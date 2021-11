Qué es 'Sin huellas', la serie española de Amazon Prime Video que rescata el paella-western

Todavía quedan dos meses para que acabe el año, pero ya conocemos uno de los destinos que visitaremos en el próximo 2022. Se trata del paisaje desértico-playero de Alicante, que se convertirá en el telón de fondo de Sin huellas, la nueva serie española que estrenará Amazon Prime Video.

Protagonizada por Carolina Yuste y Camila Sodi y producida por Zeta Studios, la ficción "paella-western" mezclará el thriller, la comedia y el western para contar la historia de dos mujeres que trabajan como limpiadoras y que, sin comerlo ni beberlo, se acaban convirtiendo en las principales sospechosas de un asesinato. Os contamos todos los detalles de la producción, que aterrizará en la plataforma próximamente.

Dos limpiadoras cómplices de un crimen

Sin huellas cuenta con una temporada de ocho capítulos inicialmente y cada uno de cuarenta minutos de duración aproximadamente. En ellos, seguiremos los pasos de Cata (Carolina Yuste) y Desi (Camila Soldi), dos mujeres limpiadoras, una de ellas gitana y la otra mexicana. Después de llevar mucho tiempo en paro, recibirán una jugosa oferta de trabajo en la mansión de los Roselló.

Aparentemente, las dos protagonistas tendrán el encargo de limpiar una casa y dejarla reluciente, pero lo que no saben es que una vez entren por la puerta su vida no volverá a ser la de antes. Mientras repasan cada habitación y se aseguran de hacer bien su trabajo, las dos protagonistas se darán de bruces con un cadáver que no esperan encontrar, convirtiéndose así en cómplices directas de un crimen.

Las dos actrices que dan vida a las protagonistas mostraron su entusiasmo con respecto al proyecto. Carolina Yuste destacó "el enganche que sintió tanto por el eje principal como por las subtramas que generan todo un discurso", mostrándose agradecida al equipo técnico y creativo y destacando que para ella fue un gusto trabajar con Camila Sodi. La intérprete mexicana concuerda con su compañera, añadiendo que "es su primera vez trabajando en España y que no podría haber imaginado hacerlo con un mejor equipo creativo".

Cata y Desi, las dos protagonistas de 'Sin huellas'. Amazon Prime Video

Ingredientes narrativos de todo tipo

El objetivo principal de la serie consiste en lograr la fusión de varios conceptos, combinando una historia divertida con la tensión y la acción de cualquier thriller. A esta receta base se incorpora un elemento de cotidianidad y diversidad, que aporta un reflejo más real de la sociedad actual.

Maria José Rodríguez, jefa de Amazon Originals España, explicó que se trata de una "una apuesta diferente, fresca y gamberra" y que incorpora "unos personajes que no dejarán indiferente a nadie". A esto debemos añadir el punto de vista de Georgia Brown, jefa de Amazon Originals en la UE, que asegura que las protagonistas reclaman "diversidad y empoderamiento" dentro de la historia.

Los creadores de Sin huellas también han prometido que la serie estará llena de caos y humor negro, y que incorporará "una enorme ambición narrativa y visual", tal y como ha señalado Eneko Gutiérrez, productor de la misma.

Georgia Brown coincidió con su punto de vista, aclarando que "la serie es exactamente lo que la audiencia necesita ahora mismo" y que "cuenta con dos increíbles personajes centrales". Los productores también explicaron que será un título capaz de ganarse un lugar no solo en España, sino también en otros lugares del mundo.

El equipo tras las cámaras

Sin huellas es una producción de Zeta Studios para Amazon Prime que estará protagonizada por Carolina Yuste (Brigada Costa del Sol) y Camila Soldi (Rubí). Además de ellas dos, el reparto lo completan otros actores conocidos como Silvia Alonso (La que se avecina), Borja Luna (Las chicas del cable), Álex Gadea (Tiempos de Guerra), Adriana Torrebejano (Historias para no dormir), Leonardo Ortizgris y Pastora Vega (Cuéntame cómo pasó).

Eneko Gutiérrez (El vecino) es el productor ejecutivo, mientras que Carlos de Pando y Sara Antuña actúan como showrunners. El guion lo firman Carlos de Pando y Sara Antuña junto a Gabi Ochoa (El amor no es lo que era) y Héctor Beltrán (La Peluquería). Paco Caballero, Gema Ferraté, Samantha López Speranza y Koldo Serra serán los directores.

'Sin huellas' se estrenará en Amazon Prime Video a lo largo de 2022.

