El polémico insulto de Espinosa de los Monteros a un periodista en Televisión Española

Mañana movidita este martes en Los Desayunos de TVE que presenta Xabier Fortes en la televisión pública. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, cargaba contra uno de los periodistas que colaboraba en la mesa de análisis, Antonio Papell, mandándolo directamente a "tratamiento psiquiátrico" porque no le estaban gustando las opiniones que había vertido sobre su formación y el PNV.

Espinosa entraba en directo desde la sede de la formación de ultraderecha confesando que estaba "preocupado" por lo que estaba escuchando antes de conectar de boca de "activistas disfrazados de periodistas", aconsejando a Papell "un poco más de moderación, de equilibrio, prudencia y que la terapia la lleve a profesionales de psiquiatría, que es donde uno tiene que ventilar ese tipo de problemas que pueda tener".

Fortes desde el plató ha intentado sacarle hierro al asunto trasladando al de Vox que "empieza usted fuerte", pero Espinosa estaba para pocas bromas y siguió dirigiéndose a Papell: "Usted está acostumbrado a que nadie le conteste esas barbaridades que dice en una televisión pública donde cobra una remuneración por verter acusaciones gravísimas contra un partido que representa a 4 millones de españoles".

Fortes procuraba que la entrevista terminase en un tono más amable, pero Espinosa volvía a sacar el tema a colación, diciendo que debatir estaba muy bien, "pero sin insultar, Xabier". Éste le recordó que él también lo había insultado y dio paso a Papell para intervenir: "No tengo nada que preguntarle porque nada de lo que me pueda decir me suscita interés", empezó, añadiendo que iba a poner "en manos de la Asociación de la Prensa y de mi abogado su insulto y su injuria, en la que me manda usted al psiquiatra".

Ademas, Papell quiso "dejar claro que defenderé, mientras ejerza el periodismo, que a Vox —como a los partidos de extrema derecha franceses y alemanes— hay que ponerles un cordón sanitario porque los demócratas no se pueden juntar con ustedes. Entiendo que tienen perfecto derecho a decir lo que dicen, pero no es decente que los partidos democráticos pacten con ustedes y eso lo voy a mantener mientras viva".

Un rifirrafe viral

El enfrentamiento dialéctico entre Espinosa de los Monteros y Papell ha llevado sus nombres a los puestos más altos de la lista de tendencias en Twitter. Con la cuenta oficial de Vox echando más leña al fuego y mandando de nuevo al periodista "¡a terapia, progre!", la red social se dividió en dos entre los que criticaban el insulto...

?Todo mi apoyo al peridista @Apapell tras los insultos recibidos por Espinosa de los Monteros.



?La extrema derecha siempre contra la libertad de expresión pic.twitter.com/J367g08yDN — Diario de un Socialista /♥️? (@socialista_bcn) July 14, 2020

Iván Espinosa de los Monteros naturaliza el insulto en #LosDesayunos contra Antonio Papell diciéndole que "necesita tratamiento piquiátrico"



Cuando no puedes argumentar, insulta y arreglado



A ver si salen los periodistas a denunciar los insultos de Espinosa de los Monteros pic.twitter.com/5o1jPABdMK — Rorschach (@Lord_Rorschach) July 14, 2020

Espinosa de los Monteros insultando a un periodista en directo, y usando las enfermedades mentales como arma arrojadiza.

El miserable de los lofts ilegales no puede dar más vergüenza.

A ver dónde están esos periodistas indignados con Echenique por un tuit ahora. — Sergio (@TrainerExtreme) July 14, 2020

Espinosa de los Monteros se ha quedado sin papel para limpiarse el culo. Usa un confeti, pedazo de facha. Un millón de aplausos para Antonio Papell. A ver si aprenden otros muchos que creen que ser periodista conlleva no tener principios. — Fernando Aranguren ?￰゚メワ (@FerAranguren) July 14, 2020

Estoy con vosotros pero llamar desequilibrados o aconsejar a ir al psiquiatra no os ayuda, os rebaja a su nivel. No insultéis, no os hace falta. — h74otis (@h74otis) July 14, 2020

...y los que se sumaban a la apreciación:

?Espectacular intervención de Iván Espinosa De los Monteros poniendo a los sectarios en su sitio en los desayunos de la televisión pública española.



?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ



Grande. ?￰゚マᄏ?￰゚ヌᄌ — Juanfran Escudero ?￰゚ヌᄌ (@JuanfraEscudero) July 14, 2020

A ver si me queda claro: el engendro de laboratorio con cara de castor este dice que mandarle a psiquiatría es un insulto pero, tachar a VOX directa o indirectamente de ser un partido neonazi es una observación, supongo. Que la gente siga sin procesar este tipo de gilipolleces... — Don Inestable ?￰゚ヌᄌ (@DonInestable) July 14, 2020

Antonio Papell pertenece al gremio de los que el poder les ha llevado tan en volandas, que no les ha hecho falta estudiar para opinar de lo que se tercie. — José Antonio Bonito Martín (@joseanbo68) July 14, 2020

Nunca falla, los que dicen que VOX no es un partido democrático son a los mismos que le gusta EH Bildu.?￰゚マᄏ‍♂️

No sé de dónde saca TVE a esta gente, que representan bastante poco la opinión de la sociedad española. — Madridista y Español (@espartano533) July 14, 2020

En @tve_tve ya solo llevan elementos de ultra izquierda,

están tan radicalizados que dicen absolutas barbaridades y callan otras.

Se le olvida decir que Stalin mandó a las Brigadas Rojas y llenó España de comisarios políticos y militares para matar españoles. — Javier (@splashjavier) July 14, 2020

La maldita hemeroteca

Entretanto, cuando la Asociación de la Prensa ya había lanzado un comunicado de respaldo al periodista:

Gracias a la Asociación de la Prensa de Madrid por defenderme de los insultos energuménicos de VOX: https://t.co/E2L90JEtoC — Antonio Papell (@Apapell) July 14, 2020

Los tuiteros se dispusieron a analizar el perfil de Papell en la red social y no tuvieron que escarbar mucho hasta llegar a un tuit en el que, aparentemente, emplea contra otros el mismo insulto que tanto le ha indignado recibir de Espinosa de los Monteros:

Iturgaiz,después del descalabro (ha pasado de 9 escaños a 5, a pesar de ir ahora en coalición con C's), alardea de haber vencido... a las encuestas. De psiquiatra. — Antonio Papell (@Apapell) July 13, 2020

En todo caso, ojalá que siga sin normalizarse el insulto porque lo cierto es que esperamos más de nuestros representantes y también de los periodistas.