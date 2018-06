"Si Pablo Casado no es el más preparado para presidir el PP, lo será en 10 días"

- ¿A dónde vamos ésta vez señor Pablo Casado?- A liderar el Partido Popular y limpiarlo de corruptos!- ¿No es el mismo PP por lo que me pediste el voto el otro año?- Nahhh el otro es cosa del pasado...- ¡Vamos burros!- ¡Disculpa!¿Cómo me has llamado?- Hablaba con mi chófer! pic.twitter.com/xQWw5ZUzvZ