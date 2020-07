El choque viral de José Manuel Soto y Xabier Fortes que puso al cantante en la diana de Twitter

El encontronazo entre Iván Espinosa de los Monteros y el periodista Antonio Papell en Los Desayunos de TVE sigue retumbando en las redes sociales. Sin embargo, ya no son ellos los protagonistas de su propia historia, sino que la polémica ha salpicado a otros personajes que han cobrado vida en la trama viral. En concreto, el foco se ha puesto en el conductor del espacio de Televisión Española, Xabier Fortes, y el cantante José Manuel Soto.

El periodista gallego, después de la situación que había vivido en el plató, escribió en Twitter que le había afeado el insulto a Espinosa de los Monteros "hasta en tres ocasiones y luego doy derecho de réplica al ofendido", lamentando que "tuiteros de derecha me critican por intervenir y de izquierda por no hacerlo. Así están las cosas".

Apuntaba además que "Vox es un partido legal y, gusten o no sus ideas, es la tercera fuerza del Parlamento. TVE está obligada por ley a entrevistas a sus líderes, pero aunque no fuese así también lo haría para cumplir con las leyes del periodismo". La explicación de Fortes, no obstante, tampoco ha convencido a todo el mundo y no tardaron en surgir nuevas voces críticas, como la del cantante sevillano que, citando su tuit, deslizó que el periodista no era "imparcial":

La difícil misión de parecer imparcial cuando tu empleo depende de q no lo seas... https://t.co/8dUexcekd3 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 14, 2020

Fortes, al que la retranca gallega le sale por los poros, no dudó en contestar a Soto empleando sus mismas palabras y asestando un zasca de libro:

La difícil misión de parecer un artista....🤣🤣🤣 https://t.co/YHdmFfDrDu — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 14, 2020

Abochornado por los aplausos al comentario del periodista, Soto decidió cambiar de táctica e instalarse en el victimismo para replicar diciendo que "no vivo de un cargo público del que han echado a otros compañeros por no plegarse a imposiciones ideológicas":

Cada uno nos buscamos la vida como podemos, yo al menos voy por libre y no vivo de un cargo público del q han echado a otros compañeros por no plegarse a imposiciones ideológicas. TVE siempre fue la tele de todos y gozaba de prestigio internacional, ahora es la tele del Gobierno — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 14, 2020

Y es aquí cuando Fortes optó por ponerse serio para zanjar la conversación:

Sin conocerme de nada has tratado de difamarme en el ámbito profesional y ético. Yo sólo he tratado de responder en tono irónico a tus descalificaciones. Un abrazo y que tengas suerte en la vida. https://t.co/9VzrGXy8VH — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 15, 2020

Avalancha de críticas

En un lugar como Twitter, donde los zascas se aplauden y siempre que se puede se critica a Soto, el nombre del cantante ocupó el primer puesto del podio de tendencias durante buena parte del lunes por comentarios como estos:

Ser la marca blanca de Bertin Osborne es una losa para tu ego, José Manuel Soto. Y lo sabes. pic.twitter.com/wOiLvdo5py — Erik el sueco🇸🇪 (@ErikSueco) July 15, 2020

José Manuel Soto es un imbécil absolutamente infravalorado como tal. — MARIANO RAJOY FAKE 🇪🇸 (@marianofake) July 15, 2020

Si te llega un enlace preguntándote si quieres ver el último vídeo musical de José Manuel Soto... no entres!!



En verdad se trata del último video musical de Jose Manuel Soto!!! — Lυcнσ Mαяχιαиσ ☭ (@MultaniLuis) July 15, 2020

Os lo juro, que he intentado dejar Twitter, pero con estos momentos que nos deja José Manuel Soto , y otras personas por el estilo no puedo. 😆😆 — Jazmín ❤️💛💜 (@6b47e7642cda4fb) July 15, 2020

José Manuel Soto, dícese que aquel imbécil que nunca está a gusto con nada y que tiene que tuitear sandeces para que alguien se acuerde de que es..., por cierto qué es? — AsturJuanjo #oficialidá (@Jjazcano) July 15, 2020

Soto, acostumbrado ya a estos bretes, hizo mutis por el foro y siguió con sus tuiteos. Pero, lejos de bajar la marcha y pasar desapercibido, volvió a meterse en la boca del lobo:

Sinceramente no veo la necesidad d pasear por la playa con mascarilla si se guarda la distancia de seguridad, y menos en las playas d Cádiz y Huelva donde no hay coronavirus, (y el poco q haya se lo lleva el viento...😂), lo q hay q hacer son PCR a todo el q llegue d fuera... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 15, 2020

Parece que todavía no entiende que, cuando en Twitter llueve de canto, es mejor refugiarse que salir a que nos llueva encima.