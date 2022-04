'Better Call Saul': Dónde nos quedamos y qué podemos esperar de la temporada 6, el principio del fin

Después de dos años de espera, y el susto que nos llevamos con los problemas de salud de Bob Odenkirk, por fin regresa Better Call Saul a nuestras pantallas. El 19 de abril se estrena la sexta y última temporada de la precuela de Breaking Bad (que en España podremos ver en Movistar Plus+), y como preparación para su despedida, haremos un necesario repaso de dónde nos quedamos la última vez que vimos la serie.

En la quinta temporada seguíamos en 2004, cuatro años antes de que Saul Goodman cruce su camino con Walter White y Jesse Pinkman, y con Jimmy empezando a usar su alias "Saul Goodman" en un negocio de reventa de teléfonos móviles prepagados y posteriormente como abogado de la lista de clientes que conoció en esa aventura empresarial. Durante esta entrega, Jimmy se vio obligado a lidiar con los negocios de los carteles de la droga de Alburquerque, lo que encamina sin retorno su destino con la versión que conocimos años después, una situación que, para su sorpresa, parece haberle afectado mucho más a él que a Kim.

El personaje que interpreta Rhea Sehorn, que no pertenece al universo original de Breaking Bad, se ha convertido en la gran revelación de la serie. Recordamos en qué punto quedó todo en el último episodio.

Dónde dejamos a los personajes al final de la temporada 5

Kim y Jimmy en el episodio 5x10 de 'Better Call Saul'.

Después del tenso encuentro con Lalo Salamanca del penúltimo episodio, Jimmy le contó a Kim la verdad sobre su travesía por el desierto con Mike. Para que no los encuentre si regresa, se van de casa y se registran en un hotel.

Más tarde, Kim se reúne con un abogado de oficio en los juzgados y acepta veinte casos de delitos pendientes para llevar probono. Allí se encuentra con Howard, que al escuchar que ha renunciado en Schweikart y Cokely se muestra interesado y le pide hablar en un sitio privado. Con la intención de demostrarle que Jimmy es una mala influencia para ella, le cuenta que Jimmy rechazó la oferta de trabajo que le hizo en su firma y las varias formas en que lo ha estado acosando. La reacción de Kim no es la esperada, por el contrario, se siente insultada por la idea de que no la vea como alguien que puede decidir por sí misma.

En otro frente, Gus informa a Mike que ha enviado sicarios para acabar con Lalo y le sugiere que Nacho colabore con ellos como infiltrado. Cuando Jimmy va a casa de Mike a preguntarle por qué le ha estado ayudando, este lo tranquiliza al revelarle que Lalo será asesinado esa misma noche. Mientras tanto, la reunión de Nacho con Don Eladio que ha organizado Lalo es un éxito, y el capo de la droga queda impresionado con los planes del joven para expandir el territorio de Salamanca.

Molesta por los comentarios de Howard, Kim le sugiere a Jimmy una resolución forzada del caso Sandpiper, lo que le permitiría a Jimmy recibir antes su millonaria parte del acuerdo, y de paso acabar con la carrera de Howard. A Jimmy no le convence el plan, ni cree que ese camino sea algo con lo que Kim pueda estar en paz consigo misma, pero ella lo sorprende con el gesto de pistolas que él mismo usó al final de la tercera temporada, y le demuestra que va en serio.

Finalmente, el plan de asesinato por parte de los sicarios de Gus falla. Lalo sigue vivo y, además, ha descubierto que ha sido Nacho quien le ha traicionado.

Qué podemos esperar de la temporada final

Después de muchos rumores, ya es oficial: Bryan Cranston y Aaron Paul retomarán sus papeles como Walter White y Jesse Pinkman en la última temporada de Better Call Saul. Así lo confirmó Peter Gould, cocreador de la serie de AMC, en un panel del PaleyFest celebrado la semana pasada: "No quiero spoilear a los espectadores, pero diré que la primera pregunta que nos hicimos cuando comenzamos la serie fue: '¿Vamos a ver a Walt y Jesse?' Solo diré que sí. Cómo o las circunstancias, tendréis que descubrirlo por vosotros mismos, pero tengo que decir que es una de las muchas cosas que creo que os sorprenderán esta temporada".

Además de estos esperados cameos y de los protagonistas, Bob Odenkirk y Rhea Seehorn, también volverán Tony Dalton (Lalo) como el villano principal, Jonathan Banks (Mike), Michael Mando (Nacho), Patrick Fabian (Howard) y Giancarlo Esposito (Gus).

Kim en la temporada 6 de 'Better Call Saul'.

Pero lo que más esperamos los espectadores es saber qué pasará con Kim. Su personaje ha resultado ser lo más fascinante de la serie y su evolución nunca deja de sorprendernos. Esta temporada descubriremos cuál es su destino y por qué nunca fue mencionada en Breaking Bad. También, como ya nos tienen acostumbrados, veremos más imágenes en blanco y negro, las correspondientes al futuro de Saul Goodman después del final de 2013. Lo que todos deseamos, es que en algún momento en ellas aparezca Kim.

Sobre el final, Odenkirk dijo en una entrevista para Entertainment Weekly que: "Gould me ha dicho que cuando esta serie termine, todos verán Breaking Bad de forma diferente. No sé lo que eso significa, no tengo más detalles, pero creo que vendrán cosas asombrosas que convertirán todo lo ocurrido en Breaking Bad en algo sorprendente".

En España veremos el final en Movistar Plus+

Aunque en el resto del mundo la sexta temporada se verá en Netflix (también en Estados Unidos, donde la plataforma comparte los derechos con AMC), en España la temporada final de la serie se verá en exclusiva en Movistar Plus+ a partir del 19 de abril. Esta última temporada de Better Call Saul tendrá 13 episodios y se dividirá en dos partes. La primera se extenderá hasta finales de mayo. La segunda tiene previsto su estreno a principios de julio.

La temporada 6 de 'Better Call Saul' se estrena el 19 de abril en Movistar Plus+.

