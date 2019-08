Éste es el único presidente que le gustaría tener a Rufián (pero le ha bloqueado en Twitter)

M. C.

El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha sorprendido este martes con una confesión que nadie esperaba. Unas insospechadas declaraciones del político que llegaban después de haberse percatado de que un usuario lo había bloqueado en Twitter. Así, adjuntando una captura de pantalla para demostrarlo, escribió: "Para un presidente que me gusta".

Para un Presidente que me gusta. pic.twitter.com/822FZXbtnx — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 30, 2019

El "presidente" no era otro que el actor zaragozano José Luis Gil, que saltó a la fama televisiva por sus papeles de Juan Cuesta y Enrique Pastor en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina. ¿Quién no sigue recordando de vez en cuando aquella mítica frase de "váyase señor Cuesta" que le repetían una y otra vez cuando ostentaba la presidencia de "esta nuestra comunidad"?

Rufián no ha dado más detalles sobre el bloqueo, pero los tuiteros han empezado a especular con el tema lanzando todo tipo de teorías (unas más realistas que otras):

Estará hasta los cojones de que pongas a su país (y el tuyo), España, a parir todos los días mientras cobras de sus impuestos. — Varshyll (@VarshyllR) July 30, 2019

Pues hay que seguir a las personas que mantienen una coherencia y una convicción firme en la vida.

Yo creo que te ha bloqueado por que prometiste hace 2 años que en 18 meses te ibas... — CSI_SERENDIPIA (@CSIMiR) July 30, 2019

Habrás hecho alguna fiesta que ha molestado a la comunidad, hombre! — Antonio Mautor (@AntonioMautor) July 30, 2019

Y, también, a establecer paralelismos con otros presidentes o gobiernos que se han apuntado a la moda de bloquear:

Es que hay cada presidente bloqueador por ahí... pic.twitter.com/WjfmbclQat — Tercio de Tabarnia GDR🇪🇸 (@terciodtabarnia) July 30, 2019

Para un Presidente regional que tengo pic.twitter.com/naacVuWDBZ — Lo Gaiter de Baetulo (@ourenase) July 30, 2019

Para un govern que pago... pic.twitter.com/Ek1UoH0tam — Holden (@Kormavov) July 30, 2019

En cambio estas dos no me gustaban nada. pic.twitter.com/YnlSCNUjeC — Naranja Mecánica (@Aurantiacum) July 30, 2019

Para un periodista que me gusta. pic.twitter.com/g261kz7HMW — Santiago (@Santiag03363017) July 30, 2019

En todo caso, con más de 700 retuits y más de 6.000 'me gusta', entre los comentarios reinaba el cachondeo:

Váyase señor cuesta váyase ! — N tres uve tres r ⚡ (@ItsN3v3r) July 30, 2019

¡Junta urgente!



Esto es culpa de la pija, Gabriel. ¡LA PIJA! — Chico de los Recaos (@Alvaro_Ramaju) July 31, 2019

