Muere Bob Saget, el humorista y actor de 'Padres forzosos', a los 65 años

El inicio de 2022 está siendo demoledor en Hollywood. El actor y humorista Bob Saget fue encontrado muerto ayer en la habitación de un hotel en Orlando a los 65 años de edad. El entrañable padre viudo de la comedia familiar Padres forzosos es el papel más recordado en la carrera de un veterano del humor que nunca abandonó los escenarios. Saget había viajado hasta la ciudad de Florida como parte de una gira por todo Estados Unidos que había empezado el pasado septiembre.

El monologuista se subió al escenario una última vez horas antes de su repentina muerte. Por el momento no se han desvelado las causas de su fallecimiento, pero las autoridades han confirmado que no se han encontrado restos de drogas o elementos sospechosos en la habitación del hotel Ritz-Carlton en la que se alejaba el actor y humorista.

Saget fue uno de los rostros más importantes del humor para toda la familia en los últimos años del siglo XX. El actor interpretó desde 1987 a 1995 a Danny Tanner, uno de los protagonistas de la popular serie de ABC Padres forzosos. En el momento de mayor popularidad de la serie, la cadena pidió al humorista que se situara al frente de America's Funniest Home Videos, un espacio de humor en el que gente anónima compartía con el mundo sus momentos privados más divertidos, bochornosos y accidentados mientras Saget ejercía de maestro de ceremonias. El humorista abandonó el programa, aún en emisión, en 1997.

Bob Saget en su última aparición en la alfombra roja de los Emmy.

Su participación en la cuarta temporada de The Masked Singer en Estados Unidos fue su última aparición destacada en la televisión. Entre 2016 y 2020, el actor apareció en 15 episodios de Madres forzosas, la secuela que Netflix produjo de la clásica comedia familiar con sus hijas en la ficción en el corazón de las tramas.

Entre las dos encarnaciones en la pequeña pantalla de Danny Tanner, el humorista ejerció como el narrador de Cómo conocí a vuestra madre que explicaba las desventuras sentimentales de Ted Mosby y sus amigos desde el futuro. Los seguidores de Entourage (El séquito) también recordarán su memorable aparición en la comedia de HBO interpretando a una versión más macarra de sí mismo de lo que conocía el gran público.

A pesar de que sus trabajos más famosos como actor estaban dirigidos para todos los públicos, en su carrera como monologuista Saget apostaba por un humor mucho más adulto y obsceno. En 2014 su especial That's What I'm Talkin' About recibió una nominación al mejor álbum de comedia en los Grammy, uno de los reconocimientos más importantes en la industria del humor.

Lejos del caseta-up, Saget también probó suerte como presentador de televisión (presentando 1 contra 100 en NBC desde 2006 a 2008), actor en los escenarios de Broadway (como estrella durante cuatro meses de la comedia musical The Drowsy Chaperone), protagonista de una serie documental (Strange Days, en la que probaba diferentes experiencias ajenas su día a día) y escritor (Dirty Daddy abordaba su carrera profesional, su relación con el humor y las experiencias personales que más le habían marcado en su vida). El último proyecto del humorista fue Bog Saget's Here For You, un pódcast que publicaba su último episodio hace solo una semana.

