Lluvia de zascas a la terraplanista que no entiende cómo el Nilo puede desembocar al norte

Todavía hay quien no termina de creerse que existe un buen número de personas convencida de que la Tierra es plana y los que pensamos que es redonda hemos caído en las garras de los manipuladores. Pero los terraplanistas existen y están orgullosos de no dejarse engañar al igual que el resto de los mortales, por eso comparten en las redes sociales muchas de sus teorías.

La popular tatuadora Andrea Morales, con estudio en Granada y cientos de miles de seguidores, es terraplanista. Y no solo no se esconde, sino que además abre el debate sin reparos. A través de sus stories de Instagram ha lanzado una pregunta —para ella, definitiva— que demostraría que el planeta es plano y no redondo.

El interrogante tiene que ver con el río Nilo y los puntos cardinales. Y es que Morales observa que el agua del río va de sur a norte; o sea, según ella y su percepción sobre el plano, de abajo a arriba. Algo imposible si la Tierra fuese redonda porque, como ella misma advierte, "no me vengáis con la mariconada de la gravedad".

Desde luego que el vídeo es impagable:

Andrea Morales, conocida terraplanista, dando un clinic de si el Nilo sube para abajo o baja para arriba... ains 2020. pic.twitter.com/B40ecl8oFF — Estibador (@mundoestiba) July 10, 2020

Y, por supuesto, las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar:

La Tierra se llama planeta porque es plana. Si fuera redonda se llamaría redondeta 🤦‍♂️ — Joni Bigud (@jimnez_jon) July 11, 2020

"Las cosas caen por su propio peso" dice la muchacha después de haber dicho que no cree en la gravedad. pic.twitter.com/HT3hfeUfue — A.M. (@V_has_come_to_0) July 11, 2020

Eso me hizo mucha gracia porque ella misma se contesta. El peso precisamente es la gravedad con que la tierra atrae a los objetos, y la masa es la componente sin gravedad. Pero lo ha dicho perfecto: las cosas caen por su peso. Preocupante la ignorancia, y que pagarán sus hijos. — Isaias (@eduard_isaias) July 11, 2020

Cada vez que leo terraplanista me acuerdo de este gif pic.twitter.com/YWx2czCYWP — MinionRojo (@Garci0679) July 11, 2020

Por favor, hacedle llegar este sencillo video. https://t.co/TBSirfwCfo — vela_mallorca (@vela_mallorca) July 11, 2020

¿Y a nadie se le ocurre preguntarle que si la tierra es plana y la gravedad no existe, cómo que el Nilo fluye siempre en la misma dirección? — Walden in the Woods🔻✊☮️ (@la_cassanouva) July 11, 2020

A mí me sorprende más que no pregunte por que los australianos no se caen. — Anabel ♥️🌊☣️ (@polymniah) July 11, 2020

Según los Terraplanistas no es la gravedad si no que pizza Planet acelera constantemente 9.8 m/s2 hacia “arriba” y claro si no entienden a Newton, Einstein y las distorsiones al acercarse a C... no les preocupan 🤷‍♂️ — Roberto Prado (@JotaR1967) July 12, 2020

No obstante, lo preocupante es que algunos de sus seguidores alberguen dudas después de escucharla y tengan que pregunta sobre la veracidad de la teoría de Morales. En Maldita Ciencia explican, primeramente, que "el agua del Nilo no va hacia arriba. Lo que ocurre es que va hacia el norte, pero eso no significa que el agua suba o vaya hacia arriba. Simplemente se dirige a un punto cardinal".

Y es que, recuerdan, "que el norte esté arriba en el mapa es una mera convención cultural y no siempre ha sido así". Además, citan a astrónomos que explican que "no hay realmente un arriba y un abajo en el espacio" y analizan que el agua, en todos los ríos, "va desde el punto más alto en el nacimiento hasta el punto más bajo en la desembocadura".

"Esto ocurre en todos los ríos del mundo por la gravedad, el fenómeno natural por el cual los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra", recuerdan, añadiendo que ésta no solo se da en nuestro planeta, sino que "es una de las cuatro fuerzas fundamentales que rigen el comportamiento de la materia y establece que los cuerpos con masa sean atraídos entre sí".