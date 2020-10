Lluvia de zascas a Rufián por su sesgada retransmisión de la moción de censura de Vox

Tras finalizar la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez con el resultado negativo que se vaticinó nada más presentarse el pasado mes de julio, lo único que nos queda es hacer balance en clave de humor del ruido que los políticos han podido hacer desde la tribuna del Congreso de los Diputados para anclarse todavía más en una posición que ya conocíamos. Y lo cierto es que, de entre los parlamentarios que hemos escuchado durante estos dos días, Gabriel Rufián ha vuelto a destacar.

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya se mueve como pez en el agua entre las polémicas parlamentarias y controla los tempos y los golpes de efecto como pocos, lanzando siempre el dardo dialéctico preciso para asegurarse titulares. Ha hecho lo propio durante la sesión, pero no solo desde el estrado sino también desde su cuenta de Twitter, en la que continúa haciendo amigos.

La réplica de Santiago Abascal, como candidato a presidente del Gobierno, también resultó ser un épico zasca de esos que Rufián encaja tan bien: "A ver, Superman, qué va a combatir usted a Vox. Deje de hacerse el imprescindible, deje de hacer el ridículo que aquí hay cola. Que hay una lista amplísima para combatir a Vox. Si casi hay peleas entre todos ustedes", le dijo.

La moción en zascas

No obstante, el zasca de Abascal no ha sido el único con el que ha tenido que lidiar Rufián. Bien es cierto que tiene la espalda muy ancha y aguanta lo que le echen, reetuiteando incluso aquellos que le parecen más originales e incisivos, pero en esta ocasión le han llovido unos cuantos en su particular crónica de la moción de censura desde Twitter. Repasamos los mejores:

Primeramente, el diputado de ERC compartía una fotografía del líder de Vox en su intervención y se quejaba de la pérdida de tiempo que suponía aquello "con la que está cayendo":

Con la que esta cayendo aquí los hijos de Trump y Blas Piñar haciéndonos perder el tiempo. pic.twitter.com/tNFB5ZW14V — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 21, 2020

La irónica réplica a su tuit no tardó en llegar:

85 mil del erario público por hacer perder el tiempo. pic.twitter.com/t9uF6cWi0a — La Tita Ale de extremo zapatillazo 🇪🇸 (@LaTitaAle1) October 21, 2020

Después Rufián se mofaba del cambio de tono y contundencia que se le notaba a Abascal cuando su discurso era leído o improvisado:

Abascal lee / Abascal improvisa pic.twitter.com/9o8rKziCBn — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 21, 2020

El chaparrón de zascas fue apoteósico:

Rufián en el Congreso / Rufián en la calle pic.twitter.com/S9H4evaUQZ — Periodista Infiltrado (@infiltradoxxx) October 21, 2020

Rufián lee / Rufián improvisa pic.twitter.com/BqTWx2LN1X — Nacho Versión light 0% grasa (@NachoJNK) October 21, 2020

A la izquierda Rufián antes de vivir a costa del ''Estado opresor'', y a la derecha Rufián viviendo a costa del ''Estado opresor''. pic.twitter.com/52TeM5p08T — Alejandro Ramos (@AlejandroCMP_90) October 21, 2020

Cuando Abascal decidió dar lectura a los nombres de las víctimas de ETA tras la intervención del grupo parlamentario de EH Bildu en la moción, Rufián tuiteaba esto:

Como alguien se ponga a leer la lista de los 200.000 aún en cunetas estamos aquí hasta que Abascal pague el 1.000.000€ de hipoteca. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 21, 2020

No obstante, a los tuiteros no les hizo ninguna gracia:

Como alguien se ponga a contar los dias que tienes cotizados, nos vamos a reír. — Periodista Infiltrado (@infiltradoxxx) October 21, 2020

Después de esto leeremos los 53000 que este gobierno criminal al que tú apoyas ha dejado morir por su negligencia. Ya no hablemos de la tuya. 😎 — MaleficaAinhoa (@AinhoaMalefica) October 21, 2020

Pensaba que en las cunetas habría por lo menos 30 millones de rojos según vuestras cuentas claro. De los 8000 catalanes que Companys asesinó, de esos no te acuerdas a que no.

No se puede tener el alma tan negra y la vida da muchas vueltas. — jesus magaña (@unaveztuvenovia) October 21, 2020

Compartía más tarde el diputado un vídeo de su intervención en el que procuraba desenmascarar a Vox en su estrategia populista:

NO son de los tuyos. pic.twitter.com/NcjdSwe0gA — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 22, 2020

No han sido muchos los que rebatieron al diputado, pero una mordaz pregunta le sacó los colores:

Hola Gabriel, me podrías indicar las propuestas presentadas por tu partido en el congreso para el bienestar de los ciudadanos? — Naranja Mecánica 🖤 (@Aurantiacum) October 22, 2020

Por último, después del discurso de Pablo Casado que han aplaudido hasta sus contrarios, Rufián ha querido felicitarlo a su modo, con chascarrillo y puñalada de serie:

Que Casado ha sido hábil en la moción de censura? Sí. Que la centralidad le va a durar lo mismo que el Máster en Harvard? También. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 22, 2020

Lo cierto es que, en esta ocasión, Superman lo había dejado en bandeja:

Menos que la Independencia de Cataluña no creo. — Alégrame el día (@harryelsocio) October 22, 2020