Padilla: "No vi la bandera, no soy un nostálgico de nada ni un provocador"

Padilla ha tenido que explicarse después de aparecer en las redes sociales arropado por una bandera preconstitucional en la plaza de toros de Villacarrillo, en Jaén. "Con la emoción de triunfar en esa tarde me la puse sin saber si era constitucional o no", ha dicho el matador de toros jerezano en un comunicado. "No vi ni miré a mi espalda, esa es la gran verdad", se ha excusado. "Esa es la gran verdad y pido que se me crea".

Su nombre se ha convertido en tendencia en Twitter. "Soy torero y español, pero nunca he querido voluntariamente ofender a nadie. Aunque yo no provoqué nada, ni vi el escudo, quiero decir que me siento muy español pero jamás quiero ofender a a nadie, que quede bien claro".

La imagen, sin embargo, sí ha provocado la reacción de muchos usuarios de Twitter, entre ellos de varios políticos, como Teresa Rodríguez o Gabriel Rufián, que han aprovechado el desliz para expresar su opinión.

A ver si hay un rato para hablar de esto mientras te dicen que los golpistas son los catalanes. pic.twitter.com/RZj8tQUad4 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 de septiembre de 2017

Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada. pic.twitter.com/9fvxpURQ62 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 16 de septiembre de 2017

De todas formas, Padilla ha dicho que está "orgulloso de ser español y torero" y que no es "nostálgico y provocador, menos". "Mi bandera es la de España, la de todos y estoy a disposición de todos para explicarme y dejar las cosas en su lugar". "Gracias", ha finalizado. "Espero que quede cerrado el equívoco".