Matt Smith ('La casa del dragón'): 'Nunca me gustó la escena de sexo de Daemon. Sigue sin gustarme"

No hay duda, había ganas de regresar a Poniente. El estreno de La casa del dragón superó todas las expectativas y se convirtió en el lanzamiento más visto en la historia de HBO y de HBO Max a nivel global, por lo que, para sorpresa de nadie, la serie ya ha recibido la renovación oficial por una segunda temporada.

Los herederos del dragón, el primer episodio de la serie tuvo todo lo que se le podía pedir a la sucesora de Juegos de tronos. Con un presupuesto que luce en pantalla en cada detalle de su diseño de producción, la historia de la Casa Targaryen empezó por todo lo alto con profecías, dragones, dracarys y una polémica por la crudeza de la escena de parto. También hubo, como era de esperar, escenas de violencia gráfica y sexo, protagonizadas por el personaje que interpreta Matt Smith, con quien SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar antes del estreno.

El actor británico conocido por sus papeles en Doctor Who y The Crown, a quien recientemente vimos en Morbius, es el encargado de dar vida a Daemon Targaryen, hermano del rey Viserys, actual ocupante del trono de hierro. Con él hablamos de lo que más le atrajo de su personaje, de qué lado cree que cayó la moneda que lanzan los dioses cuando nació Daemon y sobre la escena de sexo que protagoniza en el estreno de la serie.

Daemon Targaryen en el primer episodio de 'La casa del dragón'.

Una de las cosas que me atrajo de Daemon en primer lugar es que nunca sabes exactamente qué va a hacer o cómo va a reaccionar, y como actor eso te abre un abanico de posibilidades para explorar matices. Creo que habría sido muy fácil plantearlo simplemente como un villano carismático, pero en realidad esconde una enorme fragilidad y un sentido personal de la lealtad como valor subyacente, por muy disfuncional que sea.

"Cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan una moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá", ¿de qué lado cree que cayó la de Daemon?

Creo que su moneda sigue en el aire y continúa girando, no ha llegado a tocar el suelo y está atrapada en una especie de vórtice. Creo que eso es lo que pasa siempre con los Targaryen, que nunca llega a saberse realmente de qué lado cae la moneda. Honestamente no podría decirte. Creo que la locura y la grandeza están igualmente entrelazadas con él.

Daemon en el torneo en honor al heredero de Viserys.

¿Podría encontrar alguna similitud entre Daemon y su personaje en 'Doctor Who'?

Lo que me gustaría es que Daemon fuera tan ingenioso como el Doctor. Pero creo que sí puedo encontrar alguna similitud y es que ambos son forasteros hasta cierto punto. Ambos tienen algo inexorable y rudo en su naturaleza, pero fundamentalmente el Doctor es un pacifista que busca el bien y Daemon es un agente del caos. Está encerrado en su mundo interior oscuro, pero diría que ambos son una especie de alienígenas en su entorno.

"Tengo la sensación de que seguramente había otra forma más interesante de mostrar esa parte de Daemon"

Por ahora el sexo en la serie ha estado representado desde el punto de vista de su personaje, ¿qué piensa de la escena del primer episodio?

Trabajamos todas las escenas de sexo con una coordinadora de intimidad, así que todo estaba planeado y coreografiado con antelación, pero para ser honesto, no me gusta esa escena. Esto no es un reproche a nadie del equipo, porque así fue como se decidió rodarla y dirigirla, pero lo cierto es que nunca me gustó esa escena de sexo de Daemon. Sigue sin gustarme. Tengo la sensación de que seguramente había otra forma más interesante de mostrar esa parte de Daemon.

Después de las críticas que se hicieron a 'Juego de tronos', ¿le preocupa que se acuse a 'La casa del dragón' de mostrar sexo y violencia de forma gratuita?

No me preocupa que seamos demasiado gráficos, porque el mundo que estamos representando es el que ideó George R.R. Martin y en esta sociedad medieval las cosas son violentas y brutales. Lo que sí podemos hacer es evitar caer en lo gratuito por mero espectáculo si no está al servicio de la historia.

'La casa del dragón' está disponible en HBO Max.

