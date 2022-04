'The Batman' se podrá ver en HBO Max a partir del 18 de abril. HBO Max

HBO Max ha anunciado la fecha de estreno de The Batman en su plataforma. A partir del 18 de abril podremos ver la última película del Caballero Oscuro dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson.

La superproducción de Warner Bros. (200 millones de dólares sin contar la campaña promocional), que ha tenido un exitoso paso por taquillas recaudado 600 millones de dólares, llegará a la plataforma de streaming 45 días después de su estreno en cines.

Sobre 'The Batman'

La historia se sitúa en el año dos del superhéroe, donde Bruce Wayne se ha sumido en las profundidades de las sombras de Gotham City, acechando e infundiendo el miedo en las mentes de los criminales.

Un enigmático asesino en serie, que apunta a la élite corrupta de Gotham, empezará a sembrar un rastro de crípticas pistas que desafiarán al mejor detective del mundo, quien en su investigación se cruzará con personajes como Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/El Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) o Edward Nashton/Enigma (Paul Dano).

Batman deberá forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y a la corrupción que llevan mucho tiempo devastando la ciudad, con la única ayuda de Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright).

Colin Farrell es el famoso villano el Pingüino en 'The Batman'. Warner Bros.

Lo que vendrá después de 'The Batman'

Warner Bros. y HBO Max quieren aprovechar el tirón de la licencia del personaje de DC, propiedad del conglomerado Warner Bros. Discovery, Inc., y montar un universo en cine y televisión alrededor del Caballero Oscuro que continúe explorando el mundo creado por la visión de Reeves.

Finalmente, no seguirá adelante la anunciada serie precuela de la película, que se iba a ambientar en la comisaría de Gotham para explorar el origen de la corrupción en la ciudad, ya que HBO Max y Warner prefieren que el equipo de Reeves desarrolle ideas ambientadas en el Asilo Arkham.

Pero sí que sigue en marcha The Penguin, el spin-off centrado en el Oswald Cobblepot que interpreta Colin Farrell en la película. La serie explorará cómo el personaje se convierte en una de las fuerzas más peligrosas de la salvaje Gotham.

Aunque de momento Warner Bros. no ha confirmadas las secuelas de la película, Robert Pattinson sí que ha abierto la posibilidad: "Hice una especie de mapa de la evolución psicológica de Bruce a lo largo de dos películas más. Me encantaría hacerlo". Por otra parte, el final de la película hizo saltar las alarmas entre los fans, que dan por hecho que el Joker que pudimos ver aparecerá en la hipotética secuela después de coincidir con Enigma en el Asilo Arkham, la prisión más peligrosa de Gotham. El actor Barry Keoghan aparece acreditado como "Prisionero no visible de Arkham", pero Matt Reeves ya ha confirmado que es el Joker y que tenía otra escena que se cayó de la versión final del montaje.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan