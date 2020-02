El genial corto que triunfa parodiando el acento murciano

Tinder ha convertido a nuestros ligues potenciales en productos de oferta que ojeamos como quien pasa las hojas del folleto del supermercado que le dejan a una en el buzón. Ya no conocemos a las personas en los bares, las consumimos en base a las especificaciones que ellas mismas enumeran en sus perfiles: físico, profesión, intereses, fobias y lugar de residencia. Verdades y mentiras de una ecuación que elegimos descifrar (o no) con un movimiento automático de dedo.

Mostramos nuestra mejor cara y casi siempre mentimos en algo o, por lo menos, no decimos toda la verdad. ¿Qué secreto no le perdonaríais jamás a un match? Se nos ocurren un montón de cosas, pero seguramente ninguno de nuestros motivos se parezca al que esgrime la protagonista que cortometraje de moda en las redes sociales: "¿Cómo no va a importar que seas de Puente Tocinos (Murcia)?".

Esta es la frase que desata la tempestad en la trama de Logopeda, una mordaz crítica a nuestro modo actual de relacionarnos que sirve además de hilarante parodia del acento murciano. La pieza, que ya tiene segunda parte, está firmada por Pedro Ángel Roca, quien aparece también en escena y aclara a EL ESPAÑOL, por si hubiera dudas, que "a los murcianos nos encanta que hagan chistes de nosotros, tenemos un gran humor".

El éxito que salió de un monólogo

A principios de enero se pusieron manos a la obra y el corto "salió del horno enseguida porque teníamos muy claro lo que queríamos". Eso sí, su idea original no era esta, sino un monólogo escrito para su pareja, la actriz Marta Megías: "Me pidió que escribiera textos para grabarlos y renovarle su videobook, así que le escribí uno que se titula Te quiero Luisa y de ahí salió Logopeda. Jonathan Merillas nos hizo la fotografía y cuando vimos el resultado tuvimos claro que había que compartirlo", relata.

El éxito de la escena confirma, según su creador, que "hablar de localismos tiene más tirón" y confiesa que la trama se le ocurrió "viendo los programas de citas de la televisión; hay mucho material que escarbar por ahí". Aunque él es actor, siempre le ha gustado crear contenido propio y empezó su carrera montando una compañía con Javi Chou: "Hacíamos espectáculos que escribíamos y dirigíamos nosotros. A nivel audiovisual he dirigido otros cortos y un capítulo piloto de una serie llamada Mirada Country, también con Chou".

Aunque Logopeda se estrenó en YouTube a mediados de enero, se ha hecho viral en los últimos días gracias a las redes sociales, donde el aplauso ha sido unánime. Pero lo mejor es que juzguen ustedes mismos:

"Mucha gente se ha ofendido"

Aunque Roca no sea de Puente Tocinos, como el personaje al que interpreta, sino de Torre-Pacheco, admite que escogió ese topónimo "porque como nombre es insuperable". A nadie se le escapa que siendo él mismo de Murcia, su intención no era la de ridiculizar a nadie, pero confirma que "mucha gente se ha ofendido, hemos recibido críticas por hacer humor del acento".

"Hay y habrá siempre tópicos porque a las personas nos gusta pertenecer y señalar al diferente, pero de ahí a que la gente se ofenda... Creo que el humor no debería tener límites, los límites los pone el espectador y decide si consume o no. La comedia siempre ha sido un reflejo de la sociedad en la que vivimos y empeñarnos en poner censura a esto es dar pasos hacia atrás", analiza Roca.

Considera que las redes contribuyen a "magnificarlo todo", pero observa que "la gente, más que ofenderse, lo que quiere es hacer un poco de ruido como diciendo 'eh, estoy aquí, yo también soy importante'. Mi intención no ha sido, ni es, reírme gratuitamente de Murcia porque soy de allí. He querido aprovechar determinados estereotipos para crear una historia con la que todos podamos sentirnos identificados. Es una parodia, sin más".

De hecho, sostiene que está "muy agradecido a las críticas" porque le han servido de "motor para crear nuevos cortos" como la segunda parte de Logopeda, que se titula Endogamia y también lo está petando en YouTube:

"Me encanta mi acento murcianico"

Trece años viviendo en Madrid han suavizado el acento de Roca que, además, por su profesión como actor trabaja para neutralizarlo cuando el papel así lo requiere. No obstante, reconoce que "me encanta mi acento murcianico" y confiesa que nunca se ha sentido rechazado por su forma de hablar.

"Sí que tengo muchos amigos de otras comunidades que me imitan; también tengo amigos de Murcia a los que no se les entiende y otros que no tienen ningún tipo de acento. Todo ello me parece maravilloso", asegura. Le pedimos, antes de finalizar la entrevista, que enumere alguna de sus expresiones murcianas favoritas y nos deja tres: "qué pesambre", "a pijo sacao" y "zagalico". Ahora les toca a ustedes descifrarlas.

[Más información: La parodia murciana de Greta Thunberg que triunfa en las redes]