Zebenzuí González y su pillada dan para unas risas en Twitter

Si a estas horas ya es trending topic nacional, lo del concejal del PSOE y sus mensajes machistas de whatsapp tiene mucha tela. De hecho el señor no dimite a pesar de que lo hayan expulsado del partido. Un figura, vaya. Pero esto no es la noticia.

De hecho, de lo que vamos a hablar aquí es de algo mucho más importante y es que Twitter ha sabido aprovechar su ingenio para crear los mejores memes sobre Zebenzuí González y sus mensajitos de whatsapp.

He de reconocer que este me ha hecho especial gracia porque no había oído el insulto.

Zebenzuí González Tú eres un barnizapenes.Tú no follas ni enchufando en el ayuntamiento a todos los puticlub del mundo. pic.twitter.com/timd91cHcT — MARIO (@kevin__venata) 14 de septiembre de 2017

Luego los hay los que ironizan con su aspecto y sus dotes de seductor.

— Torrente, ¿Quién es ese imbécil que viene por ahí?— Un respeto chaval, ese señor es Zebenzuí González— ¿El follador?— El follador pic.twitter.com/g5jX11ewVm — Fairlaine (@Fairlane4) 14 de septiembre de 2017

¿Zebenzuí González? Soy Pablo. Tranquilo, que eso de ofrecer trabajo a unas pibitas a cambio de su amor es lo más feminista del mundo. pic.twitter.com/YlWb7AWerK — Froilán I de España (@FroilLannister) 14 de septiembre de 2017

Los hay, por otro lado, que se fijan en cosas no tan visibles pero igual de importantes.

Cada vez que pienses que tienes un mal día, recuerda que algunos tenían a su pareja trabajando para Zebenzuí González #cese #tevanafrungir — Jimenelo (@Jimenelo) 14 de septiembre de 2017

-Sr Zebenzuí González que tiene que decir de su mensaje que sugiere abuso sexual y nepotismo?-Perdón, me equivoque de grupo de Whatsapp — LaChicaDel17 (@LaChicaDel_17) 14 de septiembre de 2017

WhatsApp de Zebenzuí González, concejal del PSOELlamar frikis a sus votantes ✔️Enchufar empleadas ✔️"Follar" con ellas ✔️Todo en orden pic.twitter.com/6f6e509ZXY — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) 14 de septiembre de 2017