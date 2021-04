El aplaudido relato de Darth Furby, el tuitero que ha compartido su enfermedad con humor

-Camina mucho y toma poca sal.

Bueno, yo hice caso pero eso no mejoraba, así que volví a las dos semanas.

Está vez sí había un médico de verdad.

Me mira, me tumba y me palpa la barriga.

-¿Y esto? 🤔

-Qué se yo, barriga cervecera ¿no? Bebo, duermo la siesta...