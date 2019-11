La denuncia de una traductora sobre las clases de 'Science' en los colegios bilingües

Más de un millón de niños en nuestro país estudian parte de las asignaturas obligatorias en inglés. La educación bilingüe -que llega a ser trilingüe en las comunidades con otro idioma cooficial además del español-, ha ido creciendo en número de centros donde aplican programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.

En estos colegios se usa la lengua extranjera, mayoritariamente el inglés, para impartir otras asignaturas como Ciencias Naturales, Sociales, Historia, Educación Física o Música. Se trata de modelos que varían según la comunidad autónoma y también según los criterios de cada centro escolar, pero todo el mundo parece que da por supuesto que se trata de un modelo exitoso e incuestionable.

Sin embargo, el informe English Impact no lo afirma tan rotundamente. Está elaborado por el Ministerio de Educación en colaboración con el British Council y el Australian Council for Research in Education y en él se evalúan a unos 1.800 estudiantes de 170 escuelas madrileñas. El alumnado de centros bilingües saca mejor calificación en lectura, escritura y comprensión, pero no hay grandes diferencias entre ambos a la hora de hablar.

"Alejar a los niños de su lengua materna es negativo"

En este contexto, la queja de una traductora se ha hecho viral en las redes sociales. Sara, que así se llama la tuitera, ha puesto encima de la mesa un tema que indigna a más gente de la que imaginábamos. Y es que no parece muy correcto cuestionar una cosa tan moderna y aparentemente positiva como es la educación bilingüe, pero esta joven lo tiene claro:

Ayer estuve ayudando a una niña de 7 años a estudiar ciencias naturales. Su libro está ÍNTEGRAMENTE en inglés, por lo del bilingüismo. No puedo estar más en contra de esto y eso que, como traductora, conozco la utilidad de saber una segunda lengua. — Sara (@solaportillo) November 25, 2019

El esfuerzo que hacen los niños para aprender palabras en inglés (por cierto, MUY especializadas) en estas asignaturas los distrae de comprender el contenido en sí. Por muy esponjas que sean (y no siempre es el caso). — Sara (@solaportillo) November 25, 2019

Además, no entienden el texto de sus libros. NADA. Solo las palabras sueltas que les hacen aprender. Esto les impide leer y desarrollar la comprensión. Si habéis dado clase a niños, sabréis que esto de tener 0 comprensión lectora es algo bastante común y MUY grave. — Sara (@solaportillo) November 25, 2019

Yo qué sé, alejar a los niños de su lengua materna me parece negativo. Llamadme rara. — Sara (@solaportillo) November 25, 2019

Esa es otra, el esfuerzo extra de los padres para ayudar a sus hijos. Y claro, ¿qué pasa con los niños en cuya familia no hay nadie que sepa inglés? Eso sí que está crudo. — Sara (@solaportillo) November 26, 2019

Su mensaje, con más de 3.800 retuits, le ha tocado la fibra a muchos que piensan exactamente lo mismo. Familiares y profesores:

Yo llevo todo el finde con mi hijo, que hoy tiene examen de Science, y no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. No se quedan con absolutamente nada del contenido que dan en los temas, y eso no es nada bueno. — SkagBoy (@Reina_78) November 26, 2019

El complejo de que ellos españoles sabemos poco inglés nos ha llevado a EXPERIMENTAR con niños un ’bilingüismo de pega’. Y al final: ni inglés, ni contenidos.



Se reducen contenidos para hacerlo más accesible.



Creo que estamos experimentando con niños. — JMU (@jm_uriarte) November 26, 2019

Te quiero en mi equipo. Yo estaba fatal informado de esto y me puse contento cuando mi hijo entró en cole bilingüe. Y no!!! A nivel idioma genial, pero a nivel cultura general van súper atrasados. Cuando estudio con él tengo que explicárselo primero en castellano. — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) November 26, 2019

Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el bilingüismo institucionalizado no funciona, simplemente crea idiotas que saben inglés. — J. Baldwin (@jonbaldw) November 26, 2019

Pues imagínate que yo pienso lo mismo a nivel universitario, donde casi no se enteran de lo que cuento en español, qué ocurriría si se lo cuento en inglés. — Ǥợɲƶąḽǫ ≈ ∫ϕx∂x✍ (@MGClaros) November 25, 2019

Mi hija fue a bilingüe hasta 3°, ahora, en 4° va a no bilingüe. Aprende inglés, sociales y naturales, antes sólo inglés. A mi entender el bilingüismo reduce enormemente el potencial de aprendizaje y el acceso a ciertos conocimientos. Para mi el cambio ha sido a mejor. — Xinxinos (@Xinxinos) November 26, 2019

Yo, ahora estoy sufriendo el fallido intento de bilingüismo con mi hija. Hace un esfuerzo descomunal por aprender palabras des contextualizadas y que con seis años no ha aprendido ni en español y animándola para que le gusten los idiomas, a quién se le ha ocurrido hacer esto — Silvia (@silviahiperbole) November 25, 2019

El bilingüismo debe tener una metodología muy concreta que va mucho más allá de simplemente dar las asignaturas en inglés, que es.lo que se hace en España. Así no solo no funciona, sino que como muy bien apuntas, es contraproducente. — FuriousFriki (@FuriousFriki) November 26, 2019

Totalmente de acuerdo. Yo he tenido que traducir apuntes para que mi sobrina de 8 años y su madre entiendan qué está estudiando. La enseñanza bilingüe mal aplicada/enfocada/yoquésé no tiene sentido. pic.twitter.com/Rji2DfSfSd — Teresa Aguilar Sánchez (@Teresa_trad) November 26, 2019

Llevo tiempo diciéndolo. La enseñanza bilingüe es un vendemotos político, un cazavotos de padres incautos. Profesores mal o pésimamente preparados y alumnos que no aprenden ni inglés ni la asignatura en cuestión.

Más horas de lengua inglesa en sí, y menos tonterías. 1/2 — Ería (@Eria_5) November 26, 2019

Yo doy clases de inglés y tengo un niño de 1°ESO que no sabe cómo decir brazo en inglés, y no se saberlos días de la semana... ¡Y VA A UN COLE BILINGUE! Y sólo puedo pensar en lo que tiene que estar arrastrando en el resto de asignaturas, menuda tortura el pobre. — NaNoWriMer Cookie ✨🏳️‍🌈 (@LydiaGalleta) November 26, 2019

Soy una pesada porque siempre pongo el mismo ejemplo... Antes de TeI, estudié Magisterio de lenguas extranjeras, y nos enseñaron a hacer del inglés una asignatura transversal, en la que EN LA CLASE DE INGLÉS se introducían conceptos de las otras asignaturas. Al revés no funciona. — Alicia González (@AliGoLopez) November 26, 2019

[Más información: La emotiva despedida de un profesor jubilado se convierte en una crítica a la educación concertada]