Los bulos sobre el coronavirus de un concejal de Vox que fomenta el miedo hacia los chinos

Cada mes entran por el Aeropuerto de Barajas 15.000 chinos, en el gobierno dicen que no toman medidas porque no hay vuelo directo desde Wuham. No tomar medidas inmediatamente en el aeropuerto es de una irresponsabilidad brutal, no puedo entender a qué esperan. #coronoavirus pic.twitter.com/RaBXGac0OQ