Hara, el musical malagueño que busca conquistar La Latina en Madrid

Con un año de retraso, pero llega. La pandemia ha hecho que Hara, el espíritu de la selva llegue al teatro La Latina un año después de lo esperado. Cuatro noches y 3.600 espectadores en su primera puesta en escena en Málaga avalan a este espectáculo. ¿Dónde mejor que en el Jardín Botánico de la Concepción para desarrollar un espectáculo con la selva como protagonista? Allí que probaron suerte... y la tuvieron.

El musical, para toda la familia, nace en Málaga y en 2017 salta a escena y es tal la acogida que sus productores deciden repetir en los veranos de 2018 y 2019, con funciones en este segundo año también en Navidad en el Teatro Cervantes: dos funciones con sold out. Un éxito que, después ha girado por España.

En 2021, a pesar de la Covid-19, han seguido trabajando: el 1 de agosto en Torrepacheco (Murcia), una semana después en Valencia, los días 11, 12 y 13 de agosto en Málaga, con doble función en La Concepción, el 15 de agosto en Alcántara, Cáceres y ahora, los días 2 y 3 de octubre, en sendas sesiones matinales en La Latina, Madrid.

El director del espectáculo, JJ Blanes, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga afirma que una vez que realizaron los primeros pases en el jardín botánico, les cundió la duda de cómo trasladar el show a un teatro: "Decidimos intentarlo en el Cervantes y vendimos todas las entradas", ¿cuál fue la solución? "Muy sencilla, metimos un vivero dentro del escenario".

75 minutos de espectáculo y un equipo de casi 40 personas (entre actores y staff) que ponen en el escenario todo lo necesario para el disfrute de toda la familia con la trama de una de las historias más conocidas de la literatura infantil. Al frente del elenco, Cristina Gallego, actriz y cantante malagueña, como Hara. Gallego está acompañada de otros intérpretes locales como Miguel Guardiola, Rafa Chaves o Belinda Bernal.

"No encontramos a nadie que nos hiciera un vestuario de calidad, todo lo que encontrábamos era muy amateur", indica Blanes. "En nuestras conversaciones no dábamos con la solución hasta que a Edu Martín, el productor, se le encendió la bombilla. Había que buscar los disfraces allí donde forman parte de la vida de la ciudad: Cádiz", así que hasta allí fueron para conseguir convertir El libro de la selva en Hara, el musical basado en la novela de Kipling: "Encontramos a unos artesanos que nos hicieron muy felices", concluye Blanes.

Ahora llegan a Madrid con la ilusión y la responsabilidad que implica estrenar un musical en el lugar con más visibilidad del mercado nacional. Tienen dos fechas para hacerse notar y dejar en el público madrileño el mismo sabor de boca que ya han dejado en Málaga y las demás ciudades por las que ha pasado esta historia.

