Cualquier canción mejora con un pollo de goma y este artista lo demuestra

YouTube no solo sirve para pasar el rato viendo vídeos de trompazos o recopilatorios de gatitos, también es el mayor escaparate musical del mundo. No solo podemos encontrar las versiones originales de casi cualquier canción, también los temas interpretados por los artistas y versiones más o menos agradecidas que suelen llevar las versiones originales a terrenos que no imaginábamos. Por ejemplo, temas hiperconocidos interpretados con un pollo de goma.

El instrumento en cuestión de Big Marvel, un joven surcoreano que ya traspasa fronteras desde su país natal, es un pollo de goma. El mismo que podríamos darle a nuestro perro para que lo mordiese entre pitidos, pero tocado magistralmente hasta arrancarle las mejores notas que el juguete puede dar. Y lo de "arrancarle" es tal que así: las estridencias delatan a las versiones de Big Marvel. También su enorme simpatía y una curiosa seriedad que no se quita en ninguna interpretación.

Muchos son los éxitos que traslada Big Marvel a la sinfonía orquestada por el pollo de goma, como esta curiosa versión de Titanic a dúo con un arpa... ¡Tocada por una niña de diez años! Pasado y presente unidos en una melodía por la que no pasará el tiempo.

Uno de sus últimos éxitos es Peek-A-Boo, del grupo de K-Pop Red Velvet. No solo toca el pollo de goma como un auténtico virtuoso, la coreografía que acompaña a Big Marvel es digna del mejor videoclip.

Nuestro protagonista es un músico muy joven que, pese a haber triunfado con un canal de YouTube en el que hace parodia con su forma tan peculiar de hacer música, posee un enorme talento interpretativo. Ojo al siguiente cover de Ed Sheeran.

Puedes ver el resto de los vídeos de Big Marvel en su canal de YouTube. Cuidado: enganchan.