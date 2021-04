Estas son las mejores frases de la historia de España (según Twitter)

Primero fueron la literatura, el cine y la radio, después la televisión, y ahora también son las redes sociales las que contribuyen a alimentar el imaginario colectivo, a grabarnos a fuego escenas que difícilmente se dispersarán en nuestra memoria. Expresiones que empleamos casi sin darnos cuenta, como propias, y que al hacerlo nos ayudan a crear vínculos con otras personas igual de frikis que nosotros mismos.

Uno de los grandes influencers en este sentido ha sido Chiquito de la Calzada, de eso no hay duda; pero hay otros muchos personajes que han dejado huella en el lenguaje y en la historia en apariencia más minúscula: la de los platós, los chascarillos al reportero en la calle, los memes o las declaraciones de algunos políticos a los que su dialéctica les acababa jugando malas pasadas delante de los micrófonos. ¡Viva el vino!

Como si nuestro país fuese de por sí poco mitómano, en Twitter España han querido invitar a los tuiteros a elegir una frase para la historia. Una sentencia, famosa o no, que consideren que ha contribuido en menor o mayor parte a entender nuestra sociedad actual. No han dado ninguna clave, no han pedido explicaciones, no han avanzado si esto servirá para algo más o simplemente se trata de un recurso del community manager; pero tampoco ha hecho falta:

¿Una frase para la historia? — Twitter España (@TwitterEspana) April 6, 2021

Cinco palabras entre interrogaciones han bastado para que miles de personas se hayan lanzado a sugerir su "frase para la historia" y en La Jungla no vamos a decir que nos las hemos leído todas, pero casi. En un primer análisis podemos decir que ha habido algunos intentos de tuits más serios, apelando realmente a momentos históricos para la humanidad:

"Houston, we have a problem." — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) April 7, 2021

Sin embargo, estaríamos faltando a la verdad si decimos que los tuiteros se han tomado en serio este experimento. Y es que las respuestas están llenas de memes, la expresión más común de hacer humor en los tiempos que nos han tocado vivir, destacando algunos momentos, personajes y lugares que todos reconoceremos dentro de, por ejemplo, cinco años (o más):

No me quedan calipos ninio, sólo maxibom pic.twitter.com/YuUasqHL43 — Ojeraman (@ArturoMontanes) April 8, 2021

También ha quedado claro que en España no podía faltar las menciones futbolísticas:

INIESTAAAAAAAAA DE MIIIIII VIDAAAAAAAAAAAAA https://t.co/LSKO284YXw — Darth Libertarian ? (@Darthliberal23) April 8, 2021

No obstante, no ha tardado en empezar el desfile de algunos de los personajes más recordados...

"Lo he echado, ¿sabes? y ha hecho una reacción que flipas y ha empezado a salir gas amarillo, que vamos, que la he liao parda". https://t.co/WQEdjiA1dY — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) April 8, 2021

"Me echaron droja en el colacao". https://t.co/cYzhIUM3l1 — José Ramón Hernández (@arquitectamos) April 7, 2021

...con varias menciones al gran Delfín Asturiano que contestó rotundo a Paco Sanz, siendo el primero en desconfiar de su truculento negocio a costa de la solidaridad de la gente:

Si busco el síndrome de cowden sólo apareces tú en el Google pidiendo perras. https://t.co/lgILVVVXdw — Juan Noesporpresumir (@N0ESP0RPRESUMIR) April 7, 2021

...y a uno de los últimos en sumarse a la lista, Diego de La Isla de las Tentaciones con su pasión vikinga:

Vikingos, la puta mejor serie https://t.co/f2NH2jashT — Emø de barrio (@notherIdiot) April 7, 2021

Vikingos, me encanta esa serie ?￰゚マᄏ, vikingos la ?￰゚マᄏ puta mejor ?￰゚マᄏ serie ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ https://t.co/i3gvLwIrr9 — Mario Abadia Ψ (@abadia24) April 7, 2021

Tampoco se han olvidado de la épica contestación a la gordofobia de Malú de la gran Amaia Montero, una de las frases más repetidas:

"Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto". https://t.co/KwLEdZenim — arcitecta (@arcitecta) April 7, 2021

Los famosos también juegan

El reto que ha lanzado Twitter España se ha hecho viral enseguida y no han sido pocos los personajes conocidos y las marcas que se han querido subir al carro aportando sus sugerencias, algunas con más recorrido que otras:

Leonor se va de España, como su abuelo https://t.co/zku4eEaSme — joaquín Kremel ? (@joaquinkremel) April 8, 2021

"Tu y yo, Chelo, y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido mucho más feliz, hemos tenido una noche de amor." https://t.co/S9vK1RxEcY — Nando Escribano (@NandoEscribano) April 7, 2021

"No dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno" https://t.co/SYJu5GddUz — ?￰ンラᆴ?￰ンラᆴ ?￰ンリツ?￰ンラᄏ?￰ンラᄇ? (@maca_puentes) April 7, 2021

"Un poquito de por favor". — Prime Video España (@PrimeVideoES) April 6, 2021

Las 3 frases más repetidas

La verdad es que Montes resultó ser una fuente inagotable de frases para la historia, pero no ha sido el único porque los políticos también han tenido lo suyo. Si a la exportavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, la conocíamos por su famosísima queja a Manuela Carmena...

pic.twitter.com/WzxaiDpcrW — Culo gateador. Cocino placentas para Juan Antonio. (@GateadorCulo) April 8, 2021

...el jefe de los populares por aquel entonces, el expresidente Mariano Rajoy, ha pasado a la posteridad como otro de los grandes genios dialécticos de nuestro tiempo y gracias a ello está en el top 3 de las frases para la historia según los tuiteros por aportaciones como estas:

"Somos sentimientos y tenemos seres humanos"

-Mariano Rajoy Brey (filósofo popular del Siglo de Oro) https://t.co/knCQ02wcdI — Baldomero Espartero (@Calvazox) April 7, 2021

Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. — Abraham (@eelchato) April 6, 2021

"Los españoles, muy españoles, y mucho españoles"



- Mariano Rajoy Brey https://t.co/nWlQKccy7r — Hugo (@HugoOnPC) April 7, 2021

"La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor". Mariano Rajoy Brey. — Beyond Politics (@BeyondPolitics7) April 6, 2021

"Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible"



M. Rajoy pic.twitter.com/n1X71ztL4M — Alcantarilla (@SoltandoSapos) April 7, 2021

Ocupando el segundo puesto del podio encontramos, como no podía ser de otra forma, una categoría a la que hemos bautizado como frases pandémicas por motivos obvios y que incluye aportaciones como estas, pero hay muchísimas más:

España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. — Sergio Murillo ?￰゚ヌᄌ (@sergio_murillo) April 6, 2021

Es como una gripe.

Sólo serán 2 ó 3 casos en España.

Saldremos más fuertes.

No dejaremos a nadie atrás. — Enric Bayón (@enricbayon) April 7, 2021

serán sólo 15 días de cuarentena https://t.co/y2A3xGL4B3 — Paula Sánchez (@pauuusancheez) April 8, 2021

"España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado" — Average Monasterio enjoyer Ætheling A ?￰゚ヌᄌ♻️ (@a_etheling) April 7, 2021

“Serán 15 días de estado de alarma y todo volverá a la normalidad “ https://t.co/xqVdrFoMbh — ?￰ンヨニ?￰ンヨホ?￰゚ᆭハ (@MarioMT__) April 8, 2021

De hecho, a Fernando Simón también podríamos hacerle una subcategoría propia:

Perdón, me he comido una almendra https://t.co/q8t5kmuFWF — Låndy? (@Wikidrew_) April 7, 2021

Las mascarillas no son necesarias. Fernando Simón.(2020) https://t.co/pqbHImnPgJ — La Maga ? (@La__Maga__) April 7, 2021

Y contra todo pronóstico —si tenemos en cuenta que esta secuencia está en la retina de los millennials más puretas tirando hacia arriba—, decenas de tuiteros han señalado este momento televisivo y varias de las frases que pronuncia su protagonista como merecedoras de pasar a la historia:

Endeveeeee como ma puesto ka mierda la soleeeeeee https://t.co/L5VuWUVarT — Adrichupitoaqui ?￰゚ヌᆭ (@Adriansr19) April 7, 2021

Endevé la mierda la Sole. https://t.co/8CMuhpws8R — Luci's place (@lucisplace) April 8, 2021

Que te meto con el mechero, Sole. https://t.co/XgBGxG5FBN — αιβερτ ¡MaKaLiaLF®! (@AMakafly) April 7, 2021

Endever el mechero de la Sooole! — Mercè (@mercevives) April 7, 2021

¡Sole, que te doy con el mechero! https://t.co/HjSn7zAV0a — Paco Feria (@PacoFeria71) April 7, 2021

Para los más jóvenes conviene explicar que Cesáreo El Chicharra, que así se llama el joven del vídeo, apareció en el programa Al ataque que presentaba Alfonso Arús en Antena 3 allá por 1994. Vivía en Vallecas y aquel huevo que le lanzó su prima Soledad le hizo famoso en todo el país. De hecho, el programa mandó a Cárdenas a buscarlo semanas después para hacerle una entrevista junto a la coprotagonista de la historia:

Lo cierto es que casi tres décadas después nos seguimos riendo como el primer día.