Los ataques de Sánchez e Iglesias a Rajoy por la subida de la luz que se les han vuelto en contra

Este pasado viernes amanecíamos helados y desayunábamos una de las noticias que más nos han indignado en los últimos meses: el precio de la luz se disparaba un 27% en plena ola de frío. La electricidad alcanzaba un nuevo récord llegando a los 16,81 céntimos por kilovatio hora con la tarifa regulada, frente a los 13,24 céntimos que pagamos en el mismo período del 2020, según los datos que ha facilitado Facua-Consumidores en acción.

La mala nueva no se quedaba ahí porque la tendencia nos acompañará la próxima semana. Este sábado se ha registrado una caída de un 15% con respecto a ese precio; no obstante, a pesar de la disminución, en las horas puntas —por ejemplo, de nueve a diez de la noche— los precios pueden llegar a superar los 120 euros por megavatio hora. Con este panorama no es de extrañar que los ciudadanos no hayan podido esconder su indignación y se hayan decidido a plasmarla en las redes sociales.

Así, mientras unos recordaban que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que estuvo detrás de la lesgislación que permite este tipo de fluctuaciones en el precio de la energía eléctrica, muchos más han querido pedirle cuentas al Gobierno actual, máximo cuando llevaban años criticando las subidas de la luz que se produjeron mientras gobernaban los populares.

Dos tuits para el recuerdo

El arte de reflotar tuits se ha vuelto muy común en Twitter. Mensajes que los políticos escribieron en el pasado, cuando sus responsabilidades y roles eran otros, que vuelven años después a la palestra con efecto bumerán para dejarlos en evidencia y someterlos al mismo juicio al que ellos sometían a sus contrarios tiempo atrás.

En esta ocasión, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han sido esclavos de sus propias palabras. El primero las escribía en agosto de 2014, cuando el precio de la electricidad había subido un 8%. Una subida nada desdeñable, pero mucho menor que la de estos días. El socialista escribía esto:

La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 8, 2014

Tres años más tarde, en enero de 2018, Iglesias también cargaba contra el Gobierno "cómplice" de Mariano Rajoy cuando el megavatio hora iba ascender por encima de los 90 euros a las horas puntas, una subida también menor que la que nos ocupa. El líder de Podemos escribía esto por aquel entonces:

Disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice. pic.twitter.com/16njwjFSpd — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 18, 2017

Ambos tuits se han hecho virales de nuevo generando comentarios críticos y zascas incluso de sus afines y sus socios, como la CUP:

La factura de la luz se dispara por las bajas temperaturas, la ausencia de viento y sol, y un aumento del consumo de gas para compensarlo.



Sin las centrales nucleares, el aumento de precio y emisiones sería mayor y habitual. Si las cierran por ideología, aumentarán esa pobreza. — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) January 8, 2021

Usted gobierna desde 2018, en dos años no le ha dado tiempo de corregir algo de lo que hizo mal Rajoy?

Tal vez necesita estar 40 años como Franco para dejar de echarle la culpa de todo a la oposición. — Asun Rodrigo. (@arodrigo3) January 7, 2021

Rajoy, el 8%.

Sanchinflas, el 27%

De ésta salimos mas energeticos — Jag (@nobel_51) January 8, 2021

Pues tú la acabas de subir un 27% en plena pandemia y la gente en una crisis económica que no se recuerda en este país.Lo que tienes es que coger al coletas e iros los dos de mano de este gobierno — cdt78 (@ajhermed) January 8, 2021

libere el sector, señor, y ya verá qué facturas más bajas. el 75% de la factura son impuestos e intervenciones. vergüenza debería darle! — CM Martínez 🗽🇺🇸🐍 (@intradia70) January 7, 2021

Hola @PabloIglesias



Avui sou responsables — CUP Països Catalans (@cupnacional) January 7, 2021

Pronúnciese, Sr Iglesias, que tiene que decir sobre que hoy a las 18h el precio del Kw ascendía a 0,203€, el más caro de la historia? Son cómplices de ello?

Gracias — Pedro. (@PedroM0402) January 7, 2021

Pero, tú no eres el vicepresidente ??? 🤔 — Confraria de Pescadors SEDR (@Confradia_SEDR) January 7, 2021