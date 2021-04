Inmaduros, poco formados y vagos: los zascas al catedrático que arremetió contra los jóvenes

Que los españoles de menos de 40 años no sean capaces de independizarse, encontrar un trabajo con una remuneración acorde a su preparación y que reclamen sus derechos laborales no debería ser la distopía que está siendo para una inmensa mayoría. La pasada semana hablábamos en la La Jungla de la joven andaluza con una preparación envidiable que no encontraba ni una empresa donde hacer prácticas y ahora os traemos a un catedrático que cree que son unos vagos, infantiles y están poco formados.

El genio se llama Benito Arruñada y está en el departamento de Economía y Empresa de la universidad pública Pompeu Fabra de Barcelona. El profesor compartía y analizaba estos días un artículo en El País titulado Vivir para trabajar: el bucle agotador de consultoras, grandes despachos y bancos de inversión. En el texto se recogían las experiencia de empleados y exempleados de estas compañías que "describen jornadas de trabajo maratonianas en medio de un enorme estrés".

En el artículo del El País contaban incluso con el testimonio de la presidenta del Instituto de Salud Mental de la Abogacía, Paula Fernández-Ochoa, afirmando que sufren consecuencias como "estrés, ansiedad, adicciones, bajas por depresión y absentismo, lo que merma la productividad" y alertando de que, o se cambia el modelo, "o perderemos a los más válidos, que tienen otras alternativas".

Un tema de "inmadurez personal"

Sin embargo, al bueno de Arruñada esta realidad le parece una pamplina y desde su sesudo análisis en su cuenta de Twitter sobre el tema se mofa abiertamente del enfoque y los testimonios, minimizando el problema y afirmando cosas como que los jóvenes están "mal formados y peor educados", que tienen muchos títulos pero son "redundantes" y reflejan una "inmadurez personal", y que "se creen muy buenos y que el empleador potencial es tonto".

No obstante, en el juicio que más ampollas ha levantado de todos los que ha escrito defiende que los jóvenes son "niños a los 35 años", que están "poco formados y sin carácter", que la mayoría "no rinde la mitad de lo que gana" y que "pretenden trabajar como niños, pero cobrar como socios", ha escrito:

Hemos criado varias generaciones de jóvenes que

1) aún son niños a los 35 años;

2) están poco formados y sin carácter;

3) cuando la mayoría no rinde la mitad de lo que gana; y

4) pretenden trabajar como niños, pero cobrar como socios

2/3 — Benito Arruñada (@BenitoArrunada) April 4, 2021

La contundente reacción de esos jóvenes vagos con grandes ambiciones y pocas ganas de esforzarse no tardó en llegar para explicarle a este señor un par de cuestiones y, de paso, dejar el irónico testimonio de que quizás sea un catedrático, pero todavía "no sabe encender el proyector":

Habéis criado a jóvenes que;

1) Con 35 años no encuentran trabajo ni se pueden permitir vivienda.

2) Tienen la formación que tu generación ha votado y permitido que tengan.

3) Cobran el salario mínimo en empresas con beneficios millonarios y les cobráis 800 de alquiler. — Torin Rap Label (@torin681) April 5, 2021

Hemos criado varias generaciones de catedráticos que

1) deberían estar jubilados pero siguen dando clases para dar por culo al alumnado y seguir chupando del bote

2) siguen dando clases con el temario de los años 70-80

3) no saben encender el proyector

4) les sobra arrogancia https://t.co/rdEzGg5rzX — Hatshepsut (@Ahitykruspe_) April 5, 2021

Si quieres, comparamos el CV de la gente de veintimuchos treinta y pocos que obtenía puestos de mucha responsabilidad en la universidad hace décadas y el CV de la gente que ahora pasada la treintena se tiene que pelear por dar unas pocas horas como profesor asociado. — Dr. Pablo Barrecheguren 🧠 (@pjbarrecheguren) April 5, 2021

¿Este hilo?

Parece que vives en una nube que no deja ver los MUCHÍSIMOS problemas que tenemos los jóvenes, algunos seguro que más formados que tú.

TU generación y TUS gobiernos han hecho que nos encontremos ante este escenario apocalíptico y, un consejo, la superioridad sobra. https://t.co/ClFpaGCYHO — Adrián (@Adrrr_06) April 6, 2021

Tengo un doctorado con la mejor beca del país, 2 másteres, 3 publicaciones Q1, tengo un año de experiencia en la Universidad de Cambridge, he dado charlas, cursos, soy coautor de 5 libros de divulgación científica, y no consigo ni poder dar unas horas de clase en la universidad. — Dr. Pablo Barrecheguren 🧠 (@pjbarrecheguren) April 5, 2021

23 años, con trabajo estable, ojalá trabajo como una adulta y gano una mierda 😌 https://t.co/CUFVzJONLs — 🧪🧫🔬Mapach(ita) 🦝 (@mapachita_96) April 5, 2021

No falla, un señor que llegó a titular funcionario con 29 años, 2 años después de leer la tesis, en la misma universidad (ejem nepotismo), y que llegó a catedrático con 36 años, pontificando sobre que los jóvenes son unos vagos.



Jubílese y deje paso que hace falta ventilar. — Emilio Mármol Sánchez (@MarmolE6) April 5, 2021

a ver si eres tan chulo cuando no funcione el proyector https://t.co/x5phuUuKC2 — MDLR (@chenoanooficial) April 5, 2021

Muy original y maduro su comentario: sólo es la trillonesima vez en la historia de la humanidad que un día individuo perteneciente a la senectud crítica a las generaciones venideras por considerarlas inferiores en esfuerzo y carácter. Muy bien hemos salido si nos han criado — Nicolas Anarkozy (@anarkozy) April 5, 2021

Benito que ni siquiera sabes encender el proyector cállate ya hombre https://t.co/rvQ8TJ7cp5 — Lucía 🇪🇸 (@abascalm0ger) April 5, 2021

Si ud cree q estudiar 6a de Medicina + una oposición xra luego cobrar de residente 1000€ y poco de sueldo base + guardias de 24h es normal.. Y somos "vagos" Dice. Si ud tiene qe venir a un hospital le agradecería + respeto, - prejuicios. Diría q aquí el único niño es ud — marisf93 (@marisf93) April 5, 2021

Tengo un grado y un máster y pretendo cobrar al menos el salario mínimo pero a las empresas les encanta hacer acrobacias legales para pagarte 400 euros al mes por una jornada laboral. https://t.co/PCzTHWarOm — 🕯️ 𝕭𝖔𝖔 𝕭𝖎𝖙𝖈𝖍𝖈𝖗𝖆𝖋𝖙 🕯️ (@_Boobitchcraft_) April 5, 2021

Benito, dejando aparte que estas aquí para llamar la atención, somos la generación más preparada de la historia. Tenemos más conocimientos en todos los ámbitos, obtenemos más del doble de títulos que los de tu generación en un sistema bastante más complejo. — DarkFear⚡ (@darkfeartv7) April 6, 2021

Somos la generación con más enfermedades de salud mental por culpa de tu generación que causó el desplome del ladrillo y nos condeno a los jóvenes a vivir 1 crisis mundial. Estamos viviendo una pandemia con otra crisis más, 2 crisis económicas mundiales en 12 años. — DarkFear⚡ (@darkfeartv7) April 6, 2021

vale benito actualiza el whatsapp solito https://t.co/L3GpElhv36 — 🤹🏻 (@akapoulainne) April 5, 2021

Te invito a pasar un día en mi trabajo, sector aeronáutico. A ver quién trabaja como un niño, no rinde y está poco formado. Me imagino que serás el típico Catedrático de Universidad de los 70-80. Acabaste la carrera, después becario a llevar el maletín del jefe y ahora pontificas — Luistillo ☭🇪🇦✊🛩️🌐 (@pilotucho) April 5, 2021

habéis criado una generación que es feliz con un pisito y plantitas y que ni eso puede conseguir https://t.co/0MeseRlB59 — Blanca ✨ 🏛 (@alwayystiired) April 5, 2021

Somos generaciones de jóvenes que (afortunadamente):

1) no queremos renunciar a sentir y mostrar emociones como la vulnerabilidad, rasgos que algunos consideran infantiles

2) nos formamos, aunque entendemos que es solo una opción, y desligamos "carácter" de "rasgos autoritarios" — Héctor-pol Roca 🏳️‍🌈🔻 (@hpolroca) April 5, 2021

3) rendimos lo que consideramos adecuado, en base a las condiciones laborales, y teniendo en cuenta nuestras necesidades y las de los que nos rodean, en efecto, a veces por encima (pero no en detrimento) de las de la empresa de turno donde tenemos un contrato temporal. — Héctor-pol Roca 🏳️‍🌈🔻 (@hpolroca) April 5, 2021

Hasta las narices de los catedráticos soplagaitas apoltronados acumuladores de sexenios que no han dado chapa en 4 décadas de parasitismo laboral pero que por tener canas en los cojones se creen con el derecho de menospreciar a una generación sin futuro https://t.co/g7RPi1VFnO — Spicy Zutroy (@LemonZutroy) April 5, 2021

¿Que los jóvenes quieran que se respeten sus derechos laborales significa para usted estar poco formados y no tener carácter? ¿Su afirmación de que la mayoría no rinde la mitad de lo que gana en qué se basa? ¿Le gustaría que se dijera lo mismo de los catedráticos?😳😳 — Estela Martín💚 (@emartinest) April 4, 2021

Ahora dilo sabiendo poner un vídeo en pantalla completa https://t.co/Nq5DMdjE4G — a esmorga (@esmorgan3) April 6, 2021

Miles de reacciones que, si tiene voluntad, al catedrático le pueden servir para poner los pies en la tierra.