Así se hizo la temporada 2 de 'The Flight Attendant', nos lo cuentan Kaley Cuoco y los showrunners de la serie

The Flight Attendant fue una de las series revelación de 2020. La producción original de HBO Max, que protagoniza y produce Kaley Cuoco, nos conquistó con su cóctel de géneros y, sobre todo, con su tono de comedia negra, y ahora se prepara para un nuevo vuelo, que aterrizará lleno de sorpresas con la temporada 2 en HBO Max el 22 de abril.

Basada en la novela homónima de Chris Bohjalian, la serie tuvo un final muy satisfactorio en su primera entrega, pero dejó las puertas abiertas para una segunda, cuya renovación fue anunciada pocas horas después de la emisión de su último episodio. Esa continuación, con Cassie ahora colaborando con la CIA y después de un año sobria, nos llega ahora con nuevas localizaciones internacionales, nuevos personajes y nuevos retos.

Algunos de ellos, son los desafíos técnicos e interpretativos de las alucinaciones de su protagonista (el "mind palace", una de las señas de la serie), que una vez cerrada la trama de su temporada de estreno, ahora se enfrenta a diferentes versiones de sí misma en su cabeza. De esto, de las responsabilidades de contar el viaje de sobriedad de Cassie, o los criterios creativos que se siguen para elegir los destinos internacionales, SERIES & MÁS habló con Kaley Cuoco y con Steve Yockey y Natalie Chaidez, los showrunners de la serie. Esto es lo que nos contaron.

Todos nos preguntábamos quién iba a habitar el palacio de la Mente de Cassie en la segunda temporada. ¿Cómo surgió la idea de que fueran distintas versiones del personaje?

Natalie Chaidez: El palacio de la mente de Cassie fue una parte muy importante de la primera temporada y no queríamos perderla, pero tampoco repetirnos. Al principio, Steve y yo teníamos la idea de que la segunda temporada trataría sobre los dobles y las diferentes partes de Cassie. Creo que Steve fue el que pensó en cuáles podrían ser, porque en el fondo todos podemos identificarnos con esa idea de nosotros mismos: la versión nuestra que nos gusta, la que nos sabotea, la que queremos ser. Así surgió la idea de explorar las diferentes partes de la psique de Cassie.

Steve Yockey: Después de tener eso claro solo nos hacía falta una bomba.

"Por cada Cassie más que se ve en la pantalla, son probablemente unas tres horas de trabajo adicionales. Así que una escena muy simple se convierte de repente en un proyecto de un día de rodaje" Steve Yockey

¿Cómo fue la experiencia de interpretar esas múltiples versiones del mismo personaje?

Kaley Cuoco: Fue toda una experiencia. Nunca había hecho algo así y requirió mucho trabajo y mucha preparación porque tenía que ser muy precisa en lo que estaba haciendo. Como actriz fue un reto y algo nuevo para mí, es una experiencia que nunca olvidaré.

¿Cuáles fueron los principales retos al rodar esas secuencias?

Steve Yockey: Tuvimos que usar cámaras de control de movimiento, cámaras motorizadas. Y eso lleva mucho tiempo. Es algo muy técnico. Contactamos con el equipo de Orphan Black, que ya tenía experiencia en esas labores, y tuvimos la suerte de que Kayle estaba muy entusiasmada y dispuesta, porque por cada Cassie más que se ve en la pantalla, son probablemente unas tres horas de trabajo adicionales. Así que puedes imaginar cómo una escena muy simple se convierte de repente en un proyecto de un día de rodaje. Creo que esa fue una de las mayores sorpresas para nosotros.

Natalie Chaidez: Quiero añadir algo para que se entienda la complejidad técnica de lo que hacía Kaley, porque cuando estás filmando, tienes que coincidir con la posición de su otra versión de forma muy precisa en el espacio, para que los dos marcos se unan y se vea real. Había un trabajo muy preciso de interpretación y también técnico, con la cámara preprogramada y múltiples dobles que ella después tenía que replicar y con los que tenía que interactuar.

Kaley Cuoco: Interpretar varias veces a la misma persona es una locura. Quería asegurarme de que fueran lo suficientemente diferentes, aunque seguían siendo versiones de Cassie. Hubo días en los que hice las cinco versiones en una misma jornada y tenía que tener clara la continuidad física y emocional, pero también asegurarme de que no repetía los gestos, inflexiones o movimientos que mi otro yo había hecho antes. Estoy muy orgullosa del resultado, pero debo decir que tuve muchísima ayuda.

"Queríamos explorar lo que sucede después de admitir que eres un alcohólico y cómo se llega a aceptar esas diferentes partes de ti mismo, las partes oscuras, las partes de las que no quieres hablar" Natalie Chaidez

En esta temporada, y a pesar de las limitaciones de la pandemia la serie volvió a rodar en otros países, ¿cuál es el criterio para elegir esos destinos?

Steve Yockey: La primera temporada fue una especie de gris frío, porque rodamos en Nueva York. Así que cuando viajamos fuimos a lugares más cálidos, como Bangkok; fuimos a Roma, lugares que eran soleados. Como para la segunda temporada íbamos a estar en Los Ángeles como base, elegimos lo contrario, dos climas más fríos para que hubiera contraste. Berlín, que es la versión más urbana de un viaje fuera de casa para nosotros. Y luego Islandia, Reikiavik y los alrededores como un destino inesperado.

En esta temporada se ve lo difícil que es mantenerse sobrio para un alcohólico, porque el alcohol está normalizado en todo tipo de situaciones y la gente siempre te ofrece una copa sin pensar en cuál puede ser tu situación. ¿Esto es algo de lo que la serie quiere hablar?

Natalie Chaidez: Sí, queríamos continuar el viaje de Kaley hacia la sobriedad, porque el alcoholismo no es sólo una situación de una temporada. Queríamos explorar lo que sucede después de admitir que eres un alcohólico y cómo se llega a aceptar esas diferentes partes de ti mismo, las partes oscuras, las partes de las que no quieres hablar. Nos lo tomamos muy en serio. En la sala de guionistas tuvimos a personas que están haciendo ese viaje personal, porque queríamos ser muy fieles y respetuosos con la comunidad sobria, también tuvimos consultores. Es algo que hemos tenido muy en cuenta.

Kaley Cuoco: Sí, teníamos que aseguraros de contar esa historia de la forma más auténtica posible. Nuestra serie tiene un tono de comedia y es muy escapista, pero esta parte de Cassie nos la tomamos muy un serio.

En las series muchos personajes siempre están buscando una figura paterna, pero en 'The Flight Attendant', en cambio, Cassie busca una figura materna, ¿fue una decisión consciente?

Steve Yockey: Lo que vemos en la serie es a mujeres interpretando los papeles que se le han dado a los hombres durante años y años. Ya que teníamos la oportunidad, decidimos que los hombres interpretarían los papeles más secundarios en la serie, así podemos ver un abanico de mujeres complejas y todas tienen su lucha. En esta temporada, Cassie está nerviosa y ansiosa por tener que interactuar con su madre debido a todo lo que ha sucedido en su vida. Creo que esta temporada se construye en torno a la idea de la aceptación, pero ya lo veréis más adelante. Además, tuvimos la suerte de tener a Sharon Stone para interpretar el papel, qué más podemos pedir.

"Queremos estar en las reuniones, queremos decir las cosas con las que nos sentimos cómodas y con las que no. Me encanta producir, animo a todos mis amigos actores a que lo hagan. Ojalá lo hubiera hecho antes". Kaley Cuoco

Natalie Chaidez: Sí, y sólo voy a añadir a eso, como alguien que es un poco mayor que Steve, por lo que he estado en este negocio durante 20 años, tengo que decir que es emocionante ver las oportunidades que ahora tienen en pantalla los personajes femeninos. Si hubiéramos hecho algo como esta serie cuando empecé en el medio, los ejecutivos se habrían preguntado si los espectadores iban a rechazar a Cassie porque tenía muchas relaciones, a la gente quizá le iba a caer mal porque no estaban acostumbrados a ver un personaje así. Pero ahora estamos en un punto en el que la audiencia no acepta estos personajes reales, complejos y contradictorios, sino que les encantan y eso es muy positivo.

Kaley, ¿cuán importante cree que puede ser que las actrices se dediquen a la producción cada vez más?

Kaley Cuoco: Es muy importante que tengamos voz y voto en lo que estamos mostrando al mundo. Somos nosotras quienes estamos en pantalla y queremos tener una opinión sobre cómo nos retratan, qué historias se cuentan. Queremos estar en las reuniones, queremos decir las cosas con las que nos sentimos cómodas y con las que no. Me encanta producir, animo a todos mis amigos actores a que lo hagan. Ojalá lo hubiera hecho antes. Realmente siento que empecé tarde, por eso le digo a muchos de mis amigos más jóvenes que intenten producir y que aprendan todo lo que puedan, que escuchen las llamadas, que escuchen a otros productores. He aprendido mucho en un montón de estas llamadas. Nunca dejaré de tener mi huella en cualquier cosa que haga en el futuro. Creo que es muy importante.

¿Habrá tercera temporada?

Steve Yockey: Nunca digas nunca. Quiero decir, tenemos planes en marcha, pero primero tenemos que ver qué recepción tiene esta segunda temporada, pero estamos entusiasmados con ella.

Kaley Cuoco: Primero quiero ver cómo se recibe la temporada que hemos hecho. Nosotros estamos muy orgullosos, pero sé que también es importante saber cuándo hay que parar. Por ahora, estoy a la espera para ver cómo se desarrolla todo.

La temporada 2 de 'The Flight Attendant' se estrena el 22 de abril en HBO Max.

