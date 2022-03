Oscar 2022 al Mejor Actor Protagonista: nominados, favorito y lo que debes saber de la categoría.

Si no hay sorpresas el próximo 27 de marzo, Will Smith será el próximo ganador del Oscar al Mejor Actor Protagonista. Sin embargo, la realidad es que el año pasado también pensábamos que iba a pasar lo mismo con Chadwick Boseman y todavía no hemos superado el bochorno de que la Academia decidiera por primera vez en su historia que el premio masculino de interpretación fuera el último en entregarse en la ceremonia.

A diferencia de lo que ha pasado en la categoría femenina, donde la carrera fue un sinfín de sorpresas hasta el anuncio de las nominaciones, la única incógnita real entre los actores era saber la identidad del nominado que acompañaría a Will Smith, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield y el veterano Denzel Washington. Finalmente, fue el español Javier Bardem el que recibió el espaldarazo de los votantes.

Por el camino se han quedado sin nominaciones Peter Dinklage (con Cyrano, un musical sobre el clásico personaje que dio la estatuilla a José Ferrer y una nominación a Gérard Depardieu), Simon Rex (como un pícaro actor porno que destroza todas las vidas que toca en la amarga comedia Red Rocket), Leonardo DiCaprio (en una de sus interpretaciones más divertidas y homenajeando al Peter Finch de Network en No mires arriba), Bradley Cooper (protagonista del noir de Guillermo del Toro El callejón de las almas perdidas) y Nicolas Cage (el oscarizado actor de Leaving Las Vegas había recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por la aún inédita en España Pig).

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de ganar el Oscar, el estado de la carrera en la categoría de Mejor Actor Protagonista.

1. Will Smith por 'El método Williams'

Will Smith en 'El método Williams'.

A Hollywood le gusta coronar a sus estrellas y Will Smith es el único actor en la historia de la industria que ha encadenado ocho Nº1 de taquilla en Estados Unidos. Eso son palabras mayores en una industria obsesionada con el éxito. Su interpretación en El método Williams como Richard Williams, el patriarca de una familia que está considerada como realeza de la comunidad afroamericana, parece la excusa perfecta para reconocer a un actor que solo había sido nominado anteriormente por Ali y En búsqueda de la felicidad. Tras un previsible paso discreto por los premios de la crítica, Smith ya ha ganado en los Globo de Oro y el Sindicato de Actores, un galardón que ha coincidido con la Academia en 21 de los 27 años que se ha entregado.

Smith necesita ganar en los BAFTA (donde no había sido finalista nunca hasta este año) para rematar su condición de gran favorito. Si Cumberbatch no se impone ni siquiera en los premios de su país, se acabó la posibilidad de una sorpresa en la categoría. Al protagonista de El príncipe de Bel-Air le ha perjudicado que este año no hubiera gala de los Globos de Oro. Como evidenció su emocionante discurso de agradecimiento en los SAG, dos minutos en una gala de premios pueden ayudar o perjudicar una campaña (como el año en el que Jessica Chastain celebró su Globo de Oro por La noche más oscura celebrando su largo camino hasta llegar ahí, cuando todo el mundo la había descubierto solo un año antes). Smith se mostró divertido, emocionado, agradecido y carismático, recordando a la audiencia y a los votantes por qué lleva 30 años siendo uno de los actores más populares de la industria.

2. Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro'

Benedict Cumberbatch en 'El poder del perro'.

A pesar de que los Globos de Oro ya no son lo que eran, en los últimos veinte años los únicos actores que se han llevado el Oscar después de caer derrotados en los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood han sido Sean Penn (Mi nombre es Harvey Milk) y Anthony Hopkins (El padre). El actor, candidato anteriormente por interpretar a Alan Turing en The Imitation Game, da vida en El poder del perro a un malhumorado y reprimido ranchero que hace la vida imposible a todos los que le rodean, incluyendo a su afable hermano, la nueva mujer de aquel y un joven sensible que despierta la fascinación -para bien y para mal- del vaquero.

Cumberbatch ha dominado con holgura en el circuito de la crítica, donde el wéstern de Jane Campion ha arrasado en muchas de las categorías protagonistas. El reto del inglés siempre iba a ser los premios televisados, donde Will Smith iba a ser un rival mucho más correoso, como demostró el resultado del Sindicato de Actores. La gran esperanza para hacerse con el premio pasa por ganar primero el BAFTA el 13 de marzo. Las Academias británicas y estadounidense comparten parte de los votantes y fue precisamente ahí donde el año pasado Hopkins inició la remontada contra el favorito Chadwick Boseman. La estrella de Sherlock no hubiera tenido opción alguna en los Oscar de los 90, pero la internacionalización de la Academia en la última década abre la puerta a un posible sorpasso de Cumberbatch en el último momento.

3. Andrew Garfield por 'Tick, tick… boom!'

Andrew Garfield en ‘Tick, Tick… Boom!’.

Andrew Garfield es el actor del 2021 gracias a tres papeles muy distintos (Tick, tick… Boom!, Spider-Man: No Way Home y Los ojos de Tammy Faye) que han reivindicado el carisma y la entrega de un intérprete cuya carrera quedó en entredicho después de los decepcionantes resultados de sus películas de Spider-Man. Hasta ahora. El finalista más joven de la categoría es también, con diferencia, el que mayor encanto ha derrochado durante la temporada de premios. Garfield tiene toda su carrera por delante y su ambición y carisma le traerán nuevas oportunidades. El actor de La red social aprovechó la tradicional recepción de los nominados a los Oscar para decir lo mucho que le gustaría trabajar a las órdenes de Paul Thomas Anderson. Su proyecto más inmediato es la miniserie de Hulu Under the Banner of Heaven y rodar una nueva adaptación de Retorno de Brideshead con Luca Guadagnino.

Su interpretación como Jonathan Larson, el creador de Rent, es arrolladora y uno de esos tour de force que le gusta reconocer a la Academia. Sin embargo, hace más de una década que no gana un actor por una película que no estuviera en la categoría de Mejor Película. La última vez que pasó fue con Jeff Bridges, un icono de Hollywood que llegaba a la gala con su séptima nominación y que no había sido reconocido hasta entonces. Un premio en su segunda nominación (la primera llegó con una interpretación radicalmente distinta, Hasta el último hombre) sería una sorpresa comparable al triunfo de Adrien Brody por El pianista. Sería aún mayor, de hecho: el impacto en la temporada de premios del drama histórico de Roman Polanski fue muy superior al de la meritoria ópera prima de Lin-Manuel Miranda.

4. Denzel Washington por 'Macbeth'

Denzel Washington es 'Macbeth'.

Denzel Washington forma parte de la realeza de Hollywood. El ganador del Oscar por Training Day y Tiempos de gloria ha recibido nueve nominaciones a lo largo de su carrera, una hazaña solo igualada por Paul Newman, Al Pacino y Spencer Tracy y superada por Laurence Olivier y Jack Nicholson. Al afroamericano se le escapó su tercera estatuilla dorada con Fences. Su magnética interpretación en Macbeth le arrastra al selecto grupo de actores candidatos por una interpretación de una adaptación de Shakespeare. Después de que Will Smith estuviera nominado el año en que él ganó por el thriller de Antoine Fuqua, en 2022 todo apunta a que se invertirán las tornas.

5. Javier Bardem por 'Being the Ricardos'

Javier Bardem en 'Being the Ricardos'.

El primer actor español en ganar el Oscar sigue haciendo historia con un logro particularmente meritorio considerando que su elección para interpretar al cubano Desi Arnaz fue puesta en duda en los medios y las redes sociales por no ser latino. El ejercicio de carisma y versatilidad de Javier Bardem fue suficiente para acompañar a Nicole Kidman en las nominaciones. A pesar de que Being the Ricardos está construida al servicio de su estrella femenina, el encanto y los arrestos musicales del madrileño hicieron que el madrileño alcanzara la candidatura que se le escapó con Mar adentro y Skyfall. Su segundo Oscar es una quimera. El orgullo que sentiremos al verle compartir nominación, alfombra roja y gala con su mujer Penélope Cruz es una realidad incontestable.

Ganará: Will Smith por El método Williams

Podría ganar: Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Debería ganar: Andrew Garfield por Tick, tick... Boom!

Debería haber estado nominada: Simon Rex por Red Rocket

