El hijo de Trillo monta una banda de pop y su nombre desata la polémica

Después de que el hijo de Bárcenas se saliese del guión capitaneando su propio grupo -Taburete-, la irrupción de la banda del hijo de Federico Trillo, Santi, tampoco está exenta de polémica.

No es que el joven no tenga derecho a decidir qué hacer con su vida, faltaría más, pero quizás el nombre escogido no ha sido el más apropiado: Modo Avión.

Las redes han explosionado al relacionar el nombre de la banda con el incidente del Yak-42, el avión que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 con 62 militares españoles a bordo durante el mandato de Trillo al frente de Defensa.

De hecho, el Consejo de Estado reconocía este 2017 la responsabilidad del Ministerio en el siniestro sobre los fallecimientos, al constatarse que Defensa conocía el mal estado de las naves en las que se transportaba a las tropas.

Además del propio Santi, que figura como vocalista y guitarra, en Modo Avión tocan también sus primos, sobrinos del exministro: Juanpi (batería), Bouch (guitarra y coros) y Tomás (bajo).

Aunque los tuiteros rememoraron enseguida el episodio del Tak-42, los integrantes del grupo se han desmarcado, explicando en esta entrevista que han elegido el nombre porque “se asocia a la 'des-conexión' que se crea con el resto del mundo cuando tocamos juntos”.

Modo Avión ya cuenta con un primer disco que puede escucharse en Spotify, los temas están compuestos por el propio Santi Trillo. Lunes de medicación es el más conocido y el culpable de su popularidad.