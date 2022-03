La película de Marilyn será la primera de Netflix en recibir la calificación de "solo para adultos".

Noticias relacionadas Demasiado sexo: la verdad detrás del retraso del biopic de Marilyn Monroe con Ana de Armas para Netflix

Las polémicas siguen girando en torno a Blonde. Después de que el año pasado se diera la noticia sobre un retraso en el desarrollo del film, por razones como que hubiera demasiadas escenas de sexo, la obra de Andrew Dominik sobre la estrella de Hollywood Marilyn Monroe, verá la luz este 2022 con una calificación que la cataloga como no recomendada para menores de 17 años.

Hace casi 10 años que el director comenzó a buscar el camino para hacer realidad este biopic basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates. Los comienzos se dieron con la interpretación de Jessica Chastain en el papel protagonista, pero tiempo después se descartó y, en 2019, se confirmó a la actriz Ana de Armas, tras aparecer en Puñales por la espalda o Blade Runner: 2049, como la opción definitiva para dar vida a esta gran diva de cabello rubio platino y sonrisa resplandeciente.

Después de atravesar el parón por el supuesto exceso de sexo con tinte explícito de las primeras propuestas, ha habido debates sobre la calificación que debería darse a este título. Finalmente, la vista del boletín de Clasificación y Administración de Calificaciones de la Motion Picture Association, ha decidido otorgar la de ‘no recomendada para menores de 17’ o NC-17, dando como razón principal la aparición de algunos contenidos sexuales.

De esta forma, será la primera película que haga Netflix con dicha clasificación, con la que se recomienda que haya precaución en que menores de edad puedan tener acceso a ver este largometraje.

Según el Chicago Tribune, Andrew Dominik contó a Screen Daily que esta decisión le parecía disparatada: “Si veo un episodio de Euphoria es mucho más gráfico que cualquier cosa que suceda en ‘Blonde’”, afirmó el director.

Por el momento se desconoce la sinopsis oficial de la película pero, en 2016, de nuevo el director habló, esta vez en Collider, sobre algunos aspectos importantes de la protagonista: “Cuenta la historia de cómo un trauma infantil da forma a un adulto dividido entre un yo público y uno privado”.

Con estas declaraciones se puede suponer que el biopic de Marilyn Monroe no contará una biografía al uso, si no que se centrará en aspectos profundos que marcaron la vida de la celebridad, y no solo se reproducirá sus mejores y más resplandecientes momentos, que todos tenemos en la memoria y que llenan los cuadros en blanco y negro de muchas habitaciones.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan