De Nueva York a Málaga: Banderas protagonizará la adaptación 'de cine' del musical 'Company'

El Teatro del Soho se convertirá durante cuatro meses en la mismísima Nueva York. Antonio Banderas protagonizará la primera versión en castellano y "casi cinematográfica" de Company, el clásico inmortal de la comedia musical firmado por Stephen Sondheim y George Furth. "La gente va a sentir que está en la Gran Manzana", ha asegurado el actor malagueño durante la presentación del espectáculo.

El intérprete también dirigirá la obra con "un reparto insólito" y hasta un escenario giratorio, que inaugurará por todo lo alto la nueva temporada del Teatro del Soho el próximo 17 de noviembre. Ante tal reto, el intérprete lo asume como si le hubiera regalado un "Ferrari fácil de manejar" porque los miembros del elenco son primeras figuras de la escena musical española con una trayectoria magnífica.

La tercera producción propia del Teatro del Soho contará con su director musical, Arturo Díez-Boscovich, y la técnica vocal y ayudante de dirección de la compañía, Mamen Márquez. Le acompañarán en la divertida aventura María Adamuz, Roger Berruezo, Albert Bolea, Lorena Calero, Lydia Fairén, Nando González, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Pepa Lucas, Anna Moliner, Julia Möller, Paco Morales, Beatriz Mur, Mariola Peña, Marta Ribera, Ángel Saavedra, Carlos Seguín y Rubén Yuste.

Antonio Banderas en el Teatro del Soho. Daniel Pérez

Company se estrenó en Broadway hace medio siglo y se llevó seis premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical. Ambientada en la ciudad de Nueva York, la obra explora en el propio ser humano, en sus temores, en el amor y el desamor. También habla sobre los comportamientos loables y otros reprimibles durante nuestra vida. "Company ofrece un perdón para cada pecado", señalan en la nota de prensa.

"La palabra Company logra un significado muy especial en estos tiempos donde la compañía de otros fue justo lo que perdimos durante la Covid-19. Ahora que estamos recuperándonos de ello llega este espectáculo a Málaga, para retomar esa deseada compañía y disfrutarla desde el teatro", han destacado este miércoles en un comunicado.

Bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich, la orquesta del teatro formada por 30 músicos tocará en directo sobre una envolvente escenografía ambientada en las calles de Nueva York de los años 70, que ha sido realizada por Alejandro Andújar. Precisamente, Banderas ha desvelado la imagen del cartel del musical, basado en un cuadro, obra del autor vallisoletano Luis Pérez.

Ensayos de 'Company'. Daniel Pérez

La ilustración, inspirada en las calles de la Gran Manzana, fue escogida por el propio Banderas por su gran conexión con el espectáculo. Algunos de los elementos guardan relación directa como el reloj que simboliza el paso del tiempo y que a su vez se convierte en un personaje más; los edificios y luces de la ciudad neoyorquina inspirados en la escenografía, al igual que la silueta del hombre que se muestra en el cartel y que hace referencia a la soledad del protagonista.

El actor se plantea Company como una visión retrospectiva. "Un sueño quizá de su protagonista Bobby, que revisita a sus locos amigos viajando atrás, hasta los años 70, desde donde la distancia temporal le hace ser testigo de lo que en otra época fueron sus contradicciones, sus miedos, sus amores y desamores, ahora confrontados desde su soledad elegida, abrazado a la idea de estar vivo", manifiesta Banderas acerca del espectáculo donde de da buena cuenta del implacable paso del tiempo.

Sinopsis

¿Es mejor vivir soltero o en compañía? Esta es la pregunta que se hace Bobby el día de su cumpleaños, mientras sus mejores amigos le preparan una fiesta sorpresa que no lo es tanto. Bobby siempre ha sido un soltero de oro y no le faltan oportunidades para casarse, pero hasta ahora no se ha atrevido a dar el paso definitivo. ¿Acaso es demasiado tarde? ¿Existe un tiempo límite para encontrar la felicidad?

A lo largo de una serie de encuentros cómicos y melancólicos con las parejas que le rodean en su ámbito más cercano (Harry y Sarah, que tienen intereses opuestos y aún así se quieren, Peter y Susan, más felices desde que deciden divorciarse que mientras han estado casados, o Amy y Paul, que tienen dudas el mismo día de su boda) y con las tres mujeres con las que suele salir, Bobby reflexionará sobre los pros y los contras de asentar una relación.

El miedo al fracaso, el fantasma de la decepción, el ansia de pertenecer y de ser querido, se van alternando en el ánimo de Bobby, que sólo busca a alguien que le haga sentir que está vivo. Ganadora de seis premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical, Company es una obra maestra del género, uno de los títulos mayores de Stephen Sondheim, una comedia que no ha perdido su frescura y su capacidad para emocionar.

Sigue los temas que te interesan