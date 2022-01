Globos de Oro 2022: ‘El poder del perro’ y ‘Succession’ triunfan en una ceremonia a puerta cerrada

Los Globos de Oro vivieron su noche más extraña. No fue por la covid, ni por la sexta ola, ni por nada parecido. La polémica surgida el año pasado por su falta de diversidad y acusaciones de prácticas corruptas pusieron a los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera (HFPA) contra la espada y la pared. Hollywood les dio la espalda y les dijeron que o tomaban medidas o no habría más alfombra roja. Este año los Globos se convirtieron en los premios a los que nadie quería ir, y la ceremonia pasó a ser a puerta cerrada y consistió en la lectura de unos galardones que se enfrentan a un futuro incierto.

La tradicional ceremonia, que presumía de ser la más canalla y alcohólica de Hollywood, dejó paso a un hilo de twitter donde la HFPA fue cantando unos Globos que encumbraron a El poder del perro, la obra maestra de Jane Campion que consiguió tres premios, entre ellos los más importantes. Mejor película dramática, mejor dirección y Mejor actor de reparto (Kodi Smit-McPhee) para este western enfermizo de Netflix que coloca en muy buena posición al filme de cara a los próximos Oscar. El poder del perro venció a su gran rival, Belfast, que se conformó con un sólo premio al Mejor guion.

También tres Globos de Oro se llevó el West Side Story de Steven Spielberg, la otra gran vencedora en las categorías cinematográficas. Suyos fueron el de Mejor comedia o musical, el de Mejor actriz en una comedia o musical, para Rachel Zegler, y el de Actriz de reparto en una película para Ariana DeBose. Un buen botín para una de las películas del año que, sin embargo, ha fracasado en taquilla.

Ensel Elgort y Rachel Zegler son Anton y Maria en 'West Side Story'

En esta gala extraña los españoles se fueron de vacío. Había tres opciones, pero no conseguimos la victoria en ninguna de ellas. Javier Bardem perdió el premio de Mejor actor en una película dramática frente al gran favorito, Will Smith, que como padre de las hermanas Williams en El método Williams parece encaminado a su primer Oscar. Tampoco pudo ganar un nuevo Globo Pedro Almodóvar, que era candidato en la categoría de Mejor película extranjera y que perdió frente a Drive my car, el fenómeno de la temporada y la gran favorita al Oscar en esta categoría. Alberto Iglesias estaba nominado por su espectacular banda sonora para el filme de Almodóvar, pero el todopoderoso Hans Zimmer y su épica partitura para el Dune de Villeneuve le quitaron el premio.

Los Globos de Oro no fueron los únicos premios de Netflix en las categorías de cine. Andrew Garfield logró el premio como Mejor actor en una comedia o musical por su conmovedora encarnación de Jonathan Larson en Tick, tick… boom!. En la guerra de las plataformas en los premios cinematográficos también rasco algo Amazon, que vio como Nicole Kidman -una de las actrices más queridas por la HFPA- conseguía un nuevo Globo por Being the Ricardos. En esta peculiar guerra la derrotada fue Apple, cuya apuesta, Coda, se fue de vacío. Hasta Disney logró un premio gracias a su Encanto, que fue elegida como Mejor filme de animación.

HBO triunfa en series

Si en cine el triunfo fue de Netflix, en las categorías de series la victoria fue de HBO Max. La plataforma hizo doblete y logró el premio a la Mejor serie dramática (Succession) y a la Mejor serie de comedia (Hacks). Sólo le faltó el de Mejor miniserie para arrasar con todo, pero su Mare of Easttown cayó derrotada por El ferrocarril subterráneo en una de las sorpresas de la noche. Y eso que el primer galardón de la velada hizo que muchos creyeran que el fenómeno de la temporada, El juego del calamar, podría dar la campanada, pero finalmente el fenómeno coreano se conformó con el Globo de Oro al mejor actor de reparto para O Yeong-su.

Succession se confirma como una de las grandes ficciones de los últimos años, y a su premio a la Mejor serie se sumaron los de Mejor actor para Jeremy Strong y Mejor actriz de reparto para Sarah Snooke. Hacks también consiguió el de Mejor actriz en una comedia para la gran Jean Smart. Como actriz dramática la ganadora fue M.J. Rodriguez, por Pose, convirtiéndose en la primera mujer trans en ganar este galardón, mientras que Jason Sudeikis fue nombrado mejor actor en una serie de comedia por su Ted Lasso.

Otra actriz que suma un nuevo Globo de Oro a su colección es Kate Winslet, favorita que cumplía con los pronósticos en la categoría de Mejor actriz en una miniserie o película hecha para televisión por su excelente trabajo en Mare of Easttown, uno de los fenómenos seriéfilos de 2021. Michael Keaton, por su parte, logró el Globo en la categoría masculina por Dopesick.

Todos los ganadores

Mejor Película, Drama

'Belfast' (Focus Features)

'CODA: El sonido del silencio' (Apple TV+)

'Dune' (Warner Bros.)

'El método Williams' (Warner Bros.)

'El poder del perro' (Netflix)

Mejor Película, Comedia o Musical

'Licorice Pizza' (Metro-Goldwyn-Mayer)

'No mires arriba' (Netflix)

'West Side Story' (20th Century Studios)

'Tick, tick... Boom!' (Netflix)

'Cyrano' (United Artists Releasing)

Mejor Actriz en Película, Drama

Lady Gaga ('La casa Gucci')

Olivia Colman ('The Lost Daughter')

Kristen Stewart ('Spencer')

Jessica Chastain ('Secretos de un matrimonio')

Nicole Kidman ('Being the Ricardos')

Mejor Actor en Película, Drama

Mahershala Ali ('El canto del cisne')

Javier Bardem ('Being the Ricardos')

Benedict Cumberbatch ('El poder del perro')

Will Smith ('El método Williams')

Denzel Washington ('Macbeth')

Mejor Actriz en Película, Comedia o Musical

Marion Cotillard ('Annette')

Alana Haim ('Licorice Pizza')

Jennifer Lawrence ('No mires arriba')

Emma Stone ('Cruella')

Rachel Zegler ('West Side Story')

Mejor Actor en Película, Comedia o Musical

Leonardo DiCaprio ('No mires arriba')

Peter Dinklage ('Cyrano')

Andrew Garfield ('Tick, tick… boom!')

Cooper Hoffman ('Licorice Pizza')

Anthony Reynolds ('In the Heights')

Mejor Actriz de Reparto, Película

Caitriona Balfe ('Belfast')

Ariana DeBose ('West Side Story')

Kirsten Dunst ('El poder del perro')

Aunjanue Ellis ('El método Williams')

Ruth Negga ('Passing')

Mejor Actor de Reparto, Película

Ben Affleck ('The Tender Bar')

Jamie Dornan ('Belfast')

Ciaran Hinds ('Belfast')

Troy Kotsur ('CODA')

Kodi Smit-McPhee ('El poder del perro')

Mejor Dirección, Película

Kenneth Brannagh ('Belfast')

Jane Campion ('El poder del perro')

Maggie Gyllenhaal ('The Lost Daughter')

Steven Spielberg ('West Side Story')

Dennis Villeneuve ('Dune')

Mejor Guion, Película

Paul Thomas Anderson ('Licorice Pizza')

Kenneth Branagh ('Belfast')

Jane Campion ('El poder del perro')

Adam McKay ('No mires arriba')

Aaron Sorkin ('Being the Ricardos')

Mejor Película, Animación

'Encanto' (Walt Disney Studios)

'Flee' (Neon)

'Luca' (Walt Disney Studios)

'My Sunny Maad' (Totem Films)

'Raya y el último dragón' (Walt Disney Studios)

Mejor Película, Habla no inglesa

'Drive my car' (Janus Films) - Japón

'A hero' (Amazon Studios) - Francia, Irán

'Madres Paralelas' (Sony Pictures Classics) - España

'Fue la mano de dios' (Netflix) - Italia

'Compartment Nº9' (Sony Pictures Classics) - Finlandia, Rusia, Alemania

Mejor Banda Sonora, Película

Alexandre Desplat ('La crónica francesa')

Germaine Franco ('Encanto')

Jonny Greenwood ('El poder del perro')

Alberto Iglesias ('Madres paralelas')

Hans Zimmer ('Dune')

Mejor Canción, Película

'Be Alive' ('El método Williams')

'Dos oruguitas' ('Encanto')

'Down to Joy' ('Belfast')

'Here I Am' ('Respect')

'No Time to Die' ('Sin tiempo para morir')

Mejor Serie, Drama

'Lupin' (Netflix)

'The Morning Show' (Apple TV+)

'Pose' (HBO Max)

'El juego del calamar' (Netflix)

'Succession' (HBO Max)

Mejor Serie, Comedia o Musical

'The Great' (Starzplay)

'Hacks' (HBO Max)

'Solo asesinatos en el edificio' Hulu/Disney+)

'Reservation Dogs' (Hulu/Disney+)

'Ted Lasso' (Apple TV+)

Mejor Serie, Limitada, Antología o TV Movie

'Dopesick' (Hulu/Disney+)

'American Crime Story: El caso Lewinsky' (FX/Atresplayer Premium, Netflix)

'La asistenta' (Netflix)

'Mare of Easttown' (HBO Max)

'El ferrocaril subterráneo' (Amazon Prime Video)

Mejor Actriz en Serie, Drama

Uzo Aduba ('En terapia')

Jennifer Aniston ('The Morning Show')

Christine Baranski ('The Good Fight')

Elisabeth Moss ('El cuento de la criada')

M.J. Rodriguez ('Pose')

Mejor Actor en Serie, Drama

Brian Cox ('Succession')

Lee Jung-jae ('El juego del calamar')

Billy Porter ('Pose')

Jeremy Strong ('Succession')

Omar Sy ('Lupin')

Mejor Actriz en Serie, Comedia o Musical

Hanna Einbinder ('Hacks')

Elle Fanning ('The Great')

Issa Rae ('Insecure')

Tracee Ellis Ross ('Black-ish')

Jean Smart ('Hacks')

Mejor Actor en Serie, Comedia o Musical

Anthony Anderson ('Black-ish')

Nicholas Hoult ('The Great')

Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Mejor Actriz en Serie Limitada, Antología o TV Movie

Jessica Chastain ('Secretos de un matrimonio')

Cynthia Erivo ('Genius: Aretha Franklin')

Elizabeth Olsen ('Bruja Escarlata y Visión')

Margaret Qualley ('La asistenta')

Kate Winslet ('Mare of Easttown')

Mejor Actor en Serie Limitada, Antología o TV Movie

Paul Bettany ('Bruja Escarlata y Visión')

Oscar Isaac ('Secretos de un matrimonio')

Michael Keaton ('Dopesick')

Ewan McGregor ('Halston')

Tahar Rahim ('La serpiente')

Mejor Actriz Secundaria en Serie

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

Kaitlyn Dever ('Dopesick')

Andie McDowell ('La asistenta')

Sarah Snook ('Succession')

Hannah Waddington ('Ted Lasso')

Mejor Actor Secundario en Serie

Billy Crudup ('The Morning Show')

Kieran Culkin ('Succession')

Mark Duplass ('The Morning Show')

Brett Goldstein ('Ted Lasso')

O Yeong-su ('El juego del calamar')

