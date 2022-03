Todas las series y películas del Universo de 'The Walking Dead' que se estrenarán en 2022 y 2023. AMC

'The Walking Dead'

Después de un largo camino, los protagonistas de The Walking Dead están a punto de conocer cuál será su destino final. El desenlace definitivo de la serie postapocalíptica y de zombies de AMC basada en los cómics de Robert Kirkman cada vez está más cerca, y ya se están emitiendo en FOX los episodios de la segunda parte de la temporada número 11, que será la última.

Sin embargo, los muertos vivientes aún tienen muchas historias que protagonizar, y la franquicia ya tiene pensados cuáles serán sus próximos movimientos después de la finalizada serie spin-off The Walking Dead: World Beyond y de la emotiva y apoteósica despedida que están preparando para los protagonistas de la serie madre. La gran franquicia también nos ha dado grandes historias y seguirá haciéndolo, por lo que mientras disfrutamos de esta segunda tanda con los últimos episodios de la serie original, repasamos cuáles serán las siguientes producciones del universo The Walking Dead que veremos en algún momento de 2022 y en 2023.

'Fear the Walking Dead' - Temporada 7 B (segunda parte)

'Fear The Walking Dead' - Temporada 7 | Tráiler | AMC Belén Prieto

En pleno auge de popularidad de la serie durante el 2015, se estrenó la primera de sus continuaciones: Fear the Walking Dead. En ella se contaba la historia de una familia disfuncional de Los Ángeles y poco a poco fue trasladándose al país vecino, desplazando la narración a México. A lo largo de sus episodios, la serie muestra el origen del virus y cómo se expandió alrededor del mundo. La primera parte séptima temporada se estrenó el pasado mes de octubre de 2021 y la siguiente mitad estará disponible este año.

Fecha de estreno: Abril de 2022

'Tales of the Walking Dead'

Rick Grimes en la última temporada de 'The Walking Dead'. FOX

Aún sin fecha de estreno confirmada, el rodaje de esta serie antológica tendrá un total de seis episodios. Dirigiéndose al público más veterano y fan de la saga, en cada uno de los episodios se contará una historia independiente, donde veremos historias inéditas de personajes que ya hemos visto y también conoceremos a otros nuevos supervivientes del apocalipsis.

Fecha de estreno: Verano de 2022

'The Walking Dead' - Temporada 12 C (tercera parte)

'The Walking Dead' | Temporada 11B | FOX

Continuando con la historia por donde la dejamos, la serie nos situó en el núcleo de Alejandría, una comunidad de personas que deberán sobrevivir a una gran cantidad de cambios. En esta última temporada, han ido absorbiendo a los que venían del Reino y Hilltop, y según parece los recursos cada vez son más escasos. A lo largo de los episodios finales, les veremos recurrir a la Commonwealth, que será la única esperanza que les quede para abastecer a todos. Sin embargo, no todo será tan sencillo como parece, y la tensión entre los protagonistas cada vez será mayor. La segunda mitad de la última temporada se está emitiendo en AMC, y cada vez queda menos para conocer el final de la serie original, de la que nació toda una horda de nuevas historias.

Fecha de estreno: Finales de 2022

La vida con Carol y Daryl

Daryl y Carol tendrán su propio spin-off después de que 'The Walking Dead' acabe. AMC

Los únicos miembros del reparto original que siguen en la serie después de 11 temporadas tendrán su propio spin-off. Los mejores amigos seguirán enfrentándose a los no muertos, en una serie que aún no tiene título y que contará con Angela Kang, principal responsable de The Walking Dead desde 2018, como showrunner.

Fecha de estreno: A lo largo de 2023

La trilogía de Rick

El último episodio de Andrew Lincoln como Rick. AMC

Después de ser dado por muerto en un momento dado, Rick (Andrew Lincoln) regresa a la ficción para explorar su futuro y para narrar cómo será el regreso de otros personajes emblemáticos de la saga como Heath (Corey Hawkins) y Jadis (Pollyana McIntosh). También se espera que siga a un grupo llamado Tres Anillos, una fuera militar convencida de que ellos son el futuro de la humanidad. La trilogía no adaptará ningún arco de los cómics de Robert Kirkman, prometiendo ser historias completamente originales, aunque el autor sí que estará muy implicado en estas películas, que comenzaron su rodaje en la primavera de 2021 y llegarán a los cines de la mano de Universal y AMC.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022 - 2023

'Isle of the Dead'

Negan y Maggie tendrán su propio 'spin-off'.

Dirigida por Eli Jorné, que ya ha sido escritor y coproductor ejecutivo de The Walking Dead durante varias temporadas, el recién anunciado spin-off estará protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, Maggie y Negan, respectivamente. Ambos retomarán sus papeles de la serie principal, trasladándose a la ciudad de Nueva York para recorrer un Manhattan desolado y aislado del continente. La ciudad en ruinas está repleta de muertos vivientes, y los que han sobrevivido, han logrado hacer de la zona su propio mundo, en el que reina la anarquía, el peligro y el terror.

Fecha de estreno: A lo largo de 2023

También te puede interesar...

• Cómo está el universo de la franquicia 'The Walking Dead' ante el inminente final de la serie original

• 'The Walking Dead' sigue expandiendo su universo: Negan y Maggie continuarán en 'Isle Of The Dead'

• 'The Walking Dead': las cuatro claves de la undécima y última temporada del gran fenómeno zombi

Sigue los temas que te interesan