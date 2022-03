El Batman de Robert Pattinson supera el estreno de 'La Liga de la Justicia' y ya es un éxito incontestable

Ni las casi tres horas de duración ni el tono sombrío que aleja a los más pequeños de las salas han sido suficientes para derrotar al Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson. Todavía no ha pasado una semana del estreno de The Batman y el regreso del popular personaje de DC Comics ya es un éxito con más de 250 millones de dólares recaudados, acercándose peligrosamente a los datos de Uncharted después de casi un mes en los cines. Su continuidad no ha es oficial todavía, pero nadie en la industria duda de que es cuestión de días que Warner Bros. dé luz verde a una secuela.

Los 134 millones de dólares recaudados en Estados Unidos durante su primer fin de semana convierten a la película de Reeves en el segundo mejor estreno del mundo postpandémico (los 260 millones de Spider-Man: No Way Home juegan en su propia liga) y el quinto mejor lanzamiento en la historia del mes de marzo. Dentro de la saga del hombre murciélago, The Batman se queda a 30 millones de las cifras de Batman v. Superman: el nacimiento de la justicia y El caballero oscuro: la leyenda renace, pero supera ampliamente los 93 millones de La Liga de la Justicia. La cifra deja atrás también el total de la recaudación de Dune en Estados Unidos: 108 millones.

Los 3,4 millones de euros recaudados en España durante su primer fin de semana sirven a The Batman para adelantarse a Uncharted (3,09 millones de euros) como el mejor estreno del año y el segundo mejor lanzamiento de la era pandémica, de nuevo detrás de la imbatible Spider-Man: No Way Home. Después de un febrero decepcionante en las salas españoles, el éxito del blockbuster son buenas noticias para nuestros cines.

Hay más buenas noticias para esta superproducción de 200 millones de dólares (sin contar la campaña promocional). The Batman es una de las pocas películas de Hollywood que han recibido la aprobación de las autoridades chinas para su estreno en el segundo mercado cinematográfico más importante del planeta. En el último año Viuda negra, Venom: Habrá matanza, Eternals, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Spider-Man: No Way Home no se pudieron estrenar en el país asiático ante la decisión controvertida de los mandamases de la industria.

