Crítica: 'Better Call Saul' temporada 6, un regreso excepcional de cara al final

Después de dos años de ausencia, Better Call Saul regresa con la temporada 6, la última de la serie. Lo hace manteniendo su característico estilo narrativo, minucioso en detalles que para otros serían insignificantes, y sin premura por llegar a un destino que ya conocemos en parte después de haber visto Breaking Bad.

Lo que han conseguido Peter Gould y Vince Gilligan con esta precuela es extraordinario. Han logrado algo que sería el ideal y, por tanto, es siempre utópico: hacer que realmente importe más el viaje, con cada uno de sus trayectos y tiempos muertos, que la estación final. Lo que en otras series se solucionaría con montajes rápidos y paralelos con la pantalla partida, aquí se narra de forma escrupulosa. Aniquilando la elipsis para crear tensión y permitiéndonos descubrir qué o por qué un personaje está haciendo algo sin que nadie nos lo explique ni antes ni después.

'Better Call Saul': Dónde nos quedamos y qué podemos esperar de la temporada 6, el principio del fin

En los dos primeros episodios de esta temporada hay tres ejemplos de este estilo narrativo propio que Better Call Saul ha convertido en arte. Uno involucra un plan concebido a largo plazo que comenzó pagando visitas al dentista, otro está relacionado con un taquillero en un club de golf, y el último es una secuencia con una caja fuerte. En ninguno de los casos sabemos qué es lo que está ocurriendo por adelantado, pero esta serie nos ha enseñado a ser pacientes, porque el momento en el que finalmente tenemos la epifanía siempre trae recompensa.

Esta entrega empieza con imágenes en blanco y negro, como ya nos tiene acostumbrados, pero después de pasados pocos segundos cambia a imágenes en color. Es un vistazo al futuro de la narración, pero no es posterior a la última vez que vimos a Gene Takovic. Corresponde a una parte de Saul Goodman que nunca conocimos en Breaking Bad, nos recuerda en qué tipo de persona se convirtió y nos deja algunos guiños como el tapón del tequila Zafiro y otros que seguramente reconoceremos en lo que queda de temporada.

La trama del presente la retomamos exactamente en el mismo punto en el que la dejamos. Por un lado con Jimmy y Kim en la habitación de hotel la noche en que ella sugirió un plan para destruir a Howard Hamlin. Y por otro, con Nacho, Mike, Gus y Lalo planeando sus respectivos movimientos en medio de la incertidumbre después del intento de asesinato fallido del miembro del clan Salamanca, aunque algunos en ese momento no sepan que sigue vivo.

Nacho Varga, el otro de los personaje revelación de 'Better Call Saul'.

No hay sensación alguna de urgencia narrativa en ninguno de los dos frentes. La entrega empieza como cualquier otra, con su ritmo pausado, y cubriendo un tiempo diegético de menos de dos días, cálculo para el que nos sirve de referencia una llamada telefónica entre Nacho y Mike. No quiere decir esto, por supuesto, que no avance la trama, que no haya tensión en cada escena o que no estén pasando diez cosas al mismo tiempo. Todo lo contrario, tal como sabréis si sois fans de la serie.

Los mejores momentos, y no sé si esto depende solo de los gustos personales, son los relacionados con Jimmy y Kim, que están trabajando como equipo con planes muy elaborados, propios de timadores profesionales. Uno de ellos recupera a una pareja de personajes que no veíamos desde la primera temporada de la serie, y nos permite ver a Kim cruzando resuelta, rotunda y cómodamente esas líneas imaginarias que Jimmy asumió de forma condescendiente que servirían de barrera. Él, que una vez pensó que ella sería su brújula moral, el cable que lo atraería al lado bueno cuando fuera necesario, ahora la ve volar lejos y demasiado cerca del sol.

No dudamos que esta será una gran temporada y que la serie tendrá un gran final. Desde luego, no podía empezar en mejor forma, pero la pregunta que nos mantendrá en vilo hasta que se resuelva, es descubrir por qué no se menciona a Kim en Breaking Bad. Sabemos que en su paso al lado oscuro se está perdiendo a sí misma, pero necesitamos conocer el cómo y el porqué del destino del personaje más fascinante que nos ha dado este universo. Mientras tanto, dadas las varias referencias a episodios pasados, volver a ver todos los episodios antes del desenlace me parece el mejor plan.

Los nuevos episodios de la temporada 6 de 'Better Call Saul' estarán disponibles los martes en Movistar Plus+.

También te puede interesar...