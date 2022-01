'The Raid', el clásico moderno del cine de acción, tendrá una nueva versión a la americana en Netflix

Michael Bay producirá una nueva versión de 'The Raid' para Netflix.

Vivimos en la era de los universos narrativos interconectados, pero Hollywood no está dispuesta a dejar marchar uno de sus mayores vicios: los remakes. Tras sacar la chequera y hacerse con superproducciones como The Gray Man o la saga Puñales por la espalda, Netflix ha dado luz verde a una nueva versión de The Raid, la película de culto de Gareth Evans estrenada en formato doméstico en España con el nombre Redada asesina. El maestro del cine de acción Michael Bay será el productor de una película que dirigirá Patrick Hughes, autor de Los mercernarios 3, El otro guardaespaldas y El otro guardaespaldas 2.

Redada asesina contaba la historia de un grupo de fuerzas especiales de élite que intenta destruir un famoso edificio situado en los barrios bajos de Yakarta que sirve de refugio para los criminales más peligrosos de Indonesia. La operación sale mal y los policías se quedan atrapados en el edificio, sin escapatoria posible y rodeados de asesinos y gángsters. La película se convirtió en un éxito de culto instantáneo gracias a sus asombrosas escenas de acción, lanzó la carrera de su director y guionista y tuvo una secuela en 2014.

“Estamos entusiasmados con la visión única que tiene Patrick para esta película. Es una versión claramente diferente respecto al material de partida. Promete mostrar un gran respeto por la película original mientras aporta un nuevo enfoque y una perspectiva que marcará su propio rumbo en el género de acción”, han explicado los productores en el anuncio del proyecto. Hollywood llevaba casi una década intentando hacer su propia versión. El guion de Hughes y James Beaufort ambientará su acción en una Filadelfia arrasada por las dragas. Unas fuerzas especiales de élite intentarán acabar con el cartel que asola la ciudad y capturar al huidizo jefe de la organización.

Gareth Evans seguirá vinculado al universo que creó, pero lo hará en calidad de productor ejecutivo. El galés está ocupado actualmente con la segunda temporada de Gangs of London (disponible en España a través de Starzplay) y la posproducción de Havoc, una película de acción con Tom Hardy y Timothy Olyphant.

