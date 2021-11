4 películas recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, Movistar+ y Filmin

El sábado es el día del cine en SERIES & MÁS. Si este fin de semana del 20 al 21 de noviembre vas a quedarte en casa y tienes ganas de un plan de sofá y manta, tenemos cuatro recomendaciones perfectas para ti. Todas ellas son estrenos recientes. El otoño ha hecho que las plataformas de streaming se pongan las pilas con sus estrenos en materia de cine: no todo van a ser series.

Puedes encontrar estas películas en Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+ y Filmin. Tranquilo: hemos elegido historias para todos los gustos: un musical sobre un icono de Broadway, un thriller familiar sobre la cara B de los yuppies de los años 80, un documental lleno de giros que te dejarán en shock y una sorprendente película española que se atreve a hablar de un tema tabú. ¡No os las perdáis!

El estreno que no te puedes perder: 'Tick, tick... Boom! (Netflix)

De qué va

Jon es un aspirante a compositor de obras teatrales que trabaja de camarero en Nueva York mientras escribe el que espera que sea el próximo gran musical americano. Jon también debe lidiar con su novia, cansada de poner las aspiraciones profesionales de él por delante de su propia vida. Mientras tanto, su mejor amigo y compañero de piso ha renunciado a sus aspiraciones por un trabajo bien pagado en publicidad. A medida que se acerca el 30 cumpleaños de Jon, se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño merece la pena.

Por qué debes verla

Tick, tick... Boom! es un arrebatador homenaje a la figura de Jonathan Larson, una figura histórica de Broadway que falleció en 1996 a los 35 años justo antes del estreno de una obra, Rent, que marcó un antes y un después en la historia del musical. Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton, ha hecho suyas las obsesiones y sensilidades de uno de sus grandes referentes en su primer trabajo como director, aunque la estrella de la función es un Andrew Garfield que jamás ha estado mejor. La nueva propuesta de Netflix es imprescindible para aquellos que disfruten con los musicales, las historias generacionales o la eterna disputa entre los sueños y la realidad.

Una joya a reivindicar: 'The Nest' (Amazon Prime Video)

De qué va

Años 80. Rory es un ambicioso empresario que lleva a su esposa e hijos estadounidenses a su país natal, Reino Unido, para explorar nuevas oportunidades de negocios. La familia se encontrará con una nueva y difícil vida en una casa de campo inglesa, bajo la presión social y económica que amenaza con destruir a la familia.

Por qué debes verla

Es incomprensible que Sean Durkin haya tenido que esperar una década para volver a hacer una película después de debutar con la perturbadora Martha Marcy May Marlene (el thriller psicológico que lanzó la carrera de Elizabeth Olsen). El resultado es The Nest, el reverso tenebroso y doméstico a las fantasías yuppies de los años 80. El gran reclamo de este anti Wall Street es el disfuncional matrimonio formado por unos espectaculares Jude Law y Carrie Coon (en el primer gran papel protagonista en cine de la actriz de The Leftovers) en los papeles de un hombre obsesionado con el éxito y la mujer que paga las consecuencias de las ambiciones de su marido.

Un documental inquietante: 'Misha y los lobos. La gran mentira' (Movistar+)

'Misa y los lobos' deja con la boca abierta a la audiencia.

Misha y los lobos. La gran mentira es uno de esos documentales con giro de los que es mejor no saber absolutamente nada antes de darle al play. Durante 90 minutos el espectador asiste atónito a una sucesión de revelaciones y decisiones difíciles de entender. Cuando crees que la película de Sam Hobkinson ya no puede sorprenderte más, desvela nuevas capas en un misterio con formato de matrioshka. Que no te la cuenten.

Una española que no debería pasar desapercibida: 'Lucas' (Filmin)

Cartel de 'Lucas'.

De qué va

Lucas acaba de perder a su padre y todo a su alrededor empieza a desmoronarse. Un día le aborda Álvaro, que le ofrece dinero a cambio de inocentes fotos suyas. Álvaro las quiere usar para crear perfiles falsos en redes sociales y hablar, “solo hablar”, insiste, con chicas jóvenes. Desesperado por su situación, Lucas acepta.

Por qué debes verla

La segunda pelicula del multipremiado cortometrajista Álex Montoya le confirma como una de las voces mas interesantes del nuevo cine español. Con Lucas firma una potente exploración de la psique adolescente (un retrato elevado por la poderosa interpretación del joven Jorge Motos) en clave de thriller psicológico mientras mete la llaga en un tema tan delicado como la pederastia. Montoya nunca cae en la frivolidad para retratar sin prejuicios ni cortapisas uno de los mayores tabues de la sociedad actual.

También te puede interesar...

• Crítica: ‘Vida Perfecta’, Leticia Dolera vuelve a acertar con su realista mirada a la maternidad

• 'La vida sexual de las universitarias', la nueva serie de Mindy Kaling, llega a HBO Max

• Crítica: 'La rueda del tiempo', un arranque con potencial y mucha información

Sigue los temas que te interesan