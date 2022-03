'The Walking Dead' sigue expandiendo su universo: Negan y Maggie continuarán en 'Isle Of The Dead'. AMC

El universo posapocalíptico de The Walking Dead continúa expandiéndose y ya conocemos cuál será su próximo proyecto. Mientras se emite la segunda tanda de episodios de la última temporada, AMC ha anunciado cuál será siguiente proyecto de su franquicia zombie: Isle of the Dead. Se trata de una serie spin-off que estará protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, Maggie y Negan, respectivamente, en la ficicón.

Ambos retomarán sus papeles de la serie principal trasladándose a la ciudad de Nueva York para recorrer un Manhattan desolado y aislado del continente. La ciudad en ruinas está repleta de muertos vivientes, y los que han sobrevivido, han logrado hacer de la zona su propio mundo, en el que reina la anarquía, el peligro y el terror.

Este movimiento creativo marcará un gran cambio para Lauren Cohan, que ya había aparecido en la serie original, se convirtió en un personaje recurrente de la segunda temporada y ha protagonizado una evolución propia hasta los últimos episodios. Por su parte, Jeffrey Dean Morgan se unió a la serie en la temporada 6, y aunque su personaje no haya tenido una buena relación con Maggie al principio, se unirá a ella para dirigirse hacia Meridian en la última temporada de la serie y protagonizará junto a ella el spin-off. Ambos actores habían coincidido antes en Batman v. Superman: El amanecer de la justicia de Zack Snyder, donde interpretaron a los padres de Batman.

Isle of the Dead estará dirigida por Eli Jorné, que ya ha sido escritor y coproductor ejecutivo de The Walking Dead durante varias temporadas y tiene un acuerdo general con AMC Studios. Eli Jorné también será productor del spin-off, junto a Scott M. Gimple, director de contenido del universo The Walking Dead, y los propios actores Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan.

Dan McDermott, representante de AMC Studios y AMC Networks expresó su entusiasmo hacia el proyecto, explicando que "no solo agrega otra serie convincente a la colección, sino que amplía la narración en torno a dos personajes inolvidables que los fanáticos han llegado a odiar o amar como Maggie y Negan, brillantemente interpretados por Lauren y Jeffrey. También permitirá explorar un rincón de este universo ubicado en la isla de Manhattan, con un horizonte icónico que adquiere un significado muy diferente cuando se ve a través de la lente de un apocalipsis zombie".

Por su parte, Scott M. Gimple agregó que "el director ha creado un manicomio caótico, hermoso y mugriento de los muertos para Negan, Maggie y los fanáticos del programa, que están ansiosos por descubrir un mundo invisible y alocado de este universo. Lauren y Jeffrey siempre han sido fantásticos colaboradores y ahora llevamos esa colaboración al siguiente nivel, con una serie que llevará a estos personajes a sus límites con el mundo, y entre ellos. Todos nosotros estamos encantados de llevarlos a una historia épica y completamente nueva y diferente para todo el mundo".

La serie, que se estrenará en 2023, será el cuarto título que se estrene después de la producción original The Walking Dead, uniéndose a la recién renovada Fear The Walking Dead, la finalizada The Walking Dead: World Beyond y el confirmado spin-off que protagonizarán Norman Reedus y Melissa McBride.

También te puede interesar...

• Cómo está el universo de la franquicia 'The Walking Dead' ante el inminente final de la serie original

• 'The Walking Dead': las cuatro claves de la undécima y última temporada del gran fenómeno zombi

• The Walking Dead no es violento, es que "el mundo es así"

Sigue los temas que te interesan