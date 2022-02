'The Walking Dead': Todo lo que tienes que saber de la antesala del apoteósico final de la serie. FOX

'The Walking Dead'

Cada vez queda menos para conocer el destino final de los protagonistas de The Walking Dead (que quedan). Esta noche a las 22:00h FOX estrena el primer episodio de la temporada 11 parte B, la segunda de las tres tandas de capítulos que despedirán a una de las series más exitosas de todos los tiempos. La serie basada en los cómics de Robert Kirkman regresa con ocho nuevos episodios, que traerán de vuelta la guerra contra los Reaper y la ira de la Madre Naturaleza en Alexandria. La vida de los protagonistas pende de un hilo y cada una de las decisiones que tomen cambiará drásticamente el rumbo de su destino.

Os contamos todo lo que sabemos sobre los nuevos episodios, que se irán emitiendo semanalmente desde hoy hasta el 11 de abril, como antesala del final que comenzará en agosto.

El principio del fin no da tregua a ningún personaje

'The Walking Dead' | Temporada 11B | FOX

A lo largo de esta última temporada, hemos visto a la gran comunidad de personas conocida como Alejandría sobrevivir a una gran cantidad de cambios. Poco a poco, ha ido absorbiendo a los que venían del Reino y Hilltop, y según parece los recursos cada vez son más escasos. La única esperanza que les queda es recurrir a la Commonwealth, otra gran comunidad que tiene suministros de sobra para abastecer a todos. Sin embargo, no todo será tan sencillo como parece, ya que la tensión cada vez es mayor y muchos de los que allí se encuentran siguen sin pasar página con respecto a ciertos hechos trágicos del pasado.

Tal y como se muestra en el tráiler de los próximos episodios, la presidenta Pamela Milton (Laila Robins) tendrá un papel cada vez más importante, siendo clave en los movimientos que protagonice el otro gran grupo de la serie, Alexandria. Por otro lado, también seguiremos la pista de Daryl (Norman Reedus) que intenta dejar el pasado atrás a pesar de que no sea nada fácil, especialmente después de todo el dolor que le ha tocado vivir últimamente. Además, Carol (Melissa McBride) se muestra cómoda con sus nuevas tácticas de manipulación, mientras que Yumiko (Eleanor Matsuura) parece estar muy cómoda como una de las invitadas de honor de una fiesta.

Sin embargo, este primer avance aún nos deja con muchas preguntas sin respuesta y tendremos que esperar hasta el estreno semanal de los episodios para conocer cuál será el siguiente movimiento que harán los protagonistas. Este es el caso de Rick Grimes (Andrew Lilcoln) y Michonne (Danai Gurira), dos piezas clave en el futuro del conocido como Nuevo Orden Mundial, pero que no aparecen en el tráiler.

Una segunda oleada llena de agonía y amenazas constantes

Fotograma de la última temporada de 'The Walking Dead'. FOX

La serie de cómics de Robert Kirkman en la que se basa la serie ya ha finalizado, por lo que queda poca historia que seguir narrando después de la temporada 11. Sin embargo, la última tanda de capítulos se podrá paladear semana a semana, disfrutando de las tres oleadas que irán despidiendo poco a poco a los protagonistas.

En el próximo episodio, que se titula No Other Way y está dirigido por Jon Amiel y escrito por Corey Reed, la serie continúa sin dejarnos un respiro, situándose en el mismísimo infierno de Meridian. Allí, las peleas con los Reapers son brutales y se compaginan con la agónica situación que se vive en Alejandría, donde cada vez hay más bocas que alimentar. Mientras tanto, la tormenta sigue azotando la zona y los caminantes siguen avanzando sin dar tregua y sin dejar de suponer una amenaza constante para la seguridad de todos.

El futuro de la franquicia

Los zombis son algunos de los grandes protagonistas de la serie. FOX

El final de la serie se acerca y cada vez queda menos para conocer el destino final de los personajes. Sin embargo, aunque sus personajes estén a punto de despedirse en el apoteósico y esperadísimo final, este será solo el comienzo para el futuro de la franquicia. Además de contar con spin-offs como Fear the Walking Dead o la más juvenil The Walking Dead: World Beyond, el ex-showrunner Scott Gimple ya confirmó el futuro de la conocida marca, donde siguen "teniendo muchas historias emocionantes que contar". Según él, "este final será el comienzo de nuevas historias y personajes, caras y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías".

Algunos de los proyectos que ya han sido confirmados incluyen la película sobre el personaje de Rick Grimes (Andrew Lincoln) o el spin-off Tales of the Walking Dead, a los que se añade la serie anunciada que desarrolla la showrunner Angela Kang, centrada en Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride).

Los actores que regresan en los nuevos episodios

En los nuevos episodios de la última temporada, regresarán los personajes de Norman Reedus, Melissa McBride, Khary Payton, Jeffrey Dean Morgan, Christian Serratos, Seth Gilliam, Nadia Hilker, Cassady McClincy, Eleanor Matsuura y Michael James Shaw, entre otros. También se ha confirmado el regreso de Lauren Ridloff y Lauren Cohan.

Los nuevos episodios de la temporada 11 de 'The Walking Dead' se emiten cada lunes en FOX a las 22:00h.

También te puede interesar...

• The Walking Dead no es violento, es que "el mundo es así"

• 'New Amsterdam' regresa a FOX con una tercera temporada marcada por la pandemia del coronavirus

• Todas las nuevas series que preparan ABC, CBS, The CW, FOX y NBC para la temporada 2021/2022

Sigue los temas que te interesan