Amazon Prime Video anuncia cuatro series y dos películas españolas, incluyendo 'Reina Roja'

Prime Video se pone las pilas en la producción de contenidos originales de ficción en nuestro país. Amazon ha celebrado esta mañana en Madrid la primera edición del Prime Video Presents España, un evento en el que se han anunciado los seis proyectos, cuatro series y dos películas, que protagonizarán su producción propia a lo largo de 2022. La adaptación de la trilogía Reina Roja, el best-seller de Juan Gómez Jurado, ha sido el plato fuerte del anuncio. Mariano Barroso y Alejandro Hernández son los creadores de Los Farad (título provisional), un thriller sobre el tráfico de armas basado en hechos reales y ambientado en la Marbella de los años 80. Completan la futura oferta televisiva de Amazon las ya anunciadas Un asunto privado y Sin huellas.

La división española de Prime Video se estrenará en la producción de películas con dos propuestas radicalmente distintas. Mañana es hoy es la nueva comedia de Nacho G. Velilla, una propuesta con toques fantásticos y que protagonizan Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Silvia Abril. Awareness es una ambiciosa propuesta de género de Daniel Benmayor que nace con vocación de crear un nuevo universo narrativo que podría crecer en el futuro. Todas las películas originales de Amazon Original llegarán directamente en la plataforma sin pasar antes por las salas de cine.

Estas son las seis producciones Amazon Originals que llegarán a la plataforma a lo largo de 2022.

'Reina Roja'

La saga 'Reina Roja'.

Era cuestión de tiempo que Prime Video anunciara una serie de Juan Gómez Jurado, el primer español en firmar un contrato de desarrollo de contenido exclusivo para Amazon. El proyecto elegido ha sido la adaptación de la popular trilogía Reina Roja, un fenómeno que ya ha vendido más de dos millones de unidades de libros. El propio Gómez Jurado está al frente del proyecto junto a Amaya Muruzabal, una de las creadores de la serie de Hernán Cortés que protagonizó para Prime Video el español Óscar Jaenada. Se desconoce por el momento la identidad de los actores que encabezarán el proyecto.

La protagonista de Reina Roja es Antonia Scott, una mujer muy especial que no es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes. Hace tiempo que Antonia no sale de su ático de Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que esperan ahí fuera. Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos.

'Sin huellas '

Carolina Yuste y Camila Sodi en 'Sin huellas'. Amazon Prime Video

Carolina Yuste (Carmen y Lola) y Camila Sodi (Niñas mal) serán las protagonistas de una "paella-western" que mezclará el thriller, la comedia y el western para contar la historia de dos mujeres que trabajan como limpiadoras y que, sin comerlo ni beberlo, se acaban convirtiendo en las principales sospechosas de un asesinato. Carlos de Pando y Sara Antuña (showrunners de El vecino y la inminente ¡García!) son los creadores de la nueva apuesta de Zeta Studios. Paco Caballero (Cites), Gema Ferraté (Todos los caminos de dios), Samantha López Speranza (el corto Nitroglicerina) y Koldo Serra (La casa de papel) serán los directores.

Sin huellas contará la historia de Cata y Desi, dos mujeres limpiadoras, una de ellas gitana y la otra mexicana. Después de llevar mucho tiempo en paro, reciben una jugosa oferta de trabajo en la mansión de los Roselló. Las dos protagonistas tienen el encargo de limpiar una casa y dejarla reluciente, pero lo último que esperan encontrar es un cadáver que no esperan encontrar, convirtiéndose así en cómplices directas de un crimen.

'Los Farad'

Mariano Barroso y Alejandro Hernández volverán a coincidir después de El día de mañana, La línea invisible y Criminal en Los Farad (título provisional), una serie ambientada en hechos reales que abordará el tráfico de armas que asoló la Costa del Sol en los años 80. Pantxo Rodríguez y Fernando Bovaira (mano derecha de Alejandro Amenábar) producen un thriller de época que contará con 8 episodios.

'Un asunto privado'

'Un asunto privado'.

Los creadores Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos y Gema R. Neira, tres nombres históricos de la televisión española, nos llevarán hasta la Galicia de los años 40 para contarnos la historia de una atrevida joven de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga, se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor. Un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúa siempre en el punto clave de la investigación. Juntos lucharán contra todos los obstáculos para lograrlo y ni los prejuicios de género de la época, ni la resistencia del nuevo comisario o los intentos de la madre de Marina por casarla, impedirán que finalmente descubran la verdad.

Amazon Prime Video ya ha terminado el rodaje de Un asunto privado, su primera colaboración con la reconocida productora Bambú, responsable de series como Fariña, Las chicas del cable y Velvet. Jean Reno (Los ríos del color purpura) y Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo). Álex García (El inmortal), Ángela Molina (Carne trémula), Gorka Otxoa (Cuestión de sexo), Tito Valverde (Pepa y Pepe), Pablo Molinero (La peste) y Andrés Velencoso (Élite) completan el reparto a las órdenes de David Pinillos (Bon Appétit) y Maria Ripoll (Lluvia en los zapatos).

'Mañana es hoy'

Amazon Prime Video se estrenará en la producción de películas con la comedia de ciencia ficción Mañana es hoy. Carmen Machi (Aída), Javier Gutiérrez (El autor), Sílvia Abril (Spanish Movie), Pepón Nieto (Los hombres de Paco), Mina El Hammani (Élite) y Natalia Agüero Avecilla (Vergüenza) son los protagonistas de la nueva comedia de Nacho G. Velilla, uno de los grandes referentes del humor español gracias a series como Aída y 7 vidas y películas como Fuera de carta y Que se mueran los feos.

Su director y guionista habló en una entrevista del proyecto como “una comedia con un elemento fantástico, la quiero ver como una comedia al estilo de ¡Qué bello es vivir! o Milagro en Milán, hechas desde el corazón. Es una comedia que dice mucho lo que ha sido la España de los últimos 40 años".

'Awareness'

Daniel Benmayor (Xtremo) dirigirá la película más ambiciosa en la que está trabajando Amazon Prime Video actualmente, una historia de ciencia ficción protagonizada por estafadores, poderes sobrenaturales y dramas adolescentes que nace con vocación de crear un nuevo universo narrativo que podría crecer en el futuro. Produce Juan Sola (Extinction).

