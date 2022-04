Todo lo que debes recordar de 'Barry' antes del estreno de la temporada 3 en HBO Max

El 25 de abril llega por fin a HBO Max la esperada temporada 3 de Barry, una de las mejores series de su catálogo. Desde que vimos su último episodio, en mayo de 2019, han pasado muchas cosas y hemos visto muchas series, por eso, y para que la tengáis fresca antes de ver los nuevos episodios, repasaremos dónde nos quedamos en la anterior.

Con solo dos temporadas, la serie creada y protagonizada por Bill Hader ha demostrado ser una de las propuestas más ambiciosas y originales de la televisión actual. 29 nominaciones a los premios Emmy y seis estatuillas confirman la calidad de una de las series más sorprendentes y emocionantes de los últimos años.

En este drama con toques de comedia negra seguimos a Barry (Hader), un exmarine que desde que regresó a la vida civil trabaja como asesino a sueldo. Durante un encargo, se infiltra en una compañía de teatro que le hace creer que su vida puede ser diferente. Eso intentará conseguir, pero el pasado y lo que es siempre lo persigue. Si no habéis tenido tiempo de volver a ver la serie antes del estreno de la nueva entrega, esto es lo que debemos recordar.

Qué pasó en la segunda temporada de 'Barry'

Barry y Gene Cosineau en la temporada 2 de 'Barry'.

Al final de la primera temporada, Barry asesinó a la detective Janice Moss después de que esta atara cabos y descubriera su identidad secreta. Esto sumió a Gene Cousineau en una depresión por la pérdida de la mujer que amaba. También hizo que Barry rompiera lazos con Fuches y decidiera dejar su antigua vida como asesino para darse una segunda oportunidad en el grupo de teatro.

Sus planes de colgar las armas se ven amenazados cuando NoHo Hank solicita sus servicios para asesinar a Esther, el líder de la mafia birmana que amenaza con romper su alianza con la mafia boliviana. Sin embargo, Barry consigue sortear la situación y le propone entrenar a su banda chechena para que ellos mismos puedan defenderse. Cuando acaba el entrenamiento, Barry queda liderado de sus deudas con NoHo Hank y recibe una chapita como recordatorio de la ocasión.

El espectacular episodio 2x05 de 'Barry'.

De quien no consigue escapar es de Fuches, que no ha sido capaz de encontrarle reemplazo ni convencerlo de volver. Como venganza su excontrolador, decide traicionarlo y obtener su confesión mientras Loach está escuchando. Para sorpresa de ambos, Loach no está allí para arrestar a Barry, sino que le pide que asesine al amante de su exmujer. Este encargo lo lleva a la aventura del magnífico quinto episodio con la niña karateka, al final del cual Loach termina muerto a manos del hombre que había encargado asesinar.

Paralelamente a todo esto, Barry convence a Gene de no abandonar las clases cuando le cuenta la historia (maquillada) de la primera vez que mató estando en el ejército. Esto inspira a Gene y le da nuevas energías, por lo que le pide a la clase que escriban una historia en primera persona en la que cuenten su propia verdad, lo que lleva a Sally a enfrentarse de nuevo con la experiencia de abuso que sufrió a manos de su exmarido.

Aunque en la obra que escribe ella se enfrenta a él, después le confesará a Barry que nunca consiguió plantarle cara. Los ensayos, en los que Barry interpreta a su ex y debe intentar estrangularla, representan un reto para ambos. Para ella, despierta dudas sobre contar la historia verdadera o no. Para él, es una situación incómoda actuar de forma violenta en el escenario, porque es demasiado realista. Esto empeora cuando Gene le dice que se inspire en sus propias experiencias para encontrar la emoción de la escena, por lo que Barry decide contarle qué fue lo que pasó realmente en el ejército.

Los personajes principales de 'Barry' al final de la temporada 2.

En los dos últimos episodios confluyen todas las tramas. Fuches encuentra el coche con el cadáver de Moss y lleva a Gene hasta allí. Su plan, tal como lo pone en marcha, es llamar a la policía desde el teléfono de Gene y hacer una confesión para inculparlo, pero en el último momento añade una guinda al pastel y le dice algo al oído antes de marcharse. Barry llega tarde para atrapar a Fuches, pero a tiempo de dejar la chapa de los chechenos en el maletero.

El día del estreno de las obras de teatro Sally, que tiene entre el público a varios agentes y productores invitados por Lindsay (su representante), decide cambiar el guion una vez más y en directo. Al final, elige contar la versión en la que se enfrentó a su ex. Ella está decepcionada y avergonzada de sí misma, sentimientos que debe procesar, mientras irónicamente recibe el reconocimiento y enhorabuena de quienes le agradecen haber sido tan honesta dando un mensaje tan importante.

Al estreno no asiste Gene, que ha sido arrestado por la policía por el asesinato de Janice. Está en estado de shock y con todo en su contra. Finalmente, es liberado cuando las pruebas (la chapa) apuntan a la mafia chechena. Por otro lado, Hank se reconcilia con Cristóbal gracias a Fuches y cuando se lo dice a Barry por teléfono este se dirige al monasterio en el que se encuentran para liquidarlo. En modo máquina de matar acaba con casi todos los miembros de las mafias boliviana, birmana y chechena. Ataque al que sobrevive Hank, pero también Fuches que consigue escapar.

Después de todos sus intentos por no volver a matar, Barry acaba la temporada con decenas de muertos a sus espaldas en un ataque incontrolable de ira. En la última escena, Gene está recuperándose en casa y rememorando algunos momentos vividos con Janice, cuando de repente, lo invade un recuerdo que había bloqueado por el trauma: las palabras que le dijo Fuches al oído: "Barry fue quien mató a Janice".

El tráiler de la temporada 3

La tercera temporada de 'Barry' se estrena el 25 de abril en HBO Max.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan