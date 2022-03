Oscar 2022 a la Mejor Dirección: nominados, favorita y lo que debes saber de la categoría.

Solo una sorpresa mayúscula puede evitar que Jane Campion se haga con el Oscar a la Mejor Dirección gracias su trabajo en El poder del perro, el wéstern que podría dar de una vez por todas a Netflix su primer triunfo en la categoría reina de los premios de la Academia. La directora neozelandesa se convertiría en la tercera mujer en hacerse con la estatuilla dorada, la segunda de forma consecutiva tras la victoria el pasado año de Chloe Zhao por Nomadland. El 27 de marzo saldremos de dudas en una ceremonia presentada por Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall.

Acompañando a Campion, la primera mujer en ser nominada más de una vez en la categoría en las 94 ediciones de los premios, están Ryusuke Hamaguchi, otro director internacional que ha conseguido imponerse a la barrera de los subtítulos, y tres viejos conocidos de la Academia. Kenneth Branagh y Paul Thomas Anderson siguen esperando su primer Oscar a pesar de sumar 19 candidaturas entre los dos, mientras que Steven Spielberg ya ha ganado en dos ocasiones esta categoría. Ninguno de ellos parece tener demasiadas opciones de dar la campanada: la neozelandesa ha dominado de forma aplastante en la temporada, sumando cuarenta reconocimientos desde su temprano premio a la mejor dirección en el Festival de Venecia.

La mayor sorpresa en el anuncio de los finalistas fue la ausencia de Denis Villeneuve, nominado en todos los precursores clave (con la excepción del BAFTA, un espíritu independiente desde su cambio de reglas hace dos años) por su atrevida apuesta por volver a adaptar las supuestamente inadaptables novelas de culto de Frank Herbert. Dune recibió un total de 10 nominaciones y el canadiense opta al premio como productor y guionista, pero la rama de directores de la Academia le dejó en la cuneta. A pesar de que la mayoría de apuestas decían que las víctimas de la entrada en el quinteto del director asiático serían Spielberg o Branagh, finalmente fue el autor de La llegada (por la que sí estuvo nominado) el que mordió el polvo.

El olvido de Villeneuve no debería ser tan sorprendente a estas alturas. En los últimos años los académicos dejaron fuera a Ben Affleck (Argo) y Peter Farrelly (Green Book), directores de las futuras ganadoras del premio a la mejor película, y se cargaron en el último momento a favoritos como Kathryn Bigelow (La noche más oscura) y Ridley Scott (Marte).

En un año fantástico para el cine internacional, Hamaguchi fue el único que fue capaz de encontrar un hueco en las candidaturas, en detrimento de Paolo Sorrentino (Fue la mano de Dios, presente en la categoría de Mejor Película Internacional), Pedro Almodóvar (Madres paralelas, finalista en las categorías de interpretación femenina y Música Original), Asghar Farhadi (Un héroe, desaparecido en combate) y Joachim Trier (La peor persona del mundo, nominado como guionista y en la categoría de Película Internacional).

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de ganar el Oscar, el estado de la carrera en la categoría de Mejor Dirección.

1. Jane Campion por 'El poder del perro'

Jane Campion en el rodaje de 'El poder del perro'.

Pasaron doce años entre el estreno de Bright Star y El poder del perro. Por suerte, la crítica, el público y la industria han recibido con entusiasmo el regreso por todo lo alto de una directora que ya había hecho historia ganando la primera Palma de Oro del Festival de Cannes para una mujer en 1993. En los Oscar la neozelandesa cayó derrotada ante, Steven Spielberg imbatible con La lista de Schindler. Esta vez las tornas deberían invertirse y el Rey Midas de Hollywood acabará, seguramente, aplaudiendo a la tercera directora que gana el Oscar en esta categoría en 94 años. Sería poco inteligente apostar en contra de Campion, pero Sam Mendes también era el gran favorito con 1917 y el fenómeno imparable de Parásitos hizo que Bong Joon-ho le adelantara por la derecha en el último momento. Si Campion pierde el Oscar, sería uno de los mayores shocks en la historia de la categoría.

2. Kenneth Branagh por 'Belfast'

Kenneth Branagh y sus actores en 'Belfast'.

Kenneth Branagh regresa a la categoría 32 años después de ser nominado por su debut como director, Enrique V. Tras una irregular trayectoria carrera detrás de las cámaras (con películas tan dispares en resultados e intenciones como Los amigos de Peter, Thor, Frankenstein de Mary Shelley, Artemis Fowl y Asesinato en el Orient Express), el cineasta y actor vuelve a la categoría por una película inspirada en su propia vida. Lo que muchos han definido como “el Roma de Kenneth Branagh” es una mirada en blanco y negro a su infancia cuando sus padres decidieron abandonar su Belfast natal en busca de mejores oportunidades profesionales y una vida más tranquila con la que huir de las secuelas del conflicto del IRA. Con 8 nominaciones sin premio, es probable que los Oscar decidan que este año debería llegar la primera estatuilla del norirlandés. Sus mejores opciones, sin embargo, están en la categoría de guion original.

3. Steven Spielberg por 'West Side Story'

Steven Spielberg en la premiere de 'West Side Story'.

La nueva versión de West Side Story, su primera incursión en el género musical más allá de experimentos como el prólogo de Indiana Jones y el templo maldito, ha dado al revolucionario director su octava nominación, igualando los números de Billy Wilder y acercándose a los líderes históricos de la categoría, Martin Scorsese (9) y William Wyler (12). La demostración de que el maestro Spielberg aún tiene trucos por sacarse de su manga podría ser la excusa perfecta para darle el tercer Oscar de su carrera más de veinte años después de sus premios por La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan. Sin embargo, juega en su contra que todo el mundo sepa que está rodando una película inspirada en su traumática y formativa infancia. Los votantes pueden preferir esperar al año que viene para premiarle. El fracaso económico de West Side Story y el favoritismo absoluto de Jane Campion tampoco ayudan.

4. Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza'

Paul Thomas Anderson.

El autor de Magnolia y Boogie Nights ya está considerado como uno de los grandes maestros en activo de Hollywood. Sin embargo, la Academia todavía no le ha coronado y Paul Thomas Anderson acumula ya 11 nominaciones sin premio, tres de ellas como director (por Pozos de ambición y El hilo invisible). El decepcionante resultado de Licorice Pizza, tres solitarias candidaturas que recibió nominalmente el propio Anderson, apunta a que esta película ambientada en el alocado Hollywood de los años 70 no ha gustado tanto en realidad a los votantes. Salvo sorpresa en la categoría de guion original, donde Branagh parte como favorito gracias a Belfast, Anderson tendrá que seguir esperando para recibir su primera nominación. Si sus películas más serias no lo han conseguido, difícilmente lo hará su primera incursión en la comedia, considerada por algunos como una obra menor en su carrera.

5. Ryusuke Hamaguchi por 'Drive My Car'

Ryusuke Hamaguchi y su premio a mejor guion en Cannes.

El mexicano Alfonso Cuarón (Roma) y el surcoreano Bong Joon-ho (Parásitos) hicieron historia al derribar, en dos años consecutivos, la barrera histórica que durante años se había levantado contra el cine hablado en una lengua ajena al inglés. Hamaguchi recibió dos meritorias nominaciones, pero no es lo mismo conquistar a la rama de directores y guionistas que a toda la Academia. Algunos expertos temen que buena parte de la Academia no haya visto todavía Drive my car o no haya sido seducida por sus tres horas de duración y unas pretensiones artísticas más elevadas e intelectuales que las de sus rivales de categoría (por el mismo argumento algunos apuestan a que La peor persona del mundo, mucho más accesible e igualmente brillante, dará la sorpresa en la categoría de Película Internacional). Teorías conspiratorias al margen, la historia reciente de los Oscar dice que los votantes prefieren direcciones más llamativas que la de Hamaguchi en esta adaptación de Murakami. Su verdadera batalla está en la categoría de película de habla no inglesa.

Ganará: Jane Campion por El poder del perro

Podría ganar: Kenneth Branagh por Belfast

Debería ganar: Jane Campion por El poder del perro o Steven Spielberg por West Side Story

Debería haber estado nominado: Joachim Trier por La peor persona del mundo

