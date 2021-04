La petición desesperada de una brillante estudiante española que indigna a las redes

España side liderando los datos del paro juvenil en la Unión Europea. El pasado mes de enero se registraba un 39,9% de desempleo entre los menores de 25 años, ocho puntos más que el año anterior y casi el doble de la tasa europea. Con estos datos en la mano quizás sea más fácil entender la historia de Nuria, una joven de 20 años nacida en Algeciras (Cádiz) y residente en Madrid, que busca desesperadamente un lugar donde hacer las prácticas que le permitan titularse.

La estudiante se ha preguntado en un hilo que han compartido miles de personas qué será de ella en el mercado laboral si ni siquiera puede encontrar dónde realizar las prácticas obligatorias para obtener el título de Comunicación Audiovisual. Fue el pasado 10 de noviembre cuando Nuria lanzó su petición desesperada a través de un vídeo que se hizo viral, en el que empezaba diciendo que "la cosa está muy mala".

Confesaba que incluso le había escrito a Javier Olivares —guionista y creador de series como Los Serrano, Los hombres de Paco, Isabel o El Ministerio del Tiempo, entre otros muchos—, pero llegada a este punto necesitaba "venderse" para poder seguir "contando historias". Explicaba que lleva escribiendo "toda la vida", que ha sido redactora en una revista de literatura juvenil durante seis años, que ha trabajado para editoriales y tiene dos novelas escritas.

Todavía sin prácticas

Nuria también escribe canciones y las produce, hace ilustración, dibujo y animación, además de fotografía y documental. Ha grabado un podcast con estudiantes internacionales cuando estuvo en Corea del Sur y también un cortometraje y ha hecho una adaptación de un videoclip. Para completar, la joven además domina el inglés y está aprendiendo otros idiomas:

estoy harta de no conseguir prácticas de comunicación audiovisual y por eso hago este vídeo pic.twitter.com/bFESJEs4Jk — sélpide (@selpidew) November 10, 2020

Su vídeo lleva más de 200.000 reproducciones, pero Nuria todavía no tiene prácticas, así que ha decidido volver a la carga con un hilo en el que dice cosas con las que muchos jóvenes españoles con talento se sentirán totalmente identificados:

han pasado casi 5 meses desde este vídeo viral (7 desde el mensaje a javier olivares) y, tras muchísimo enviar currículums y tener entrevistas y mandar correos, al fin puedo decirlo: ninguna empresa me quiere como su becaria!!!!! sigo sin convenio de prácticas 🥰🥰🥰 https://t.co/tZJhMbDdhQ — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

Y es que a Nuria, como a otros muchos, les contaron un día que para triunfar tenían que irse de su ciudad, esforzarse mucho y no parar de hacer cosas. Pero ahora la paradoja es que tendrá que volver a Jerez, la ciudad donde ha crecido, para poder hacer las prácticas:

siempre me han dicho que, si quieres dedicarte a la cultura, al arte o al entretenimiento, no todo vale. hay que irse a una gran ciudad. estudiar en una universidad buena, con prestigio, que te posicione bien en el mercado laboral. que te dé contactos y unas buenas prácticas. — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

he pasado 4 años estudiando en madrid en una de las universidades públicas que mayor nota de corte tiene para cav, he sacado 17 matrículas de honor, he trabajado en mi portfolio desde el día uno, y probablemente haga las prácticas en verano en jerez de la frontera – mi ciudad — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

mi ciudad de la que me fui hace cuatro años buscando un futuro mejor 👍 — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

adoro jerez y tengo la tremenda suerte de al menos contar con esa posibilidad pero honestamente? no me parece ni medio normal — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

luego que si fuga de cerebros — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

Por eso, aunque dice que está demasiado cansada para reivindicar, lo cierto es que sí lo ha hecho porque leerla invita a reflexionar sobre muchos aspectos de un sistema que, obviamente, no funciona:

podría intentar reivindicar algo con este hilo, porque, por poner un ejemplo, en mi grupo de amigos de clase solo una de seis que somos tiene prácticas ahora mismo – y solo dos de esos seis son de madrid — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

pero, la verdad? no quiero. solo quiero quejarme y que entendáis lo cansada que estoy. a nivel personal, individual y egoísta. estoy agotada de que el mundo diga: oye, que no importa lo mucho que te esfuerces! no importa en absoluto! ni si quiera vas a llegar a la línea de salida — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

si a pesar de ser estudiante sobresaliente, llevar trabajando en proyectos personales y encargos desde los 17, hablar un par de idiomas y un largo etcétera de cosas que ya son subjetivas no consigo encontrar las PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PARA GRADUARME... qué va a ser de mí luego? — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

si ninguna empresa ha querido que trabaje gratis para ella como estudiante, adónde pretendo llegar – no; desde dónde pretendo /salir/ para ganarme la vida? — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

(puntualizo: hubo una empresa con la que sí que empecé el proceso y casi firmamos convenio, pero la cosa acabó fatal) — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

Y, como es normal, tampoco quiere que la desesperación le lleve a tolerar una relación laboral que no es aceptable:

en fin. que da igual lo mucho que trabaje, pero también da igual lo mucho que me queje o lo virales que se me hagan los tweets – la última vez hasta me entrevistaron en flooxer. ya veis para lo que han servido todas esas cosas 😂😂😂 — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

a lo mejor tendría q haber dicho q sí al sitio que he mencionado en el que me tuvieron trabajando 2 semanas antes de que entrase en vigor el convenio y cuando lo dejé mi jefe me dijo x tfno durante 30m que era una persona sin moral y deficiente en lo profesional y en lo personal — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

pero no sé quiero pensar que es normal no aceptar unas prácticas no remuneradas en las que te tratan así — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

no tengo expectativas altas – quiero pensar que /que no te maltraten/ no es tener expectativas altas????? — sélpide (@selpidew) March 29, 2021

No, Nuria, no querer que te maltraten no es tener las expectativas altas, y que no te convenzan de lo contrario.