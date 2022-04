Todas las series que acaban en 2022: De 'The Walking Dead' a 'Peaky Binders'

El de estas 15 series llegará en 2022, y varias de ellas Cuesta decirle adiós a personajes que nos han acompañado durante años, pero todo en esta vida tiene un final., y varias de ellas regresan después de un largo parón , por lo que es buen momento de ponernos al día con las últimas temporadas que podremos ver en plataformas como Netflix, HBO Max o Disney+, entre otras.



Si sentís que os invade la nostalgia, pensad que al menos tenemos la suerte de ver los finales que han planeado sus creadores, y que no se han quedado sin resolución por el camino, como ha ocurrido recientemente con otras como Si sentís que os invade la nostalgia, pensad que al menos tenemos la, y que no se han quedado sin resolución por el camino, como ha ocurrido recientemente con otras como Archivo 81 El club de las canguro , que fueron canceladas sin previo aviso por Netflix.

'Better Call Saul' (AMC)

6 temporadas (2015-2022)

Estreno en España de la última temporada: 19 de abril

Dónde puedes verla: Movistar Plus+

El viaje de Jimmy McGill llegará a su última estación, en la que esperamos ver escenas en blanco y negro (las correspondientes al futuro, después de Breaking Bad) más extensas, y a Rhea Seehorn consiguiendo la nominación a los premios Emmy que le deben.

'Better Things' (FX)

5 temporadas (2016-2022)

Estreno en España de la última temporada: 2 de marzo

Dónde puedes verla: Movistar Plus+

La serie de Pamela Adlon es una colección de momentos de la vida en los que parece que no pasan muchas cosas y al mismo tiempo está pasando todo. Un mosaico de experiencias con un poder evocador y una capacidad de emocionar impresionantes. Es una serie realmente especial. Y cada nueva temporada ha sido mejor que la anterior

'Black-ish' (ABC)

8 temporadas (2015-2022)

Estreno en España de la última temporada: Son confirmar

Dónde puedes verla: Disney+

La serie creada por Kenya Barris se despide este con el honor de ser el último y único gran éxito de las comedias en abierto, su única representante en los premios Emmy en su categoría, y de la que han salido dos spin-offs.

'Con amor, Víctor' (Hulu)

3 temporadas (2020-2022)

Estreno en España de la última temporada: 15 de junio

Dónde puedes verla: Disney+

La serie ambientada en el universo de la película Con amor, Simón, que en 2018 hizo historia al ser la primera película de un gran estudio de Hollywood en estar protagonizada por un personaje gay, llega a su final este verano. Es un referente necesario en la plataforma y una de las mejores comedias románticas del momento.

'Dead To Me' (Netflix)

3 temporadas (2019-2022)

Estreno en España de la última temporada: Sin confirmar

Dónde puedes verla: Netflix

Echaremos mucho de menos los giros locos de esta historia y, sobre todo, a la pareja formada por Christina Applegate y Linda Cardellini, porque la relación de Jen y Judy es una de las amistades más complicadas y magnéticas de la pantalla.

'Derry Girls' (Channel 4)

3 temporadas (2018-2022)

Estreno en España de la última temporada: Sin confirmar

Dónde puedes verla: Netflix

Con un humor mucho menos blanco que el americano, y con la pizca de inocencia propia de la época, en Derry Girls tenemos de fondo, y como parte de su cotidianidad, una ciudad militarizada, amenazas de bombas y el conflicto de Irlanda a mediados de los años 90. Una serie divertidísima, la echaremos de menos.

'Grace and Frankie' (Netflix)

7 temporadas (2015-2022)

Estreno en España de la última temporada: 29 de abril

Dónde puedes verla: Netflix

Jane Fonda y Lily Tomlin se despedirán de sus personajes este año, después de convertirse en la serie más longeva de Netflix, un récord para la plataforma, con el que habrá superado a Orange is The New Black (que también finalizó en su séptima entrega) en número de episodios.

'Killing Eve' (BBC Three)

4 temporadas (2018-2022)

Estreno en España de la última temporada: 27 de febrero

Dónde puedes verla: HBO Max

Killing Eve sigue teniendo momentos brillantes que hacen que sea digna de nuestra indulgencia. A pesar de que la magia de la sorprendente primera temporada queda ya muy lejana, y el tiempo nos ha demostrado que realmente era imposible de replicar, siempre nos quedará Villanelle.

'La materia oscura' (HBO)

3 temporadas (2019-2022)

Estreno en España de la última temporada: Sin confirmar

Dónde puedes verla: HBO Max

La versión televisiva de las novelas de Phillip Pullman cierra la historia de Lyra con El catalejo lacado, la última de la trilogía, que será adaptada en ocho episodios que se estrenarán a lo largo de este año.

'Manifest' (NBC/Netflix)

4 temporadas (2018-2022)

Estreno en España de la última temporada: Sin confirmar

Dónde puedes verla: Netflix

Como ocurrió con Lucifer en FOX, después de ser cancelada por NBC tras su tercera temporada, Manifest se convirtió en un éxito de audiencias en Netflix, así que la plataforma la rescató y la renovó por una cuarta que cerrará las tramas y resolverá su misterio en 20 episodios.

'Ozark' (Netflix)

'Ozark' | Temporada 4 (Parte 2) | Netflix

4 temporadas (2017-2022)

Estreno en España de la última temporada: 29 de abril

Dónde puedes verla: Netflix

Ozark ha demostrado que es mucho más que una variación con filtro azul de la premisa de Breaking Bad. Gran parte del mérito lo tienen sus personajes femeninos, y en la recta final Laura Linney y Julia Garner vienen dispuestas a quemarlo todo.

'Peaky Blinders' (BBC)

6 temporadas (2013-2022)

Estreno en España de la última temporada: 10 de junio

Dónde puedes verla: Netflix

Steven Knight tiene planes de continuar la historia de los Shelby en otro formato y todas las puertas están abiertas. Lo que sí podemos dar por seguro es que los Peaky Blinders se despedirán por lo alto, porque Knight ha asegurado que la última será la mejor temporada de todas.

'Que te den, Kevin' (AMC)

'Que te den, Kevin' | Tráiler | AMC

2 temporadas (2021-2022)

Estreno en España de la última temporada: Sin confirmar

Dónde puedes verla: AMC España

En las comedias de situación hay un estereotipo clásico: la esposa que es el objeto de burlas constantes de su supuestamente divertido marido. Esta serie le da a ella el punto de vista y combina las convenciones estéticas de dos géneros televisivos: la comedia multicámara y el drama realista. El resultado es una de las propuestas más originales de los últimos años.

'The Walking Dead' (AMC)

'The Walking Dead' | Temporada 11B | FOX

11 temporadas (2010-2022)

Estreno en España de la última temporada: Sin confirmar

Dónde puedes verla: FOX España

El desenlace de la serie postapocalíptica basada en los cómics de Robert Kirkman cada vez está más cerca, y ya solo queda la tercera tanda de episodios. Sin embargo, hay zombis para rato, porque hay en marcha varias series y películas ambientadas en su universo.

'This is Us' (NBC)

'This Is Us' | Temporada 6 | Disney+

6 temporadas (2016-2022)

Estreno en España de la última temporada: 23 de marzo

Dónde puedes verla: Disney+

Además de los momentos emotivos a los que la serie nos tiene acostumbrados, This is Us resolverá todos los enigmas que ha ido dejando en esta gran historia familiar tejida en tres líneas temporales. Fogelman, su creador, ha prometido que todas las dudas encontrarán respuesta y al final podremos ver completo el gran mural de la historia de los Pearson.

