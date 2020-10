Los ataques a Cayetana Álvarez de Toledo por no rebelarse contra Casado en la moción de censura

Básicamente, en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez había dos misterios: saber qué haría finalmente el Partido Popular, si optaría por la abstención o el no —como finalmente ha hecho—, y constatar si su exportavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, rompería o no su disciplina de voto si el partido optaba por no abstenerse, una opción que ella venía defendiendo como necesaria durante los días previos a la votación. No obstante, al final ha votado lo mismo que el resto de los diputados del PP.

En uno de sus ya famosos vídeos que comparte con sus seguidores desde que se convirtió en youtuber al ser cesada en su cargo, instaba a dar "el no al no"; pero finalmente donde dije digo, digo Diego. Eso sí, ha querido explicarlo después también en sus redes sociales. Reiteró que ella era partidaria de la abstención y que el "vibrante" discurso de Pablo Casado era "perfectamente compatible" con ello; pero criticó sus menciones a Santiago Abascal: "Una injusticia y un error".

Moción de censura: Vox y Voto



CATilinarias VIIhttps://t.co/piXeEqD8Gx — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 22, 2020

En los más de cuatro minutos que empleó en excusarse, Álvarez de Toledo sintió la "voladura" de los puentes "con los votantes de Vox": "Tenemos que tejer la trama de complicidades, la de afectos está, a partir de hoy, bastante más difícil", lamentó. Trató de escudarse reflexionando que "la autoridad sobre el voto no otorga al partido el monopolio de la voz" y que "mi voz es mía, siempre; mi voto es del partido, casi siempre".

Aluvión de críticas

Afirmó que había votado en contra de la moción "por respeto a la decisión colectiva", ya que ella se habría abstenido. No obstante, las palabras de Cayetana llegaban un poco tarde para sus seguidores, que esperaban una abstención por su parte. Los simpatizantes de Vox y de la rama más dura de la derecha del PP, se sentían defraudados e, incluso, llegaron a hacer trending topic el "no al no" con mensajes como estos:

Cayetana: "Votar NO es darle un balón de oxígeno a Sánchez"



No tengo nada más que añadir. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) October 22, 2020

Yo admiraba a tres mujeres en política mucho más que a cualquier hombre: Cayetana, Inés y Macarena.



Hoy sólo me queda una. — ⚫️Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) October 22, 2020

Qué decepción con Cayetana. — Juanfran Escudero ?￰゚ヌᄌ?￰゚ヌᄌ (@JuanfraEscudero) October 22, 2020

¡Ay, Cayetana, Cayetana! Habías dicho (véase El Mundo) "no al no". Has renunciado al voto moral para sumarte al voto aritmético. Nadie, ni siquiera tus correligionarios, te lo agradecerá. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) October 22, 2020

Cayetana dijo que se quedaba para probar que se podía ser diputada “libre”.

Lleva toda la semana diciendo “No al No”.

Hoy se entera de que tiene que votar “No”.

Y vota “No”.



Bueno, pues su prueba ya estaría. Ahora se queda por otra cosa. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) October 22, 2020

Era Cayetana la que hizo su publicidad de No al No... no? — SSainzS ?#ChicasVox®? ?￰゚ヌᄌ?￰゚ヌᄌ?￰゚ヌᄌ (@SSainzS) October 22, 2020

Por respeto a la verdad..

En defensa de las instituciones...

Por compromiso con la España constitucional y democrática...



¡Adiós Cayetana! pic.twitter.com/is4orahVm6 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 22, 2020

Sus críticos, sin embargo, se regocijaban y tiraban de comedia para mofarse de la exportavoz:

A los Cayetanos no los apoya ni Cayetana. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 22, 2020

Cayetana ha votado SÍ a seguir cobrando. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 22, 2020

Cómo de ridícula tiene que ser tu moción de censura para que hasta Cayetana Álvarez de Toledo te diga NO. — Marina Lobo (@marinaLobL) October 22, 2020

Cayetana vota en contra de la mocion. Los sueldos por encima de las ideas. — Carles Enric (@carlesenric) October 22, 2020

Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, II Marquesa de Casa Fuerte ha votado NO.

Pesan más el puesto y el sueldo que la dignidad. — MARIANO RAJOY FAKE 🇪🇸 (@marianofake) October 22, 2020

Cayetana, mucho lirili poco larala. — M a e s e (@Castro_Mas_Cota) October 22, 2020

El nombre de Cayetana también ha estado entre las tendencias de Twitter buena parte del día.