El genial monólogo viral contra los imprudentes que pueden llevarnos a otro confinamiento

Para algunas personas la nueva normalidad se parece peligrosamente a la antigua. Todavía hay quien no sale con mascarilla, no cumple la distancia de seguridad y ha olvidado ya la necesidad de lavarse las manos. La llegada del calor no ayuda a concienciarse y, por eso, el actor Miguel Ángel Martín ha querido lanzar un contundente mensaje explicando, precisamente, que este "no es otro verano" y hay que tomar todas las precauciones posibles.

El malagueño, conocido en redes como @TuNoMandas, saltó a la fama durante la cuarentena con su Diario de confinamiento, vídeos cortos en los que narraba su día a día con mucho humor mientras se tomaba un café en pijama usando la ya mítica taza con la bandera británica. Ahora colabora en La mañana de Televisión Española y formará parte del elenco de Deudas, la nueva serie de Antena 3 protagonizada por Carmen Maura.

Sin embargo, Martín no deja de regalarnos ratos de humor desde su casa de vez en cuando y uno de los últimos cuenta con más de 367.000 reproducciones en las redes sociales y otros tantos aplausos. Reflexiona el cómico que las autoridades "nos han pedido tres cositas fáciles de llevar: mascarilla, distancia y la higiene de manos", señalando que "tampoco es tanto para una pandemia que hay todavía, que no se ha ido".

"Con la jeringuilla cargada"

Continúa pidiendo que "los rebrotes sean porque el virus esté dando por saquito y no por imprudencia nuestra" porque, avanza, "si me tengo que confinar otra vez, no lo voy a llevar bien". Con los que dicen que la mascarilla les "agobia", el actor es contundente: "¿Pero tú has visto a los sanitarios, cómo van los pobres míos, y se han quejado? No se han quejado y llevan de todo".

"Tanto aplauso, tanto reconocimiento, tanto premio... y ahora se lo estamos pagando así", prosigue, puntualizando que si él fuera sanitario recibiría "con la jeringuilla cargada" a toda esa gente que pasa de todo. Recomienda tomarse este como "otro verano, más tranquilo", ponerse la mascarilla y no acudir a sitios donde haya mucha gente:

Su mensaje, combinando consejos muy serios y necesarios con el filtro del humor, ha desencadenado cientos de reacciones y comentarios como estos:

