El zasca de Begoña Villacís a Mónica García tras su último ataque al gobierno de Ayuso

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo, Mónica García, continúa haciendo girar buena parte de su campaña en torno a la llegada de turistas franceses que estarían infringiendo reiteradamente la normativa Covid al protagonizar momentos festivos en la capital como si de la antigua normalidad se tratase. Ella, que además es sanitaria, tiene claro que la presidenta estaría "invocando la cuarta ola" al permitirlo.

En este contexto, este mismo lunes García decía que lo que está en juego es que la región siga siendo o no "el 100 Montaditos de Europa". La candidata ha analizado que se está llegando a "cifras que se están pareciendo a las de febrero, a la cabeza de los contagios, de los ingresos y de las UCIs" y ha advertido que "no podemos esperar más a que este gobierno absolutamente irresponsable no tome las medidas que necesitamos".

García añadió que lo que está ocurriendo en este momento con la llegada de visitantes con ganas de fiesta es un "cóctel explosivo", asegurando que "el turismo de borrachera y no poner las medidas que se necesitan al final se paga en los hospitales y en las UCIs". No obstante, de todo el discurso de la candidata de Más Madrid, lo que ha trascendido con más fuerza ha sido el calificativo que se refiere a la cadena de locales de hostelería.

El zasca de Villacís

Con 100 Montaditos en lo alto de las tendencias de Twitter, García se ha venido arriba y ha compartido una fotografía suya en la terraza de uno de ellos haciendo referencia a la famosa frase de Ana Botella en la plaza Mayor:

Relaxing cup of café con leche in 100 Montaditos. pic.twitter.com/JIAlA1FOO6 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 29, 2021

Lo que no podía imaginarse García es que su gracieta le daría el pie perfecto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, para asestarle un zasca de esos que hacen época. La de Ciudadanos citó su tuit para decirle que se alegra de que "disfrutes de las terrazas de la hostelería madrileña", añadiendo que lleva meses "trabajando para que puedan ampliar su espacio y seguir levantando la persiana".

Es en este punto cuando Villacís hace la pirueta final para dejar a García en evidencia, señalando que "esa es la diferencia entre gestionar y hacerse fotos" y añadiendo una postdata en la que observa que "lo mismo ahora ya no estás tan a favor de criminalizarlos", echándole en cara, precisamente, las declaraciones que lleva realizando todos estos días sobre el "turismo de borrachera" en Madrid:

Me alegra que disfrutes de las terrazas de la hostelería madrileña.



Llevo meses trabajando para que puedan ampliar su espacio y seguir levantando la persiana.



Es la diferencia entre gestionar y hacerse fotos 😉



P.D. Lo mismo ahora ya no estás tan a favor de criminalizarlos https://t.co/i0zf3Fz2FR — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2021

Eso sí, Villacís no ha sido la única que ha contestado a García, también lo han hecho desde la cuenta de Twitter de 100 Montaditos:

Y es que, a decir verdad, la campaña publicitaria les ha venido de perlas y sin gastar ni un euro.