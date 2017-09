Padilla la lía, Twitter baila

Padilla es un personaje siempre dispuesto a dejarnos imágenes peculiares, pero la de este fin de semana ha causado un especial revuelo, después de que comenzase a correr como la pólvora en las redes sociales una foto suya en la Plaza de Toros de Jaén dando la vuelta al ruedo envuelto en una bandera española. Eso no debería haber sido problema si no fuera porque la bandera en vez del escudo constitucional tenía el famoso águila vinculada a cierto régimen no del todo democrático.

Y claro, cuando un personaje público la lía ¿quién está dispuesto a sacarle toda la punta que posible y más? Exacto, Twitter. Bromas sobre el ojo de Padilla, los Simpson, Padre de Familia y un Gabriel Rufián que no se pierde una fiesta ni que tenga que ir a comprar tinta para la impresora. No faltó ningún clásico.

Si existe un grupo que se llama La Oreja de Van Gogh no descarto que en el futuro un grupo Punk se llame El Ojo de Padilla — Disparando (@Lascopeta) 17 de septiembre de 2017

Vergonzoso lo de Juan José Padilla, ¿a quién se le ocurre combinar medias rosas con leggins dorados? pic.twitter.com/0IvPhjBGQN — Kim Jong-un (@norcoreano) 16 de septiembre de 2017

Juan José Padilla luciendo su traje de pocas luces. pic.twitter.com/3v55d66W8H — Javier Durán (@tortondo) 16 de septiembre de 2017

Lo de Juan José Padilla tiene un pase joder, todos hicimos locuras yendo medio ciegos. — Israel Garmón (@IsraGarmon) 16 de septiembre de 2017

Uf, menos mal que Juan José Padilla no llevaba una papeleta del referéndum catalán en el bolsillo. pic.twitter.com/NJ3nxeALIc — Ana Menéndez (@anuska_truska) 16 de septiembre de 2017

Lo de Padilla también lo predijeron Los Simpsons: pic.twitter.com/TwToOKdR9Q — Rodrigo Azofra (@r_azofra) 18 de septiembre de 2017