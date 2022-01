Las grandes series que volverán por fin en 2022 tras un largo parón: De ‘Stranger Things’ a 'The Crown'.

No solo de estrenos viven los amantes de las series. En 2022 volverán más de veinte series de alto perfil que llevan más de un año (en algunos diez, como es el caso de Borgen) sin estrenar nuevos capítulos por diferentes motivos, ya sean logísticos, narrativos o estratégicos. Desde la primera ganadora de un Emmy de Amazon a la serie más mediática de Netflix o la pionera serie de acción real de Star Wars, en los próximos meses asistiremos a un sinfín díe esperados reencuentros. Tomad nota.

'La amiga estupenda' (HBO Max)



La nueva entrega de esta adaptación de la saga Dos amigas de Elena Ferrante continúa con la novela Las deudas del cuerpo. En la tercera temporada, en la que dos nuevas actrices interpretarán a las protagonistas en los episodios finales, Lila vive en un barrio miserable y su ingenio se ha transformado en rabia, lo que la llevará a capitanear las revueltas en la fábrica y a negarse a claudicar. Elena, en cambio, ha continuado con los estudios, ha escrito una novela y ahora vive entre Nápoles y Pisa. A primera vista, nada une ya, pero el barrio de Nápoles donde fueron niñas las reclama y lo que han ido haciendo con su cuerpo se cobra su precio.

'Atlanta'

La última vez que vimos la serie de Donald Glover fue en 2018, desde entonces, y a pesar de su renovación, la incertidumbre siempre sobrevoló su regreso. Pero por sorpresa, mientras muchas series estaban retrasando su producción por la pandemia, gracias a las redes sociales de su creador en otoño del año pasado descubrimos que el rodaje de la tercera ya había finalizado y, además, ya estaban produciendo la cuarta. Está confirmado que este año volverán nuevos episodios de una de las series más personales y sorprendentes de los últimos tiempos, y solo habrá una mejor noticia que esa: confirmar dónde podremos verla en España.

'Barry' (HBO Max)

Con solo dos temporadas, la serie creada y protagonizada por Bill Hader ha demostrado ser una de las más ambiciosas y originales propuestas de la televisión actual. Han pasado dos años desde el impactante final de la segunda temporada, y aunque la espera se ha hecho eterna, y aún no hay fecha confirmada para el estreno de los episodios de la tercera entrega, por lo menos sabemos que terminaron de rodarlos el pasado otoño y que durante los próximos meses podremos ver, por fin, cómo continúa la historia.

'Better Call Saul' (Movistar+)

La pandemia y un problema de salud de Bob Odenkirk, que afortunadamente ya ha superado el actor, retrasaron la producción de la sexta y última temporada de este spin-off de Breaking Bad que muchos consideran ha conseguido superar a la serie madre. Debate comparativo aparte, es indiscutible que la precuela centrada en el personaje de Jimmy McGill, al que conocimos como Saul Goodman en la serie de Vince Gilligan, es uno de los mejores dramas recientes. Este año podremos ver el inicio de su desenlace (se estrenará en dos partes) y se resolverá una de las mayores incógnitas: ¿dónde encaja Kim en los vistazos al futuro que hemos visto?

'Better Things' (HBO Max)

FX aún no ha dejado ver ningún avance de la última temporada de la serie creada, protagonizada y dirigida por Pamela Adlon, pero después del extraordinario nivel de las cuatro anteriores solo podemos esperar lo mejor. Por ahora, lo único que sabemos por la sinopsis oficial es que Sam Fox, sus tres hijas y su madre se encaminan a las nuevas etapas de sus vidas inspiradas a autoevaluarse a sí mismas, aprender del pasado y encontrar sus nuevos caminos. Y no necesitamos más, porque confiamos plenamente en el talento de Adlon y en que nos conmoverá con el final que elija.

'Borgen' (Netflix)

De todas las series que vuelven por fin en 2022, ninguna se ha tomado tanto tiempo de descanso como Borgen. La televisión pública danesa DR y Netflix se han asociado para traer de vuelta a la icónica Brigitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), la expresidenta y exlíder de los moderados a la que veremos ejercer esta vez como ministra de Relaciones Exteriores de Dinamarca. La cuarta temporada de la serie, coordinada de nuevo por Adam Price, recuperará también a Birgitte Hjort Sørensen como Katrine Fonsmark, de vuelta en la televisión tras trabajar como jefa de prensa del nuevo partido de Birgitte en la tercera temporada. También volverán viejos conocidos del universo político de Borgen como Torben Friis, Anne Sophie Lindenkrone, Philip Christensen y Pia Munk.

'The Boys' (Amazon Prime Video)

The Boys, el primer gran fenómeno popular de Amazon Prime Video, volverá el 3 de junio con nuevos episodios y su propio Capitán América. Jensen Ackles (Dean Winchester en Supernatural) se convertirá en Soldier Boy, el primer superhéroe de la historia que luchó en la Segunda Guerra Mundial, además de un pilar de la cultura estadounidense durante décadas. También veremos a Little NIna, una jefa de la mafia rusa que trabaja como científica en Vought. Nick Wechsler (Revenge) como Blue Hawk, Sean Patrick Flanery (Los elegidos) como Gunpowder y Miles Gaston Villanueva (The Resident) como Supersonic se incorporan a la serie de Eric Kripke sin haber pasado antes por las páginas de los cómics escritos por Garth Ennis y dibujados por Darick Robertson.

'Los Bridgerton' (Netflix)

El mayor éxito de Netflix en 2021 regresa con una segunda temporada centrada en el hermano mayor de Los Bridgerton y que sigue el camino marcado por El vizconde que me amó, la segunda de las novelas del universo creado por Julia Quinn. Tras años huyendo de los compromisos, Anthony sorprende a todos cuando decide buscar esposa con la que sentar la cabeza y formar una familia. Tras la marcha de René-Jean Page, Jonathan Bailey será el gran protagonista de la fantasía romántica que arrasó en el invierno de 2020. Simone Ashely, de la cantera de Sex Education, será el gran interés romántico de la temporada.

'The Crown' (Netflix)

En noviembre veremos, tras un año de parón, la quinta temporada de The Crown. La ambiciosa crónica del reinado de Isabel II vuelve a cambiar de actores para su traca final en Netflix. Imelda Staunton (nominada al Oscar por El secreto de Vera Drake), Dominic West (el inolvidable protagonista de The Wire) y Elizabeth Debicki (el único personaje femenino de Tenet) se unen al estelar reparto de la serie para interpretar a Isabel II, el príncipe Carlos y Diana de Gales, respectivamente. Los nuevos capítulos de la serie de Peter Morgan llegará a los años 90 tras dejar atrás el thatcherismo y la versión de la monarca interpretada por Olivia Colman. Contamos las horas para volver a tomar el té con la serie estrella de Netflix.

'Dead to Me' (Netflix)

La comedia negra protagonizada por Laura Cardellini y Christina Applegate regresa para cerrar su historia después del emocionante cliffhanger de la segunda, que involucraba un inesperado accidente de coche y los muchos cabos sueltos de un asesinato cuyas pistas apuntan directamente a Jen. En la entrega final de una de las propuestas más atractivas de los últimos años en Netflix descubriremos el desenlace de la aventura en la que se embarcaron estas dos mujeres, cuya amistad parecía estar condenada al fracaso desde el inicio, pero siempre ha sido inevitable.

'The Flight Attendant' (HBO Max)

Después de que el viaje con turbulencias llegase con éxito a su destino al final de su sólida primera temporada, la serie protagonizada y producida por Kaley Cuoco, regresa con una nueva entrega, en la que Casey ha decidido mantenerse sobria y tomar mejores decisiones. Todo esto, mientras combina su trabajo como azafata de vuelo con su colaboración con la CIA, una misión que, dado su espíritu impulsivo y su dificultad para mantener secretos, la meterá en más de un lío que nosotros recibiremos con los brazos abiertos.

'Killing Eve' (HBO Max)



En 2022 también le diremos adiós a los personajes interpretados por Jodie Comer y Sandra Oh en la adictiva Killing Eve. En su cuarta y última temporada, que tendrá como showrunner a Laura Neal (Sex Education), Eve está en modo venganza, mientras Villanelle ha encontrado una comunidad en la que intentará probar que no es un monstruo. Por su parte, y después de asesinar a Paul, Carolyn continúa con su misión de capturar a Los Doce y con ellos a la persona que ordenó el asesinato de su hijo. El viaje de tres mujeres motivadas por la obsesión y sus impulsos nos llevarán a un destino turbio y glorioso.

'The Mandalorian' (Disney+)

Los espectadores de The Mandalorian tendrán que esperar dos años desde el espectacular final de su 2ª temporada para saber qué pasa a continuación con Mando y su inseparable Grogu. Disney+ acaba de estrenar El libro de Boba Fett para seguir rellenando los agujeros del universo de Star Wars y dar tiempo a Pedro Pascal para que termine el rodaje de The Last of Us. Antes de que llegue la tercera temporada de la primera serie en acción real de Lucasfilm veremos, presumiblemente, el spin-off centrado en Ahsoka, interpretada por Rosario Dawson en un episodio de la segunda temporada de la serie desarrollada por Dave Filioni y Jon Favreau. Que nadie espere ver vuelta al cazarrecompensas antes de Navidad.

'La maravillosa señora Maisel' (Amazon Prime Video)

La primera ganadora del Emmy de Amazon no estrena episodios desde diciembre de 2019. Los nuevos episodios llegarán, por fin, el 18 de febrero. La cuarta temporada de La maravillosa señora Maisiel arranca en 1960, cuando Midge encuentra un trabajo que le da total libertad creativa. Sin embargo, su compromiso con su oficio, y los lugares a los que la lleva, crea una brecha entre ella y la familia y los amigos que la rodean. Los seguidores de Las chicas Gilmore (la anterior serie del matrimonio Palladino) celebrarán la llegada de Milo Ventimiglia y Kelly Bishop, o lo que es lo mismo, Jesse y Emily Gilmore. Jason Alexander (Seinfeld) completa el espectacular trío de fichajes.

'Outlander' (Movistar+)

Movistar+ estrenará el 7 de marzo la sexta temporada de la serie de fantasía, romance y aventuras inspirada en el universo creado por Diana Gabaldon. Catriona Balfe (a punto de ser nominada al Oscar por su trabajo en Belfast) y Sam Heughan siguen al frente de una producción que adaptará en sus nuevos episodios los volúmenes 6 y 7 de la saga forastera: Viento y ceniza y Ecos del pasado. Jessica Reynolds (My left nut), Alexander Vlahos (Versailles) y Mark Lewis Jones (Gangs of London) se incorporan al reparto de Outlander para interpretar a Malva Christie, Allan Christie y Tom Christie, respectivamente.

'Ozark' (Netflix)

'Ozark' | Temporada 4 (Parte 1) | Netflix

La historia de la familia Byrde llega a su final este año, pero lo hará en dos partes, la primera tanda se estrena en enero y los episodios de despedida están previstos para finales de año. Como siempre, podremos esperar tensión en el drama criminal más popular de Netflix, porque a pesar de que Marty y Wendy escaparon de la tercera temporada vivos, el peligro siempre acecha, más aún si están en territorio de Navarro. La espera con el cliffhanger que nos dejarán en enero se hará insoportable.

'Peaky Blinders' (Netflix)

'Peaky Blinders' | Tráiler Temporada | BBC

Aún no hay fecha confirmada, pero la sexta y última temporada de la saga de los Shelby se verá en España a través de Netflix. La historia continúa después de una traición interna que impidió el asesinato del líder de la Unión británica de fascistas Oswald Mosley planeado por Tommy. En ese complicado y aciago clima político, descubrir quién fue el responsable de la traición será uno de los menores problemas del patriarca del clan, cuyos fantasmas personales siguen sin control. Steven Knight ha afirmado que esta entrega, para la que volverá a contar con Tom Hardy, Anya Taylor-Joy y algunos cameos sorpresa, será la mejor de la serie.

'Russian Doll' (Netflix)

Netflix ha guardado bajo siete llaves el argumento de la segunda temporada de Russian Doll, una vuelta de tuerca a Atrapado en el tiempo protagonizada y cocreada por Nathasha Lyonne que causó sensación entre la crítica en su estreno en febrero de 2019. Lo único que sabemos de su regreso es que se incorporarán cuatro actores a su reparto: Sharlto Copley (el protagonista de Distrito 9), Carolyn Michelle Smith (Colony), Ephraim Sykes (Hamilton) y Annie Murphy (ganadora del Emmy por Schitt’s Creek y protagonista de la original dramedia Que te den, Kevin). El rodaje de la segunda temporada de Russian Doll acabó antes de verano, así que no debería tardar demasiado en volver a Netflix.

'Stranger Things' (Netflix)

La serie estrella de Netflix volverá en verano tres años después del estreno de su tercera temporada. Sus tramas abandonarán Hawkins por primera vez. En los nuevos episodios, Hopper está encarcelado lejos de casa en el páramo nevado de Rusia donde enfrentará peligros tanto humanos... como de otro tipo. En Estados Unidos un nuevo horror comienza a aflorar, algo enterrado hace mucho tiempo y que lo conecta todo. Jamie Campbell Bower (como un hombre bondadoso que trabaja como paramédico en un hospital psiquiátrico), Eduardo Franco (el nuevo mejor amigo de Jonathan) y Joseph Quinn (el presidente del club oficial de Dragones y Mazmorras de la escuela de Hawkins) se incorporan al reparto regular de la serie.

'This is Us'

La emotiva historia de la familia Pearson se prepara para su final, con una sexta temporada que conectará el pasado, presente y futuro de sus personajes en un desenlace para los que los fans saben que deberán tener preparados los pañuelos. Dan Fogelman, su creador, ha afirmado que esta entrega será la más ambiciosa de todas en términos de saltos temporales, de los que ya han permitido vislumbrar varias piezas que los espectadores deberán encajar para formar el mural definitivo. Solo falta confirmar cuándo y dónde podremos verla en España; en Estados Unidos ya se han estrenado los primeros dos episodios.

'Westworld' (HBO Max)

Estrenada el 15 de marzo de 2020, la tercera temporada de Westworld fue el primer gran estreno postpandemia. Tras un año de parón, en 2022 volverá la serie que llegó a HBO con la esperanza de ocupar el hueco que iba a dejar el fenómeno de Juego de tronos. Jonathan Nolan y Lisa Joy no han avanzado nada del futuro de la serie de ciencia ficción, pero hay un par de detalles que ya están confirmados: Evan Rachel Wood seguirá apareciendo en la serie aunque Dolores ya no esté entre nosotros y Aurora Perrineaeu se incorpora a la serie tras el final de Prodigal Son con un misterioso personaje que aparecerá, al menos, en cinco episodios de la cuarta temporada de la adaptación del clásico de Michael Crichton.

