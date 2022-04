Del libro a la pantalla: 10 adaptaciones literarias al cine y las series que se estrenan este 2022

La literatura y el cine pueden ir a veces de la mano, capaces de entrelazar dos canales diferentes que pueden cumplir el mismo objetivo: contar grandes historias. Para conmemorar que el 23 de abril se celebra el Día del libro, desde SERIES & MÁS hemos recopilado las diez adaptaciones literarias más esperadas que veremos próximamente en pantalla.

Este año ya hemos podido ver películas como The Tender Bar, Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore o series como Anatomía de un escándalo, pero todavía quedan muchos títulos por ver, y lo que se ha estrenado hasta ahora, solo ha sido el principio. En los próximos meses del 2022 y a lo largo del 2023 veremos series tan esperadas como La ciudad es nuestra, La casa del dragón o El señor de los anillos: Los anillos del poder, pero también películas como She Said o la esperadísima visión de Marilyn Monroe de Andrew Dominik en Blonde.

'La ciudad es nuestra' - Serie (HBO Max)

'La ciudad es nuestra' | Teaser | HBO Max

George Pelecanos y David Simon (creador de The Wire y The Deuce) nos invitan de nuevo a recorrer las calles de Baltimore a través de la novela Justin Fenton. El tiempo ha pasado, pero las cosas siguen tal y como las dejamos, y el crimen no ha dejado de ser el pan de cada día en el lugar.

En la miniserie La ciudad es nuestra, todo comienza con el asesinato en extrañas circunstancias de Freddie Gray, un joven negro que estaba bajo custodia policial, y este suceso será capaz de desencadenar toda una oleada de disturbios y toda clase de delitos. Para intentar controlar la situación, la policía recurre al Sargento Wayne Jenkins y a su unidad de élite, que se echan a las calles mientras una conspiración amenaza con hacer estallar el departamento de policía.

Fecha de estreno: 26 de abril

'La chica salvaje' - Película

Basándose en la novela homónima de Delia Owens, Olivia Newman se adentra en un pantano de Carolina del Norte para tratar de desenredar una serie de historias aparentemente conectadas.

En el núcleo del enredo, una mujer que se crió en las marismas del sur profundo se convierte en la sospechosa del asesinato de un hombre con el que una vez estuvo involucrada. La novela encabezó la lista de los más vendidos de The New York Times, y su adaptación en pantalla estará protagonizada por Daisy Edgar-Jones (Normal People) y Taylor John Smith (Heridas abiertas).

Fecha de estreno: 19 de agosto

'La casa del dragón' - Serie (HBO Max)

'La Casa del Dragón' | Teaser tráiler | HBO Max Belén Prieto

El primer spin-off de Juego de tronos llevará a la pantalla el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin. En esta nueva historia viajamos tres siglos antes de todo lo que vimos antes de Juego de Tronos para presenciar uno de los eventos más importantes que tuvieron lugar en Poniente: una guerra civil entre los Targaryen, que combatieron con dragones en cada bando.

El propio autor de los libros ha escrito el primer episodio junto a Ryan Condal (Colony) y esta serie tan prometedora estará protagonizada por Paddy Considine (En América), Matt Smith (The Crown), Olivia Cooke (Bates Motel) y Rhys Ifans (Notting Hill), entre otros.

Fecha de estreno: 22 de agosto

'El señor de los anillos: Los anillos del poder' - Serie (Amazon Prime Video)

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - Teaser Trailer' | Prime Video Daniel Mantilla

El regreso de El señor de los anillos no tiene rival en cuanto a expectación. Desde que Amazon anunció que se llevaría a cabo un proyecto tan grande como este, los fans de la saga original enloquecieron, y cada vez queda menos para ver en pantalla la Segunda Edad de la Historia de la Tierra Media.

Amazon se ha gastado en la producción ni más ni menos que 465 millones de dólares, y ha sido capaz de reunir a Patrick McKay, John D. Payne, Wayne Yip, J.A. Bayona, Charlotte Brändström tras las cámaras, generando aún más expectativas. A lo largo de sus episodios, viajaremos a un periodo de relativa paz y seguiremos los pasos de un grupo de personajes conocidos y nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media.

Fecha de estreno: 2 de septiembre

'Blonde' - Película (Netflix)

Ana de Armas como Marylin Monroe en el rodaje de 'Blonde', retrasada a 2022.

Hace más de 20 años, Joyce Carol Oates impactó al mundo con la publicación de Blonde, un texto radical de 900 páginas sobre el mito de Marilyn Monroe. Andrew Dominik, que ya había desmontado el mito de otro icono estadounidense en El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, regresa tras las cámaras para mostrar la verdadera historia de Marilyn sin tapujos y sin miedo a ser explícito.

Algunas de las escenas que incluye la película son bastante gráficas y la plataforma llegó incluso a pedirle al director que las modificase, pero finalmente, Dominik ganó la batalla, y tiempo después de negarse, por fin podremos ver a Ana de Armas interpretándola, previsiblemente este año.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'Conversaciones entre amigos' - Serie (Aún por confirmar)

Después de que Normal People se convirtiera en todo un fenómeno desde las páginas y a través de la pantalla, la escritora irlandesa Sally Rooney adaptará en forma de serie otra de sus novelas. Hulu y BBC colaboran para llevar a cabo Conversaciones entre amigos, una historia que comienza después de un recital de poesía en Dublín en el que Frances y Bobbi conocen a Melissa, una atractiva escritora que quiere publicar un reportaje sobre ellas.

Estas dos universitarias que en el pasado fueron pareja se verán atraídas por ella y su marido Nick, un matrimonio acomodado que se acerca a la cuarentena y con el que terminarán formando un complejo grupo. Sasha Lane (American Honey), Joe Alwyn (La favorita), Jemima Kirke (Girls) y la debutante Alison Oliver serán las protagonistas de una serie que aún no tiene distribuidora en España.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'Disclaimer' - Serie (Apple TV+)

Alfonso Cuarón dirigirá a Cate Blanchett en 'Disclaimer', una serie de Apple TV

Lo nuevo de Alfonso Cuarón ya está aquí. Después de haber triunfado en Netflix con Roma, el director mexicano se pasa al catálogo de Apple TV+ para rodar la que será su primera serie como creador. Estará basada en la novela homónima de Renee Knight, donde se cuenta la historia de una exitosa periodista y documentalista de televisión especializada en desvelar los trapos sucios de grandes instituciones.

Las líneas generales de la trama llaman la atención, pero el proyecto es aún más atractivo por contar con Cate Blanchett y Kevin Kline como protagonistas, además de tener al ganador del Oscar Emmanuel Lubezki, como encargado de la fotografía.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'Love & Death' - Serie (HBO Max)

Candy Montgomery y Elizabeth Olsen.

David E. Kelley, guionista de Nueve perfectos desconocidos regresa tras las cámaras con Love & Death, un truculento drama producido por Nicole Kidman y basado en la historia real de la 'asesina del hacha' contada a partir del libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs y la recopilación de artículos del Texas Monthly (Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II).

En esta serie conoceremos a Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) y Betty Gore, dos mujeres muy amigas que suelen pasar mucho tiempo juntas. Sin embargo, todo acaba torciéndose de una forma impredecible, y una mañana, Candy se despierta con el deseo irresistible de propinarle un hachazo a su mejor amiga.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'She Said' - Película

Las reporteras del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, publicaron una de las historias más impactantes de los últimos años y uno de los grandes impulsos del movimiento #MeToo, que ayudó a romper el silencio de tantas mujeres que habían sufrido agresiones sexuales en Hollywood.

Estará protagonizada por Carey Mulligan (Una joven prometedora) y Zoe Kazan, y tras las cámaras estará Maria Schrader, que afronta su primera película en inglés tras ganar del Emmy por la miniserie Unorthodox y ser la responsable de la última candidata alemana a los Oscar El hombre perfecto. Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner serán productores del largometraje.

Fecha de estreno: 6 de enero de 2023

'Reina roja' - Serie (Amazon Prime Video)

La saga 'Reina Roja'.

En el panorama español, uno de los proyectos más potentes es el de la serie de Juan Gómez Jurado, el primer español en firmar un contrato de desarrollo de contenido exclusivo para Amazon. El proyecto que han escogido para adaptarlo en pantalla ha sido la trilogía Reina Roja, todo un fenómeno literario que ya ha vendido más de dos millones de unidades de libros.

El propio Gómez Jurado está al frente del proyecto junto a Amaya Muruzabal, y contará la historia de Antonia Scott, una mujer muy especial que no es policía ni criminalista, pero que es capaz de resolver decenas de crímenes si se lo propone. Un día, escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso y sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla.

Fecha de estreno: A lo largo de 2023

