Los 4 'zascas' de Pérez-Reverte en un solo tuit: "Usted no sabe ni leer lo que lee"

La cuenta del escritor Arturo Pérez-Reverte en Twitter es una de obligado seguimiento, de eso no hay duda. Además de sus recomendaciones literarias y su estoica difusión de perretes perdidos o que buscan un hogar, no hay semana en la que el francotirador de las palabras no nos brinde un épico duelo con alguno de los que osan llevarle la contraria.

En esta ocasión, además, el florete de don Arturo no solo ha dado una estocada, sino que ha batido su propia marca personal asestando hasta cuatro zascas en un mismo hilo. Todo empezaba este fin de semana con un tuit del escritor quejándose de la incorrección lingüística de las personas que hacen encuestas por teléfono o Internet.

Dedicado a los que van haciendo encuestas por Internet y teléfono (¿Tu género es masculino o femenino?, etc.):

Las personas no tienen género, imbéciles. Tienen sexo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 28, 2019

Sin ningún tipo de filtro, como todo lo que escribe en Twitter, fueron muchos los que aplaudieron su crítica y también los que dedicaron un minuto a recriminarle sus palabras. Los segundos, benditos sean, no habían calculado muy bien dónde se estaban metiendo.

Así, por ejemplo, este tuitero le preguntaba si las duras experiencias que había vivido como reportero no le habían hecho reflexionar para ser más "respetuoso":

Recuerdo verlo de niño, fotos de reportero en una moto, no sé si en Sarajevo. Era de mis pocos ídolos. Después de una vida cargada de experiencias durísimas, ¿no te haces más reflexivo, tolerante, respetuoso? — MONTECRISTO (@invictus_winds) July 28, 2019

Y don Arturo asintió. Eso sí, con un pero (segundo zasca):

Mucho, en efecto. Pero también, precisamente, esa misma vida dura lo que lo hace a uno es cada vez más intolerante ante la estupidez. Porque la experiencia demuestra que el peor daño no lo hacen los malos, sino los tontos. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 28, 2019

No tardó en llegar el ilustrado, que sacó pantallazo del diccionario de la RAE e incluso se atrevió a retarlo y a llamarle, irónicamente, "genio":

Sí, en efecto, se venía así el tercer zasca:

Usted no sabe ni leer lo que lee. Hágame el favor de leer la tercera acepción otra vez antes de que lo bloquee, por simple. Tiene aproximadamente tres minutos. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 28, 2019

Después de la retahíla de contestaciones todavía hubo quien tuvo la valentía de preguntarle:

Es necesario insultar?? — David Alcaraz (@davalc1979) July 28, 2019

La respuesta de Pérez-Reverte, a la gallega, no dejó lugar a dudas (cuarto y último zasca):

A veces. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 28, 2019

Sin embargo, no todo iba a ser hostilidad y el escritor terminó por aplaudir la reflexión de una de sus seguidoras al hilo del tuit original de las encuestas:

... A ver, admiro muchísimo sus libros. Muchísimo. Y lo de "Creía que había venido a matar a un hombre vivo, señor Faulques" se me quedó grabado. Pero con todo mi respeto, tú no puedes ir llamando a desconocidos para preguntarles por su sexo, antes de venderles un aspirador... — Eva Pérez (@EvaPrez6) July 28, 2019

Lo ha explicado usted mucho mejor de lo que yo lo haría en veinte tuiteos. Mi aplauso y un saludo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 28, 2019

