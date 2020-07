'Suiza, patria querida', la aplaudida parodia que señala al emérito en Twitter

Son tiempos convulsos para Juan Carlos I. Al rey emérito no le sobran los amigos en un momento en el que su gestión al frente de la Jefatura de Estado está en tela de juicio como nunca antes lo había estado. No obstante, ha recibido un espaldarazo del expresidente Felipe González, que lo apoya antes de "dar credibilidad" a lo que "diga una señora" o un "policía corrupto", en alusión a Corinna Larsen y el excomisario Villarejo.

En este contexto de aluvión informativo en torno a la figura del padre del actual monarca, la tuitera Pepa Flowers (@PepaFlowers) ha publicado una parodia en la que Juan Carlos figura como rostro de un billete de 500 euros y entona el Suiza, patria querida, un poema de Antonio Fraguas Forges al que Luis Eduardo Aute puso música y voz.

Se trata de un auténtico tirón de orejas a los corruptos que se publicó en el disco Clásico Forgesound del año 1976 y que, paradojas de la vida, hoy está de máxima actualidad si cambiamos las pesetas por los euros: "Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Vivan las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral":

Gracias Twitter, para presentar la canción del verano. El rey Emérito canta “Suiza🇨🇭Patria Querida”

(Esto le va a gustar a @NConcostrina) pic.twitter.com/BbC5Dzkst9 — Pepa Flowers☀️ (@PepaFIowers) July 14, 2020

En aquel disco con los textos de Forges no solo cantaba Aute, sino también Munárriz, Rosa León, Julia León y Teddy Bautista. La canción que nos ocupa, empieza narrando que "con las maletas bien repletas de pesetas vuelo a Laussane una vez a la semana, pequeñas sisas pa' que viajen mis divisas que siempre el capital es internacional. Ser patriota no es sinónimo de idiota, yo la bandera la llevo en la billetera, me da canguelo si me huelo algún revuelo y me sienta fatal la reforma fiscal".

Continúa la canción de Forges explicando que "a mí el futuro no me deja sin un duro, lo que he afanado ya lo tengo bien guardado. Si la tortilla da la vuelta, no me pilla con una mano alante y con la otra detrás. Yo tengo en Suiza una cuenta muy maciza, es la vacuna que protege mi fortuna. Teniendo pelas no me quedo yo a dos velas. Viva el país de 'irás y nunca volverás'".