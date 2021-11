Quién es quién en el épico número de 'Tick, tick… Boom!' que homenajea a los musicales de Broadway

Tick, tick… Boom! es un sueño hecho realidad para los amantes del cine musical y, sobre todo, para aquellos aficionados obsesionados con la historia de Broadway a pesar de que sus escenarios queden a miles de kilómetros de distancia. La primera película de Lin-Manuel Miranda (Hamilton) es un emocionante homenaje a la figura de Jonathan Larson, un autor y compositor que falleció a los 35 años sin saber que Rent iba a marcar época. La adaptación de uno de sus primeros proyectos acaba de llegar a Netflix y es imprescindible. Por varios motivos.

Andrew Garfield, ganador del Tony por el último revival de Ángeles en América, lidera un reparto lleno de habituales de los escenarios neoyorquinos. La presencia de Robin de Jesus, Judith Light, Joshua Henry, Kate Rockwell y Laura Benanti, entre otros veteranos de Broadway, refuerza el compromiso de Miranda con la industria en la que encontró su voz. Sin embargo, hay un momento de Tick, tick… Boom! que va aún más allá: la representación de la canción Sunday.

Hace treinta años Sunday nació como un homenaje en clave de humor de Jonathan Larson al número que cerraba el primer acto de Sunday in the Park with George, el musical de su reverenciado Stephen Sondheim. En manos de Miranda, esa escena se ha convertido en una carta de amor a la historia del teatro en Nueva York.

Muchos espectadores casuales no se habrán dado cuenta, pero los clientes que asisten a ese ajetreado brunch son 15 actores que representan a muchos de los musicales más importantes de todos los tiempos. De Cabaret a Hamilton, pasando por Chicago, El fantasma de la ópera y Gipsy. Esta celebración de Miranda llega en un momento trascendental para la industria, que ha vuelto a abrir recientemente los teatros después de un año y medio de crisis por culpa del coronavirus.

Para que no te pierdas ningún detalle, hemos preparado una guía que repasa quiénes son los invitados a este legendario brunch y cuál es su aportación a la historia del teatro.

Chuck Cooper

El actor de 67 años acarrea casi cuatro décadas de experiencia sobre los escenarios de Nueva York. En 1997 se hizo con el premio al mejor actor secundario por su interpretación como el proxeneta Pimp en el musical The Life. A lo largo de su carrera también ha aparecido en montajes de Chicago (como Billy Flynn, el feroz abogado que dio vida Richard Gere en el cine), Caroline, or Change (de vuelta en Broadway actualmente con una nueva versión de Tony Kushner, el creador de Ángeles en América) y El valle del arcoíris. Su aparición más reciente en Broadway data de 2016, donde interpretó a un esclavo en Amazing Grace.

Renée Elise Goldsberry

Renée Elise Goldsberry.

No podían faltar a la fiesta dos representantes de Hamilton, el fenómeno cultural creado por Lin-Manuel Miranda, el director de Tick, tick… Boom! Goldsberry, presencia recurrente de The Good Wife y protagonista de la aún inédita en España Girls5Eva, apareció en montajes como Rent y El color púrpura años antes de ganar el Tony por interpretar a Angelica Schuyler, la amante de Hamilton y estrella de un número tan icónico como Satisfied.

Joel Grey

Joel Grey.

El año que viene se celebrará el 50 aniversario del estreno de Cabaret, la obra maestra de Bob Fosse. El actor de 89 años ganó el Oscar, el Tony y el Grammy por su interpretación como el inolvidable maestro de ceremonias del Kit Kat Klub. Años antes había protagonizado el musical de culto George M! Su último papel icónico fue el Mago de Oz de Wicked, un fenómeno popular desde de su estreno en Broadway en 2004 que está a punto de llevarse al cine con Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas. En la filmografía de Grey abundan personajes episódicos en series como Cinco hermanos, Alias, Buffy cazavampiros, Oz, Anatomía de Grey, C.S.I y muchos más.

Wilson Jermaine Heredia

El primero de los tres representantes del montaje original de Rent en la película es Heredia, ganador del Tony por su interpretación como Angel, una drag queen que batalla con el VIH en los hostiles años 90. El actor y el personaje fueron siempre de la mano desde entonces: el neoyorquino fue el encargado de interpretar a Angel tanto en los escenarios de Londres como en la adaptación cinematográfica que dirigió Chris Columbus en 2005. Seis años más tarde, Heredia volvió a Broadway con un montaje de La jaula de las locas en el que sustituía a Robin de Jesús, uno de los protagonistas de Tick, tick… Boom!.

Beth Malone

La actriz de 52 años rozó el Tony por su interpretación como Alison Bechdel (sí, la misma mujer que inventó el popular test que se usa desde hace años para explorar la brecha de género en el cine) en la adaptación de la novela gráfica creada por la propia Alison. Fun Home estaba inspirada en la escabrosa vida de su familia y su relación con su propia homosexualidad y la de su padre, el misterioso dueño de una funeraria. En 2016, Malone tuvo un papel recurrente en Brain Dead, la serie de Michelle y Robert King. Dos años más tarde, la actriz dio vida al Ángel de Ángeles en América, compartiendo escena con el propio Andrew Garfield.

Howard McGillin

Howard McGillin, a la derecha junto a una de las actrices de la película, Vanessa Hudgens.

Sus dos primeros musicales en Broadway, The Mystery of Edwin Drood y Anything Goes, dieron a McGill las dos únicas candidaturas al Tony de su carrera. Lo mejor llegaría después. She Loves Me, El beso de la mujer araña y Gigi ilustran un historial en el que destaca una obra por encima de todas: El fantasma de la ópera. Entre 1999 y 2009, McGillin interpretó al personaje que a título la obra de Andrew Lloyd Webber en 2544 representaciones, un récord histórico para un musical representado en Broadway durante 32 años. McGillin coincidió con Brian Stokes Mitchell en un celebrado montaje de El beso de la mujer araña que tuvo tanto éxito que los productores grabaron una segunda versión de su banda sonora, un movimiento muy poco habitual en la industria.

Brian Stokes Mitchell

Brian Stokes Mitchell

El artista de 64 años es uno de los actores más populares de Broadway desde los años 90. En 2000 ganó el Tony al mejor actor por Kiss Me Kate, la segunda de sus cuatro nominaciones a los premios. Al año siguiente se llevó un Grammy por su lectura dramatizada de los sonetos completos de William Shakespeare. Entre sus créditos destacan clásicos como El clásico de la mujer araña, Ragtime, Sweeney Todd, South Pacific y El hombre de la Mancha, entre otros. Una curiosidad: hace diez años Mitchell interpretó a Iván, el amante de Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios, en la adaptación teatral del clásico de Pedro Almodóvar.

Bebe Neuwirth

Bebe Neuwirth

Muchos la recordarán por su papel como esposa de Kelsey Grammer en Cheers y su spin-off Frasier. Otros la tendrán ubicada como la despistada tía de Kirsten Dunst en Jumanji o una secundaria robaescenas en Madame Secretary. Sin embargo, el lugar natural de Bebe Neuwirth está en los escenarios de Broadway. Sus dos premios Tony por Sweet Charity y Chicago (interpretando el personaje que años más tarde le daría el Oscar a Catherine Zeta-Jones, Velma Kelly) lo corroboran. También fue Morticia en el musical de La familia Addams, Sheila en A Chorus Line y los otros dos grandes personajes femeninos de Chicago: Roxie Hart y la matrona “Mama” Morton.

Bernadette Peters

Bernadette Peters

Una de las divas de Broadway por excelencia se pasa también por el restaurante en el que trabaja el personaje de Andrew Garfield. Peters será siempre recordada por ser la actriz fetiche de Stephen Sondheim (interpretado en Tick, tick... Boom! por Bradley Whitford), probablemente el mejor autor de musicales de todos los tiempos. La ganadora de dos premios Tony ha sido la cara y la voz de obras emblemáticas como Gipsy, Sunday in the park with George, Into the Woods y Hello, Dolly, entre muchas otras. En televisión la vimos recientemente como la madre del personaje interpretado por Rose Leslie en The Good Fight, pero es una invitada recurrente en el medio en series como Anatomía de Grey, Ally McBeal, La extraordinaria playlist de Zoey y El show de los teleñecos, entre muchos otros. En cine su trabajo más aclamado fue Dinero caído del cielo, un musical que le reportó un Globo de Oro.

Adam Pascal

El actor de 51 años fue el protagonista masculino de Rent en los escenarios de Broadway, la película de 2005 y la gira por América que empezó después de que el musical se despidiera de Nueva York en 2009 tras doce años de representaciones ininterrumpidas. Pascal encabezó el reparto de Aída en Broadway junto a Idina Menzel, su compañera de reparto en la obra maestra de Larson. En sus créditos también destacan el revival de Cabaret de 1998, donde interpretó al maestro de ceremonias, o el musical original Something Rotten!, en el que dio vida a William Shakespeare.

Phylicia Rashad

Phylicia Rashad.

La afroamericana de 73 años protagonizó una agría polémica el pasado verano cuando celebró en redes sociales la excarcelación de Bill Cosby, su marido en la ficción desde 1984 y 1992. Su cuestionable defensa del cómico no resta méritos a su currículo. Rashad se convirtió en 2004 en la primera mujer negra en ganar un Tony a la mejor actriz protagonista de una obra dramática, Un lunar en el sol. La gata sobre el tejado de zinc, Into the Woods y Jelly’s Last Jam son otros emblemáticos montajes de Broadway en los que ha participado. Actualmente interpreta en un personaje recurrente a Carol, la estricta madre de Beth y cuñada de Randall Pearson en This is us.

Chita Rivera

Chita Rivera.

Pocas leyendas más grandes que Chita Rivera sobre un escenario. Esta hija de inmigrantes fue la primera persona en interpretar en Broadway personajes como Anita en West Side Story, Velma Kelly en Chicago y Aurora en El beso de la mujer araña. El historial de la estrella de 88 años es irrepetible. Rivera comparte junto a Julie Harris el título de intérprete, hombre o mujer, más nominado en la historia de los Tony: 10 veces. En 2002 se convirtió además en la primera mujer latina y en la primera persona latinoamericana en recibir el prestigioso reconocimiento del Kennedy Center. Rivera rara vez se dejó pasar por un plató, pero sobre las tablas de un teatro su nombre es una referencia incomparable.

Daphne Rubin-Vega

El embarazado de Daphne Rubin-Vega obligó a los productores de Rent a fichar a por Rosario Dawson para interpretar a Mimi, el personaje femenino protagonista de Rent, en su salto a la gran pantalla. La actriz panameña apareció este año en En un barrio de Nueva York, la adaptación cinematográfica del primer musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda. Rubin-Vega también apareció en la segunda temporada de la serie musical de culto Smash interpretando a una publicista. A lo largo de su carrera, la latina ha sido nominada en dos ocasiones al Tony, por sus trabajos en Rent y la obra dramática Ana en el trópico.

André de Shields

André de Shields.

El actor afroamericano, de 75 años, ganó en 2019 el Tony al mejor actor secundario de un musical por su interpretación como Hermes, el dios olímpico mensajero, en el musical Hadestown. Antes había optado al mismo galardón por Play on, vuelta de tuerca musical a Noche de reyes de Shakespeare, y The Full Monty, la adaptación de Broadway del fenómeno que arrasó en los cines de todo el mundo en 1997. En los años 70, de Shields trabajó como coreógrafo de Bette Midler en las primeras producciones de la cantante en los teatros de Nueva York. Su carrera en Broadway, off-Broadway y espectáculos regionales por todo Estados Unidos da mucho más de sí, pero tampoco se pueden olvidar sus personajes episódicos en Sexo en Nueva York, La hora de Bill Cosby, Ley y Orden y su spin-off Unidad de Víctimas Especiales, entre otros.

Philippa Soo

Phillipa Soo .

La actriz de origen chino fue la encargada de dar vida a Eliza Hamilton, la sufrida esposa de uno de los fundadores de Estados Unidos. Soo fue nominada al Tony como mejor actriz protagonista (perdió contra Cynthia Erivo, por El color púrpura), pero utilizó su nueva popularidad para encabezar la versión musical de la popular película francesa Amelie. El pasado año la intérprete puso voz a uno de los personajes del musical de Netflix Más allá de la luna. Soo acaba de estrenar dos proyectos en España: Dopesick: Historia de una adicción (Star en Disney+) y The Bite (Movistar+).

'Tick, tick… Boom!' ya está disponible en Netflix.

