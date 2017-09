7+1 teorías locas que cambiarán tu forma de ver estas películas

Una obra de arte nunca está completa hasta que el espectador la interpreta. Y en ocasiones la mente de los espectadores puede ir un poco más allá que los propios guionistas y directores a la hora de ver cosas en las películas, dando pie a algunas teorías que rozan lo absurdo, teorías que gracias a Internet y redes sociales se propagan a una velocidad de vértigo. Antes estas cosas se quedaban en el círculo de amigos de tu amigo friki, ahora llegan a todo el mundo.

Y sin embargo, algunas de estas teorías de vez en cuando son confirmadas por los responsables. Por ejemplo, Quentin Tarantino recientemente aseguró que quienes creían que todas sus películas compartían un universo doble tenían razón. Reservoir Dogs o Pulp Fiction ocurren en un universo, y cuando sus personajes van al cine ven Kill Bill o Abierto hasta el amanecer. Paul Verhooven también confirmó que Robocop es una alegoría a Jesucristo y el director de Aladdin dio la razón a quienes teorizaban que el mercader que introduce la película y el Genio son el mismo personaje. Pero ni mucho menos son las más locas.

Aladdin transcurre en un futuro postapocalíptico

Que el vendedor ambulante sea el genio, vale, pero… ¿y si en realidad en vez de una ciudad de la Arabia medieval Agrabah fuera uno de los últimos reductos de una civilización postapocalíptica?

La teoría se basa en que el Genio hace referencia a la moda del Siglo III, pero también indica que ha pasado 10.000 años dentro de la lámpara (y por eso le duele el cuello). Además, el Genio hace referencia a personajes actuales, como Arnold Schwarzenegger o Jack Nicholson, lo cual podría enviarla aún más en el futuro. Esta teoría apunta a que la alfombra mágica no es mágica, sino olvidada tecnología anti-gravedad y que la cueva de las maravillas es en realidad un búnker para proteger riquezas del inminente fin del mundo.

Grease: Sandy está muerta

Los musicales siempre transcurren en un universo extraño, en el que los personajes pueden ponerse a cantar en cualquier momento. En el fondo es todo como un sueño extraño, y eso es exactamente lo que creen algunos fans de la mítica película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

Al principio de la película Danny salva a Sandy de morir ahogada, lo que pone en marcha toda la trama ¿o no? Esta teoría dice que en realidad Danny no llega a tiempo y que toda la película es un sueño de una Sandy moribunda. Al final de Grease, los dos protagonistas se marchan en un descapotable rojo que despega mientras se despiden de sus amigos, algo que para muchos indica la muerte de Sandy.

El escritor del libro y del musical, Jim Jacobs desmintió esta teoría, pero eso no impide que no podamos volver a ver la película con los mismos ojos.

Willy Wonka es un asesino en serie

En las dos adaptaciones de Charlie y la fábrica de chocolate, un inventor excéntrico organiza un gran concurso para que unos niños le visiten a su fábrica de chocolate, donde por diversos motivos van desapareciendo del grupo y con los Ompa Lompas siempre preparados con una macabra canción sobre la muerte, rimada a la perfección, como si supieran qué va a pasar…

Si el hecho de que sea un asesino de niños no es lo suficientemente oscura, muchos creen que las víctimas acaban convertidos en chucherías –al fin y al cabo la gelatina se prepara con piel y cartílagos de animales-. En la película de 1971, además, el Willy Wonka interpretado por Gene Wilder mantiene una peculiar ambigüedad sobre el destino de los niños desaparecidos…

Star Wars: los humanos son insectos

La epopeya galáctica más grande de todos los tiempos ocurre hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Eso se sabe, pero entonces ¿por qué hay humanos idénticos a los que habitamos esta roca que gira alrededor del sol? Esta teoría apunta a que la especie con mayor presencia en la galaxia fue sustituida por humanos para antropomorfizar la historia, pero en realidad son criaturas similares a insectos.

Esta teoría se viene abajo con las precuelas y secuelas, pero cuadra bastante con la trilogía original. Se basa principalmente en la poca presencia de humanos de sexo femenino, que sin embargo tienen un papel social muy importante. Además, a parte de aquellos sensibles a la fuerza, hay pocas referencias a familias e infancias de los personajes, lo que para muchos apunta a que se desarrollan de forma diferente para un rol distinto: serían las hormigas guerreras. Esto apuntaría a una especie con pocas hembras, con un periodo de gestación corto y desarrollo rápido. En esta teoría, el Emperador sería un macho decidido a acabar con el matriarcado y la Estrella de la Muerte, una colmena artificial.

ET es un Jedi

¿Usa ET la fuerza cuando hace levitar las bicicletas de Elliott y sus amigos? Esta loca teoría parte de dos escenas, una en ET y la otra en La amenaza fantasma. En el Episodio I, en una de las escenas del senado se pueden ver a varios compatriotas de ET en el fondo, clamando a favor de la moción de censura como si fueran un Pablo Iglesias de la vida.

En ET, en la secuencia de Halloween, Elliot y su extraterrestre amigo se cruzan con un niño disfrazado de Yoda, al que ET parece reconocer antes de empezar a gritar “mi casa, mi casa”.

Pulp Fiction: el maletín tiene el alma de Mr. Wallace

Buena parte de la segunda película de Tarantino gira en torno a un maletín del que nunca sabemos su contenido –aunque Vincent –el personaje de Travolta- parece muy impresionado cuando lo abre y ve su contenido. ¿Qué hay dentro? ¿dinero? ¿diamantes? Sea lo que sea, emite una luz dorada. Se ha especulado mucho, pero una de las teorías más locas es que contiene el alma de Marcellus Wallas –el jefe de la mafia que interpreta Vince Rhames-, quien la ha vendido al diablo y quiere recuperarla.

La teoría se fundamenta en dos elementos: el primero es el código numérico que permite abrir el maletín, 666. El segundo la tirita que se puede ver en el cuello del personaje en el mítico plano en el que se le introduce. Según la leyenda, cuando vendes tu alma al diablo, este la extrae por ahí. En realidad el actor quería ocultar una cicatriz que tiene en la nuca, fruto de haber sufrido acné keloidalis, pero esta interpretación sin duda añade un elemento místico que hace de la película aún más interesante.

James Bond es un nombre en clave

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosman y Daniel Craig. Seis actors han interpretado a James Bond en las películas de la serie oficial (Barry Nelson y David Niven también darían vida a 007 en dos adaptaciones extraoficiales de Casino Royale). Desde 1962, año en el que se estrenó Dr. No, el agente del MI6 ha vivido innumerables aventuras, sin envejecer un pelo ¿cómo puede ser?

Muchos fans han especulado que el nombre James Bond no es el nombre real del personaje, sino un nombre en clave que se da a todos los agentes que llevan el número 007. Es algo que ocurre con M y con Q ¿por qué no con el protagonista? Hay algunos agujeros en esta teoría –como que el Bond de Roger Moore visite la tumba de la mujer asesinada del Bond de Lazenby- ni tiene mucho sentido con la actual continuidad de Daniel Craig en la que se recuperan tramas e las primeras películas, pero nada que no pueda tener un poco de sentido en el mundo loco de 007.

Bonus track: la teoría Pixar

Esta teoría no afecta a una película sino a muchas. Brave, Toy Story, Buscando a Nemo, Wall-E, Up, Cars… Son películas muy distintas, es imposible que haya conexiones entre ellas más allá de que son producto del mismo estudio y contengan pequeños guiños ¿o puede haber más?

¡Claro que puede haber más! Esto es Internet y hay mucha gente con mucho tiempo libre, lo suficiente como para plantear una forma en la que todas las películas de Pixar ocurren en el mismo universo. Esta teoría, concretamente fue creada por Joe Negroni.

Se trata posiblemente de la idea más loca de las que planteamos: todas estas películas ocurren en un mismo universo, con extinciones masivas y viajes en el tiempo. Todo se inicia con la bruja de Brave, que anima objetos y hace animales hablar. A partir de aquí, empieza un periodo de conflicto entre máquinas, animales y humanos (que vemos en Up, Buscando a Nemo o Toy Story, por ejemplo) que termina cuando la contaminación llega a tal punto que los humanos dejan la Tierra, que queda a cargo de las máquinas (Wall-e, Cars).

Poco después del regreso de los humanos al planeta, estos se extinguirían y los animales evolucionarían en los protagonistas de Monstruos S.A. Las puertas no llevarían a otros planos, sino que permitirían viajar en el tiempo. Con el tiempo, Bu, la niña que se encuentran Sulli y Wazowski lo descubre y acaba viajando al pasado… y se convierte en la bruja de Brave, dando inicio a toda esta historia.

Lo-quí-si-mo.